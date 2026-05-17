El puente de Albalat: cinco siglos de historia, guerras y transformaciones en el río Tajo

Pocos lugares del norte de Cáceres concentran tanta historia como el puente de Albalat, también conocido como puente de Almaraz. Levantado sobre el río Tajo entre finales del siglo XV y mediados del XVI, este paso histórico situado en el término municipal de Romangordo ha sobrevivido a guerras, derrumbes, reconstrucciones y profundas transformaciones en las comunicaciones de la Península Ibérica.

Durante siglos fue uno de los principales pasos sobre el Tajo y una infraestructura fundamental para conectar Extremadura, Portugal y Madrid. Hoy, convertido en uno de los elementos patrimoniales más importantes de la zona, continúa siendo símbolo de ingeniería histórica y memoria colectiva.

Una gran obra impulsada por Carlos I

La construcción del puente de Albalat nació de la necesidad de garantizar un paso estable sobre el río Tajo en una de las rutas comerciales y militares más importantes del oeste peninsular.

La iniciativa fue promovida por la ciudad de Plasencia con el respaldo económico de numerosos municipios de la zona, entre ellos los pertenecientes a la antigua Campana de Albalat. El proyecto contó además con el apoyo directo del emperador Carlos I de España y V de Alemania, cuyo escudo todavía permanece tallado en relieve sobre la estructura.

Escudo de Carlos I de España sobre el Puente de Albalat. / Cedida a El Periódico Extremadura

Las obras fueron encargadas al maestro Pedro de Uría y se prolongaron durante décadas hasta quedar concluidas probablemente hacia 1552.

El puente presenta una longitud de 127 metros, una anchura cercana a los siete metros y una altura aproximada de 38 metros sobre el cauce del Tajo.

Dos arcos y un símbolo imperial

Uno de los rasgos más llamativos del puente es la diferencia entre sus dos grandes ojos. El arco situado a la derecha siguiendo el curso del río es de medio punto y alcanza una abertura de unos 33 metros, mientras que el izquierdo presenta forma ojival apuntada con una abertura de 17 metros.

Ambos descansan sobre un gran pilar central semicircular decorado con el escudo imperial de Carlos I y el águila bicéfala del Sacro Imperio. El arco ojival conserva además una singularidad arquitectónica poco frecuente: tres filas de dovelas superpuestas.

La combinación de elementos renacentistas y estructuras de tradición medieval convierte al puente de Albalat en una de las obras civiles más importantes construidas en Extremadura durante el siglo XVI.

Paso clave del Camino Real

Desde su construcción, el puente se convirtió en paso obligado del antiguo Camino Real de Extremadura, vía histórica que comunicaba Madrid con Portugal atravesando buena parte del oeste peninsular.

Durante siglos circularon por él comerciantes, viajeros, tropas militares, ganado trashumante y carruajes que conectaban Castilla con Extremadura y la frontera portuguesa.

Su posición estratégica sobre el Tajo hizo además que el puente adquiriera un enorme valor militar, especialmente durante distintos conflictos históricos.

Con el paso del tiempo, aquella vía histórica terminaría transformándose en la carretera nacional Madrid-Badajoz, la antigua N-V, utilizada hasta la apertura del nuevo trazado en 1995 junto a los túneles de Miravete y los nuevos puentes sobre el Tajo y el Almonte.

La Guerra de la Independencia

El episodio más decisivo en la historia del puente llegó durante la Guerra de la Independencia contra las tropas napoleónicas.

A comienzos de 1809, el puente de Albalat era considerado el más estratégico de todos los existentes sobre el Tajo entre Alcántara y Almaraz, ya que controlaba el principal eje de comunicación entre Extremadura, Portugal y Madrid.

Las tropas españolas defendieron inicialmente el enclave frente al avance francés, aunque finalmente el general Cuesta ordenó destruir parcialmente uno de los ojos del puente para dificultar el paso enemigo. La voladura convirtió el puente en escenario clave de numerosos enfrentamientos posteriores entre franceses y tropas aliadas.

Muy cerca se levantaron además fortificaciones militares como el fuerte de Napoleón y el fuerte de Ragusa, vinculados posteriormente a los episodios históricos que hoy recrea la conocida Ruta de los Ingleses de Romangordo.

La reconstrucción y el pontazgo

Tras permanecer décadas parcialmente destruido, la reconstrucción comenzó a tomar forma en 1841 gracias a la iniciativa de los diputados extremeños Joaquín Rodríguez Leal y Gonzalo María de Ulloa, conde de Adanero.

Ante la falta de implicación del Gobierno central, ambos lograron autorización para acometer las obras a cambio de explotar temporalmente el cobro del pontazgo, es decir, el peaje por cruzar el puente.

La reconstrucción terminó en 1845, aunque el coste final de las obras superó ampliamente el presupuesto inicial. La importancia del puente quedó además reflejada en una leyenda popular nacida tras su destrucción: "Puente de Albalat, si te caes no te levantarás, y si te levantan, no como estás".

Del tráfico histórico a la central nuclear

Ya en el siglo XX, el puente volvió a cobrar protagonismo durante la construcción de la central nuclear de Almaraz. Ante el paso de materiales pesados y componentes industriales, la estructura tuvo que ser reforzada mediante inyecciones de cemento para aumentar su resistencia y evitar posibles daños.

Aunque el tráfico principal desapareció tras la construcción de las nuevas infraestructuras viarias, el puente de Albalat continúa siendo uno de los grandes símbolos históricos del entorno del Tajo.

Cinco siglos después de su construcción, sus piedras siguen recordando el paso de emperadores, comerciantes, soldados y viajeros en uno de los enclaves más estratégicos de la historia extremeña.