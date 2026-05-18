Cañaveral llora el fallecimiento de Christian, de 25 años, en un accidente: "Era una persona muy querida e involucrada en el pueblo"

Cañaveral llora estos días. Llora por el triste fallecimiento de Christian, un joven de 25 años que sufrió un accidente de moto el 6 de mayo y, tras 10 días en la Unión de Cuidados Intensivos (UCI), no ha conseguido salir adelante.

El accidente ocurrió en un camino asfaltado entre Grimaldo y Holguera con él y otro vecino del pueblo involucrados. El joven iba en la moto y colisionó con un turismo, ardiendo su vehículo. Fue trasladado inicialmente al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia por quemaduras y, posteriormente, al Hospital Universitario La Paz de Madrid. Finalmente, falleció el sábado 16 de mayo.

Tras la noticia, el Ayuntamiento de Cañaveral anunció que decretaba tres días de luto. Lo confirma la alcaldesa del municipio, Llarina Flores, que se muestra triste por la noticia. "No hay palabras para describir la pena que nos invade".

Muy querido

"Era un chico extremadamente querido", cuenta. Christian estaba involucrado en numerosas asociaciones de Cañaveral: desde la caza hasta la pesca, además de las motos. "Era una persona que estaba muy involucrada en el pueblo". También formaba parte de la peña y jugaba al pádel.

El decreto difundido por el consistorio también lamenta la pérdida y traslada todo su apoyo a la familia y amigos.

La noticia cayó como una losa en la localidad que le vio crecer y, desde este lunes, acoge sus restos mortales.