Una Red de Conjuntos Históricos buscará modernizar normas y frenar el deterioro patrimonial: "La provincia de Cáceres no se visita, se descubre"

La vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, ha participado este lunes en la jornada de presentación de conclusiones y resultados del proyecto 'Programa Implementación Agenda 2030 en Red Conjuntos Históricos igual o menor a 5.000 habitantes', una iniciativa financiada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que busca convertir el patrimonio histórico en motor de desarrollo sostenible y lucha contra la despoblación. Tuvo lugar en la Sala Europa del Complejo Cultural San Francisco de Cáceres.

Con una inversión de 240.000 euros, la Diputación ha liderado una estrategia integral destinada a dotar a los municipios cacereños declarados Conjuntos Históricos de herramientas de planificación técnica avanzada alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El proyecto ha involucrado a 19 localidades de la provincia: Brozas, Cabezuela del Valle, Cáceres, Coria, Cuacos de Yuste, Galisteo, Garganta la Olla, Gata, Guadalupe, Hervás, Hoyos, Pasarón de la Vera, Plasencia, Robledillo de Gata, Trujillo, Valencia de Alcántara, Valverde de la Vera, Villanueva de la Vera y Zarza de Granadilla, incluyendo el poblado histórico de Granadilla.

Imagen de la jornada. / Pablo Parra

Durante su intervención, Gutiérrez defendió la necesidad de actualizar las normativas que regulan estos espacios patrimoniales, muchas de ellas vigentes desde antes de 1970. "Son declaraciones muy rígidas y obsoletas que no permiten tener flexibilidad y agilidad a la hora de tramitar permisos para rehabilitar viviendas o revitalizar los cascos históricos", explicó.

Pasado, presente... y futuro

La vicepresidenta subrayó que los conjuntos históricos "son mucho más que historia y memoria; son presente y deben ser futuro", advirtiendo de que las dificultades administrativas y técnicas actuales están provocando el abandono progresivo de muchos inmuebles y dificultando la habitabilidad y la actividad económica en estos enclaves.

En este sentido, el proyecto ha permitido identificar problemas comunes y plantear soluciones compartidas para los 19 municipios. Entre los principales hitos alcanzados destacan la elaboración de doce agendas urbanas para municipios menores de 5.000 habitantes, la redacción de un Plan de Regeneración Urbana de la Red de Conjuntos Históricos, un plan de marketing y comunicación y un borrador de estatutos para constituir oficialmente una asociación provincial.

"La única manera de avanzar es trabajar en red, de forma coordinada y con estrategias comunes", afirmó Gutiérrez, quien defendió la futura creación de una Red de Conjuntos Históricos de la Provincia de Cáceres que permita a los municipios tener "una voz única" ante las administraciones responsables de Patrimonio.

Esther Gutiérrez. / Diputación de Cáceres

La futura asociación pretende facilitar el diálogo institucional y promover la flexibilización normativa para adaptar la protección patrimonial a las necesidades actuales de vivienda, rehabilitación y dinamización económica. "No venimos con una carta blanca, sino con un documento compartido, con problemas comunes y también con soluciones", señaló.

Financiación

La responsable provincial recordó además que muchos municipios carecen de capacidad económica y técnica para abordar individualmente este tipo de actuaciones. Según explicó, la redacción de un plan especial puede alcanzar los 100.000 euros, una cantidad inasumible para muchas pequeñas localidades.

Por ello, la Diputación continuará respaldando a los ayuntamientos en la búsqueda de financiación y desarrollo de nuevas iniciativas. Como ejemplo, Gutiérrez avanzó que Brozas y Valencia de Alcántara serán los municipios piloto donde se implementarán actuaciones experimentales en el marco de los fondos EDIL.

Esther Gutiérrez. / Pablo Parra

La jornada técnica, dirigida a representantes políticos y personal técnico de las localidades participantes, también ha servido para compartir aprendizajes y definir los próximos pasos de la futura red provincial.

Entre las acciones desarrolladas dentro del proyecto figura además el diseño de un programa de visitas guiadas basado en la singularidad de cada conjunto histórico, con rutas y experiencias orientadas a generar mayor impacto económico, social y cultural en el territorio.

Y es que la provincia de Cáceres no se visita, se descubre.