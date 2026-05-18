Vive una experiencia única con el concierto a caballo de José Mora en Casatejada

La plaza de toros de Casatejada acogerá el espectáculo 'Sinergia', una propuesta musical encabezada por el cantante extremeño José Mora que combinará música en directo y exhibición ecuestre en un formato poco habitual dentro de la programación cultural de la provincia.

El evento se presenta como "el primer concierto a caballo de España", una propuesta escénica donde la música convivirá con coreografías ecuestres y puesta en escena visual en un entorno muy vinculado al mundo del caballo.

La organización ha previsto además apertura de puertas una hora antes del inicio del espectáculo y servicio de barra durante toda la noche.

Un artista extremeño vinculado a la música en directo

José Mora se ha convertido durante los últimos años en uno de los nombres habituales dentro del circuito musical extremeño, especialmente en conciertos y espectáculos relacionados con la canción melódica, el pop aflamencado y las versiones en directo.

El cantante ha participado en numerosos eventos musicales, ferias y actuaciones celebradas tanto en Extremadura como en otras comunidades, consolidando un estilo muy ligado a la cercanía con el público y al formato de directo.

Su trayectoria artística ha estado marcada especialmente por actuaciones en festivales populares, conciertos vinculados a fiestas patronales y espectáculos donde combina repertorio propio con reinterpretaciones de canciones conocidas.

En los últimos años, José Mora ha ido incorporando además nuevos formatos escénicos relacionados con el espectáculo visual y el mundo ecuestre, una línea artística que desemboca ahora en la propuesta presentada bajo el nombre de 'Sinergia'.

Música y caballo en un mismo espectáculo

El principal atractivo del evento será precisamente la combinación entre interpretación musical y exhibición ecuestre. La propuesta busca unir dos elementos muy vinculados a la cultura popular de numerosos municipios extremeños: la música en directo y la tradición del caballo.

El espectáculo contará con coreografías ecuestres y números visuales desarrollados mientras avanza el concierto, generando una puesta en escena poco habitual dentro de este tipo de formatos musicales.

El caballo mantiene además una fuerte presencia dentro de muchas celebraciones populares extremeñas, especialmente en ferias, romerías y eventos festivos celebrados en entornos rurales.

En este caso, 'Sinergia' intenta transformar esa tradición en un espectáculo contemporáneo donde música y doma se integran en un mismo escenario.

La plaza de toros como escenario cultural

La plaza de toros de Casatejada continúa consolidándose además como espacio para la celebración de eventos culturales y musicales más allá de los festejos taurinos.

En numerosos municipios extremeños, este tipo de recintos se han convertido durante los últimos años en lugares habituales para conciertos, festivales y actividades festivas gracias a su capacidad y características escénicas.

La organización espera reunir a público procedente tanto de Casatejada, como de otras localidades cercanas, atraído por un espectáculo que mezcla concierto, exhibición y ambiente festivo.

Las entradas tendrán un precio de 15 euros para adultos y 8 euros para niños. También podrán adquirirse el mismo día del evento en taquilla.

Un concierto pensado para sorprender

El evento tendrá lugar la noche del sábado, en torno a las 22:30 horas, en la plaza de toros de Casatejada, donde el sonido habitual del albero será sustituido por focos, música y caballos en movimiento.

Cuando caiga la noche sobre la plaza de toros de Casatejada, el sonido de los cascos sobre la arena se mezclará con la música en directo en un espectáculo pensado para salirse de lo habitual. Entre luces, caballos y canciones, 'Sinergia' intentará ofrecer algo más que un concierto: una experiencia donde la fuerza del mundo ecuestre y la emoción de la música compartan escenario bajo el cielo de mayo.