Estupendo Error: la firma nacida en Guadalupe que apuesta por crear prendas con identidad propia

La historia de Estupendo Error comenzó mucho antes de que existiera un taller, una tienda online o una marca de ropa y accesorios. Empezó entre veranos en Guadalupe, bordados familiares y tardes compartidas alrededor de un costurero. Allí, en el pueblo de su abuela, Elena Gil descubrió por primera vez el mundo de la confección sin imaginar todavía que años después terminaría convirtiéndolo en su proyecto de vida junto a Juan Álvarez-Bolado.

Hoy, ambos forman el equipo de una marca nacida en pleno entorno rural extremeño que mezcla diseño, ilustración y artesanía contemporánea desde un pequeño taller instalado en Guadalupe. Un proyecto que ha ido creciendo poco a poco gracias al boca a boca, las redes sociales y una filosofía basada en crear prendas y accesorios "especiales" más allá de las tendencias rápidas.

Los primeros bordados en Guadalupe

Los recuerdos de Elena relacionados con la moda aparecen ligados directamente a su infancia en Guadalupe. Allí pasaba buena parte de los veranos junto a su abuela, que tenía un taller de confección de trajes regionales extremeños junto a una prima.

Según explica, aquellas tardes entre telas terminaron dejando una huella mucho más profunda de lo que parecía entonces. "Mi hermana y yo aprendimos allí a hacer pequeños bordados", recuerda Elena sobre aquellos primeros contactos con la costura tradicional.

Sin embargo, durante la adolescencia la moda quedó aparcada temporalmente. Fue ya en Bachillerato cuando comenzó a customizar ropa utilizando camisetas de su padre y el costurero de su madre. Poco después tomó una decisión que terminaría marcando su futuro profesional: dedicarse al diseño de moda.

Primero estudió Patronaje y Moda en Cáceres, donde descubrió la parte más técnica de la confección y el diseño. Más tarde continuó su formación en Santander con estudios de Diseño de Moda y un Máster en Gestión de Marcas de Lujo y Comunicación de Moda.

Una marca creada entre diseño e ilustración

El origen de Estupendo Error aparece también muy ligado a la relación personal y profesional entre Elena y Juan. Él, ilustrador y diseñador gráfico; ella, diseñadora de moda. Ambos comenzaron a plantearse la posibilidad de crear algo conjunto cuando todavía estaban definiendo su futuro laboral.

"Siempre hemos trabajado muy bien en equipo", explican sobre una unión creativa donde moda e ilustración terminaron encontrando un lenguaje común.

La decisión de trasladarse a Guadalupe llegó poco después. Además del vínculo emocional de Elena con el municipio, ambos sentían que el entorno rural podía ofrecerles una forma diferente de construir su proyecto.

Reconocen que emprender desde un pequeño pueblo generaba incertidumbre y vértigo, especialmente en un sector tan competitivo como la moda. Pero también entendían que Guadalupe era el lugar donde querían desarrollar la marca "con más calma".

Un taller convertido en espacio creativo

El taller físico fue el primer paso real del proyecto. Más tarde llegaría la tienda online, creada para ampliar el alcance de la marca fuera de Extremadura.

Ellos mismos prefieren definir el espacio como un "taller" o un "estudio" antes que como una tienda convencional. Allí diseñan, confeccionan y desarrollan buena parte de las piezas que forman actualmente las colecciones de Estupendo Error.

La inauguración oficial tuvo lugar el 27 de junio de 2024, rodeados de familiares y amigos que viajaron hasta Guadalupe para acompañarlos en ese momento.

Desde entonces, el crecimiento de la marca ha sido progresivo y muy orgánico. "Cada persona que conecta con la marca tiene muchísimo valor", explican.

El bolso “Chulita” y el valor del trabajo artesanal

Aunque las camisetas son actualmente las piezas más vendidas, algunos de los diseños más reconocibles de la marca nacen de procesos mucho más largos y artesanales. Es el caso del bolso 'Chulita', convertido en uno de sus accesorios más identificativos.

Elena explica que el primer prototipo surgió simplemente porque necesitaba un bolso grande para viajar. A partir de ahí comenzaron semanas de pruebas, modificaciones y cambios hasta llegar al diseño definitivo.

Solo el proceso de corte y confección de uno de estos bolsos puede ocupar un día completo de trabajo. Pero detrás aparecen muchas más horas invisibles relacionadas con investigación, diseño, errores y prototipos. "Cuando estoy diseñando algo nuevo pierdo completamente la noción del tiempo", reconoce Elena.

Moda desde el mundo rural

Desde que llegaron a Guadalupe, ambos aseguran que el proyecto ha transformado también su forma de entender el trabajo y la vida cotidiana. La experiencia de emprender en el medio rural les ha obligado a adaptarse constantemente, aprender nuevas dinámicas y construir una marca prácticamente desde cero.

Pero precisamente ahí reside también buena parte de la identidad de Estupendo Error: una marca creada desde la calma, el trabajo artesanal y la conexión personal con cada pieza.

Entre bordados heredados, ilustraciones, prototipos y accesorios confeccionados a mano, Elena y Juan continúan demostrando desde Guadalupe que la moda también puede crecer lejos de las grandes ciudades, manteniendo intacta la creatividad y convirtiendo un pequeño taller rural en un espacio donde diseño, identidad y emoción siguen cosiéndose puntada a puntada.