Entradas a la venta para la 40ª edición del Festival de Teatro Clásico de Alcántara este verano

La cuenta atrás y los preparativos para una de las citas culturales más importantes del verano extremeño ya ha comenzado. El Festival de Teatro Clásico de Alcántara ha iniciado oficialmente la venta de entradas para su esperada 40ª edición, que se celebrará del 1 al 9 de agosto en la localidad cacereña de Alcántara.

El certamen, consolidado como uno de los grandes referentes nacionales del teatro clásico, reunirá este año a reconocidas compañías y destacados nombres de la escena española en una programación que volverá a convertir a Alcántara en epicentro de la cultura y las artes escénicas.

Entre las obras principales de esta edición destaca la presencia de El Brujo con ‘La segunda venida de Cristo o el yoga de Jesús’, una propuesta cargada de reflexión, humor y espiritualidad. También participará Verbo Producciones con la representación de ‘Casa con dos puertas, mala es de guardar’, uno de los clásicos más reconocidos del Siglo de Oro.

La programación continuará con ‘Farra’, espectáculo de la Compañía Nacional de Teatro Clásico junto a la compañía Lucas Escobedo, una propuesta innovadora que fusiona teatro, circo y música. El broche musical lo pondrá la Compañía Teatral Clásicos de la Lírica con la popular zarzuela ‘Doña Francisquita’.

Además de las representaciones teatrales, el festival contará con numerosas actividades paralelas repartidas por distintos puntos de la localidad, con el objetivo de acercar el ambiente cultural a vecinos y visitantes. Talleres, animación, música y propuestas culturales complementarán una programación pensada para todos los públicos.

Noticias relacionadas

Con cuatro décadas de historia, el Festival de Teatro Clásico de Alcántara vuelve a apostar por la calidad artística y la dinamización cultural, consolidándose como uno de los grandes atractivos del verano en Extremadura.