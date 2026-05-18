La singularidad de Casar de Palomero: tres barrios, tres culturas, una historia visible en sus calles

Casar de Palomero es uno de esos municipios donde la historia continúa visible en cada rincón. Situado entre Las Hurdes y Sierra de Gata, este pueblo cacereño conserva una de las singularidades históricas más llamativas de Extremadura: la división de su casco urbano en tres barrios vinculados a las culturas judía, árabe y cristiana.

Los símbolos que identifican los barrios de Casar de Palomero. / El Periódico Extremadura

Lejos de quedarse únicamente en los libros o en la memoria popular, esa distribución todavía puede recorrerse hoy a pie gracias a los símbolos grabados en las placas de las calles. Una estrella identifica el antiguo barrio judío, una media luna señala el barrio árabe y una cruz marca el barrio cristiano.

Un pueblo dividido en tres culturas

Se trata de una organización urbana que hunde sus raíces en la Edad Media y que convirtió a Casar de Palomero en uno de los pocos municipios extremeños donde convivieron de forma tan visible las tres grandes culturas peninsulares.

La distribución histórica del municipio surgió tras la repoblación medieval de la zona y la llegada progresiva de comunidades cristianas, judías y musulmanas que terminaron estableciéndose en áreas diferenciadas del pueblo.

Con el paso del tiempo, cada grupo desarrolló espacios propios ligados a su religión, costumbres y actividad cotidiana, generando una estructura urbana que todavía hoy sigue identificándose claramente.

Uno de los edificios más destacados forma parte del barrio judío

El antiguo barrio judío se sitúa especialmente en los alrededores de la zona de Los Barreros. Precisamente allí se encuentra uno de los edificios más emblemáticos de Casar de Palomero: la Ermita de la Cruz Bendita, levantada sobre la antigua sinagoga judía.

El edificio destaca además por sus dimensiones, hasta el punto de ser considerada por muchos vecinos como "la ermita más grande del mundo", una expresión popular muy arraigada en el municipio.

En esta misma zona también se localiza el Museo del Olivo, un espacio dedicado a uno de los cultivos más representativos de la comarca. El museo permite conocer antiguas herramientas agrícolas, sistemas tradicionales de producción y la importancia histórica del aceite en la economía local.

La presencia del olivar forma parte además del paisaje cotidiano de Casar de Palomero y de buena parte de Las Hurdes.

La huella árabe y la iglesia del Espíritu Santo

La media luna grabada en las calles conduce al antiguo barrio árabe, situado principalmente en la zona del Llanete, la calle Iglesia y los alrededores de la actual Iglesia del Espíritu Santo, también conocida históricamente como Sancti Spiritu.

Este templo del siglo XVIII ocupa una de las zonas centrales del municipio y conserva uno de los campanarios más reconocibles del casco urbano. La tradición sitúa además este barrio como uno de los principales núcleos musulmanes de la villa durante la Edad Media.

Muy cerca se encuentra también la conocida Casa de Acacio Terrón, situada en la Plaza Mayor. La vivienda pasó a la historia por haber alojado al rey Alfonso XIII durante su visita oficial a Las Hurdes entre el 21 y el 22 de junio de 1922.

Décadas más tarde, los reyes Juan Carlos I y Sofía también visitaron este inmueble durante un viaje institucional realizado en 1998.

La presencia de Alfonso XIII en la comarca marcó además uno de los episodios históricos más importantes para la proyección nacional de Las Hurdes.

La Ermita del Cordero, eje del barrio cristiano

La cruz identifica las calles del histórico barrio cristiano, conocido tradicionalmente como Santo Cordero. En esta zona se encuentra la Ermita del Cordero, uno de los edificios religiosos vinculados históricamente a la comunidad cristiana asentada en el municipio.

También forma parte del patrimonio local la iglesia de la Inmaculada Concepción, igualmente construida durante el siglo XVIII. La expansión de este barrio estuvo ligada especialmente al crecimiento cristiano tras la consolidación definitiva de la Corona de Castilla en la zona.

Entre Las Hurdes y Sierra de Gata

Más allá de su patrimonio histórico, Casar de Palomero conserva además algunos de los paisajes más representativos del norte de Cáceres.

Uno de los lugares más conocidos es el Balcón de Las Hurdes, un mirador natural desde el que pueden contemplarse amplias vistas de la comarca hurdana y buena parte de sus sierras y valles.

El municipio cuenta también con espacios naturales como la Ermita del Gamo y el Sendero de la Pesquera, una ruta muy frecuentada por senderistas que atraviesa parajes de vegetación mediterránea, zonas de agua y antiguos caminos tradicionales.

La piscina natural situada en las inmediaciones se convierte además durante el verano en uno de los puntos más visitados tanto por vecinos como por turistas.

Historia viva entre símbolos y calles

Casar de Palomero mantiene así una singularidad difícil de encontrar en otros municipios extremeños. Sus calles continúan narrando una convivencia histórica que todavía hoy puede leerse en forma de estrellas, medias lunas y cruces.

Cada barrio conserva parte de la identidad de quienes habitaron el pueblo durante siglos y convierte el recorrido por el municipio en una mezcla de patrimonio, memoria y tradición.

Entre iglesias, ermitas, antiguos barrios y paisajes naturales, el pueblo sigue mostrando cómo diferentes culturas no solo coexistieron en este rincón del norte cacereño, sino que terminaron construyendo una identidad común que aún permanece visible generación tras generación.