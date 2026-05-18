Descubre por qué Montánchez es un paraíso para la observación de aves

El municipio de Montánchez volverá a convertir la naturaleza y la educación ambiental en protagonistas con la celebración de un curso de iniciación a la ornitología organizado por la Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (Adenex) en el Centro de Investigación y Educación Ambiental La Fontanita. La actividad ofrecerá a los participantes una primera aproximación al mundo de las aves, sus hábitats y las técnicas básicas de observación e identificación en uno de los entornos naturales más destacados de la comarca.

El curso estará impartido por Ismael Sánchez y contará con plazas limitadas, que se cubrirán por orden de inscripción. La iniciativa se desarrolla con el apoyo de la Junta de Extremadura y fondos europeos Feder, dentro de las actividades de sensibilización ambiental impulsadas en la región.

La propuesta combinará formación teórica, observación de aves y trabajo práctico sobre el terreno, acercando a los asistentes a una disciplina que durante los últimos años ha experimentado un importante crecimiento tanto en el ámbito científico como en el turismo de naturaleza.

Una jornada para descubrir las aves del entorno

La programación comenzará este sábado a las 9:30 horas en las instalaciones del Centro La Fontanita, situado en las inmediaciones de Montánchez. A lo largo de la mañana, los participantes aprenderán aspectos relacionados con la identificación de especies, comportamiento de las aves, migraciones, ecosistemas y técnicas básicas de observación en campo.

La actividad incluirá además salidas prácticas al entorno natural cercano, donde los asistentes podrán familiarizarse con el uso de prismáticos, el reconocimiento visual de aves y la escucha de cantos y sonidos característicos de distintas especies.

El curso finalizará a las 14:00 horas tras una jornada orientada tanto a personas que se acercan por primera vez a la ornitología como a aficionados interesados en ampliar conocimientos sobre biodiversidad y conservación ambiental.

Desde la organización destacan además el valor educativo de este tipo de actividades, especialmente en una región como Extremadura, considerada uno de los principales referentes nacionales en observación de aves gracias a la riqueza de sus ecosistemas y a la presencia de numerosas especies protegidas.

La Fontanita, un referente de educación ambiental

El curso se desarrollará en el Centro de Investigación y Educación Ambiental La Fontanita, un espacio gestionado por Adenex que se ha consolidado durante los últimos años como uno de los principales enclaves extremeños dedicados a divulgación ambiental, formación y conservación de la naturaleza.

Ubicado en el entorno de Montánchez, el centro acoge habitualmente talleres, encuentros, jornadas formativas, programas de sensibilización y actividades vinculadas al conocimiento del medio natural. Sus instalaciones permiten desarrollar iniciativas relacionadas con biodiversidad, cambio climático, sostenibilidad, educación ambiental y conservación del patrimonio natural.

La Fontanita trabaja además con centros educativos, asociaciones y colectivos de distintos puntos de Extremadura, fomentando especialmente la participación juvenil y el aprendizaje ligado al territorio rural.

El enclave se encuentra rodeado de un paisaje característico de dehesas, monte mediterráneo y sierras donde conviven numerosas especies de fauna, convirtiéndose en un espacio especialmente adecuado para actividades relacionadas con la observación de aves y la interpretación ambiental.

Adenex y la defensa del patrimonio natural

La actividad está organizada por Adenex, una de las asociaciones ecologistas y conservacionistas más veteranas de Extremadura. Fundada en la década de los setenta, la entidad desarrolla desde hace décadas proyectos relacionados con protección ambiental, educación ecológica, recuperación de patrimonio natural y sensibilización ciudadana.

La asociación participa habitualmente en programas de conservación de aves, protección de espacios naturales, recuperación de caminos históricos y actividades divulgativas vinculadas al medio ambiente.

Además, Adenex mantiene una intensa actividad en ámbitos relacionados con voluntariado ambiental, movilidad sostenible, agricultura ecológica y defensa de ecosistemas amenazados dentro de la comunidad autónoma.

Durante los últimos años, el interés por la ornitología y el turismo de observación de aves ha crecido notablemente en Extremadura, especialmente en zonas rurales donde la biodiversidad se ha convertido también en un recurso ligado al turismo sostenible.

Extremadura, territorio de aves

La comunidad extremeña está considerada uno de los grandes destinos europeos para la observación de aves gracias a la presencia de espacios naturales como Monfragüe, los Llanos de Cáceres, Sierra de San Pedro o las dehesas y sierras del centro regional.

Especies como buitres negros, águilas imperiales, cigüeñas negras, avutardas o alimoches encuentran en estos ecosistemas uno de sus principales refugios dentro de la Península Ibérica.

Precisamente este tipo de cursos buscan acercar ese patrimonio natural a la población desde una mirada divulgativa y accesible, fomentando además el respeto por el entorno y la conservación de la biodiversidad.

Entre rutas y paisajes de monte mediterráneo, La Fontanita ofrecerá la oportunidad de disfrutar de la observación de aves, transformándose durante una mañana en punto de encuentro para quienes buscan aprender a mirar la naturaleza con otros ojos en plena provincia de Cáceres.