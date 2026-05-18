Herido el conductor de una ambulancia tras salirse de la vía y volcar cerca de Cilleros

El conductor de una ambulancia ha resultado herido este lunes tras sufrir una salida de vía con posterior vuelco en la carretera CC-107, a la altura del punto kilométrico 8, en las proximidades de Cilleros.

Según la información facilitada por los servicios de emergencia, en un primer momento se alertó de que podía haber al menos una persona atrapada en el interior del vehículo, por lo que hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios, bomberos y una patrulla del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cáceres.

Excarcelado del vehículo

A su llegada, los equipos de intervención procedieron a la extracción del conductor, único ocupante de la ambulancia siniestrada. El herido presentaba diversas contusiones y un estado de aturdimiento tras el accidente, aunque, según las primeras valoraciones, se encontraba en aparente buen estado general.

Tras ser atendido en el lugar del siniestro, el conductor fue trasladado al Hospital Ciudad de Coria para someterse a una evaluación médica más completa.