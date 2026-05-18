Fin Benéfico
La solidaridad de Arroyo de la Luz se vuelca en una gala para la Asociación Contra el Cáncer
La iniciativa busca visibilizar el trabajo de la AECC en el acompañamiento a pacientes y familias, así como la sensibilización social frente al cáncer
La solidaridad volvió a ser protagonista, recientemente, en Arroyo de la Luz con la celebración de una gala benéfica a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), una cita que reunió a vecinos, autoridades y colaboradores en torno a una causa de amplio alcance social.
El acto contó con la presencia del alcalde de Arroyo de la Luz, Carlos Caro; la vicepresidenta de la Junta Provincial de Cáceres de la AECC, Cristina Blasco; el presidente de la junta local de la AECC en el municipio, Eduardo Mesa; la concejala de Turismo, Mariluz Parra; el patrocinador, Juan Bermejo, y el organizador, Pablo Talavera.
La gala tuvo un marcado carácter vecinal y emotivo, con la participación de personas y entidades que quisieron respaldar el trabajo que desarrolla la AECC en el acompañamiento a pacientes y familias, así como en la sensibilización social frente al cáncer.
El público pudo disfrutar de un tributo al cantante Manolo Escobar, a cargo de Víctor Manuel Holgado, en una actuación que apeló a la memoria musical de varias generaciones y contribuyó al ambiente cercano de la velada.
La programación incluyó también el espectáculo ‘La Reina’, con la voz de Lorena del Campo junto a Mariachi Sur, una propuesta que reforzó el tono festivo de una noche concebida para recaudar apoyos y visibilizar la importancia de la colaboración ciudadana.
La organización ha destacado el ambiente emotivo y solidario de la cita, que volvió a poner de manifiesto el papel de la colaboración colectiva en la lucha contra el cáncer. En municipios como Arroyo de la Luz, este tipo de iniciativas tienen además una dimensión comunitaria: reúnen a vecinos, instituciones y entidades locales alrededor de un objetivo compartido. En esta ocasión ha sido a beneficio de un colectivo que trabaja por el apoyo y acompañamientos de enfermos de cáncer y familias.
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