Miguel Ángel Morales reivindica en Guadalupe el legado de Fernando el Católico en las III Jornadas Culturales de Acaumex

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha participado este lunes en las III Jornadas Culturales organizadas por la Asociación Cultural de Antiguo y Nuevo Alumnado de la Universidad de Mayores de Extremadura (Acaumex), celebradas en el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe bajo el título 'Fernando el Católico: a él se lo debemos todo'.

El encuentro, desarrollado en la Sala Mudéjar del Monasterio, ha reunido a cerca de un centenar de asistentes en torno a una programación centrada en la figura de Fernando el Católico y su papel en la construcción de la España moderna, así como en la estrecha relación histórica del monarca con Extremadura y el Monasterio de Guadalupe.

Las jornadas forman parte del proyecto de divulgación histórica y cultural impulsado por Acaumex, cuyo objetivo es acercar el conocimiento universitario a la ciudadanía y generar espacios de reflexión sobre la historia y el patrimonio extremeño.

Durante su intervención, Morales destacó la relevancia histórica de Fernando el Católico y su vínculo con la provincia cacereña. "Fue un personaje importantísimo, visitó muchas veces Guadalupe y convirtió Extremadura y a la provincia de Cáceres, no solamente en un territorio fronterizo, sino en una zona muy importante para la conservación de la España que hoy conocemos", afirmó.

El presidente provincial subrayó además la importancia de celebrar este tipo de encuentros en un enclave con tanta carga simbólica e histórica como el Monasterio de Guadalupe, estrechamente ligado a la monarquía de los Reyes Católicos.

Programa y ponentes

En la inauguración también participaron fray Vidal Rodríguez López, guardián y custodio del monasterio, y el presidente de Acaumex, Juan Antonio García Parro.

El programa contó con las ponencias de los catedráticos Felipe Lorenzana de la Puente, Francisco García Fitz y Sixto Sánchez-Lauro, quienes abordaron distintos aspectos de la vida, el legado político y la dimensión histórica de Fernando el Católico, además de su relación con Guadalupe. La jornada concluyó con una mesa redonda dedicada al papel de Fernando e Isabel en el proceso de consolidación del poder político de los Reyes Católicos.

Imagen de la jornada en Guadalupe. / Diputación de Cáceres

Morales reafirmó asimismo el compromiso de la Diputación con iniciativas culturales y formativas dirigidas a las personas mayores. "Desde la Diputación vamos a seguir apoyando a Acaumex porque está haciendo una labor impresionante. Vamos a seguir trabajando para que las personas, más allá de la edad, puedan redescubrir muchas cosas que no tuvieron la oportunidad de descubrir cuando estaban en activo. Ahora tienen esta oportunidad de ser embajadores de lo bueno y mucho que tiene esta provincia y de todo lo que ha representado en la historia", concluyó.

¿Qué es Acaumex?

Acaumex es una asociación integrada por alumnado y antiguo alumnado de la Universidad de Mayores de Extremadura que trabaja activamente en la promoción del aprendizaje permanente, el envejecimiento activo y la participación cultural de las personas mayores.

A través de conferencias, viajes culturales, encuentros formativos y jornadas temáticas, la entidad fomenta el acceso al conocimiento y la divulgación histórica en distintos puntos de la región.

La asociación se ha consolidado además como un espacio de convivencia y dinamización cultural, impulsando iniciativas que ponen en valor el patrimonio histórico, artístico y social de Extremadura. Sus actividades buscan no solo ampliar conocimientos, sino también fortalecer el papel de las personas mayores como agentes activos en la transmisión de la memoria y la identidad cultural de la comunidad.

Existen ramas similares en otras localidades extremeñas: Aumexal en Almendralejo, Aumex en Badajoz o Aumanex en Plasencia, entre otros.