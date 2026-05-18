Detenidas dos personas por robos mediante el método del 'abrazo cariñoso' en Jarandilla de la Vera y Talayuela

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre de 40 años y a una mujer de 41, ambos residentes habituales en Madrid, como presuntos autores de dos delitos de hurto cometidos en la provincia de Cáceres mediante el conocido método del 'abrazo cariñoso', una modalidad delictiva que suele dirigirse especialmente contra personas de edad avanzada.

Las actuaciones se iniciaron tras la denuncia de dos hechos ocurridos en las localidades de Jarandilla de la Vera y Talayuela durante los meses de abril y mayo.

El primero de los sucesos tuvo lugar el pasado 23 de abril en Jarandilla de la Vera. Según la investigación, una mujer se acercó a una vecina de la localidad aparentando encontrarse afectada por el supuesto fallecimiento de un familiar. Tras mantener una breve conversación con la víctima, la abrazó de forma repentina y aprovechó el contacto para desabrocharle y sustraerle un cordón de oro que llevaba puesto. Posteriormente abandonó rápidamente el lugar en un vehículo en el que la esperaba otra persona.

El segundo caso se produjo el 13 de mayo en Talayuela. En esta ocasión, la víctima fue un hombre de avanzada edad al que una mujer abordó en la vía pública solicitándole que le diera la mano. Según las pesquisas, la mujer condujo al hombre hasta una calle próxima y, minutos después, abandonó la zona. Poco después, la víctima comprobó que le faltaba un anillo de oro valorado en aproximadamente 600 euros.

Detenidos

Las investigaciones desarrolladas por la Guardia Civil, con la colaboración de las policías locales de Talayuela y Jarandilla de la Vera, permitieron identificar a los presuntos autores. Durante la identificación del hombre, los agentes hallaron entre sus pertenencias un anillo de oro de características similares al sustraído en Talayuela.

Asimismo, la mujer detenida cuenta con antecedentes por hechos similares y tenía además varias requisitorias judiciales en vigor por distintas causas.

En el transcurso de la investigación, las víctimas reconocieron a la mujer como la persona que interactuó con ellas en ambos episodios. Además, uno de los denunciantes identificó "sin ningún género de dudas" el anillo intervenido al detenido como el objeto que le había sido sustraído días antes.

Ante estos hechos, la Guardia Civil procedió a la detención de ambos como presuntos autores de dos delitos de hurto mediante el método del 'abrazo cariñoso'. Además, se ejecutaron las requisitorias judiciales pendientes sobre la mujer y se incautaron diversas joyas para comprobar su legítima procedencia.

Las diligencias, junto con los detenidos, han sido remitidas a la autoridad judicial competente de Navalmoral de la Mata.

Recomendaciones para evitar este tipo de robos

La Guardia Civil recuerda que esta modalidad delictiva suele dirigirse especialmente contra personas mayores y recomienda extremar la precaución ante desconocidos que muestren una actitud excesivamente cercana o afectuosa sin motivo aparente.

Entre las principales recomendaciones figuran evitar exhibir joyas u objetos de valor en la vía pública, no permitir la entrada en el domicilio a personas desconocidas y comprobar siempre la identidad de quien llama antes de abrir la puerta.

Además, ante cualquier sospecha, aconseja contactar de inmediato con el teléfono 062 y facilitar todos los datos posibles sobre las personas o vehículos implicados.