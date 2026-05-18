De Valencia a Villar de Plasencia: la herencia de azulejos que Mario dejó en el pueblo de su mujer

Mario Albiñana Andrés era de Valencia, pero ha dejado en Villar de Plasencia una huella que todavía se puede seguir mirando de fachada en fachada. Casado con Pilar Nieto Sánchez, natural de este municipio de la provincia de Cáceres, Mario convirtió los azulejos en una forma de agradecer al pueblo los veranos, los recuerdos y la vida compartida.

Falleció hace un año y medio y no pudo terminar todo lo que había imaginado. Aun así, Villar conserva alrededor de una docena de mosaicos repartidos por edificios públicos y privados. "Era un artista", resume Pilar, que guarda también en su casa, por dentro y por fuera, buena parte de esa obra hecha con paciencia y pedazos de cerámica.

De Valencia a Villar

La historia empieza lejos de Extremadura. Pilar explica que se marchó a Valencia con su familia cuando tenía nueve años. Su padre trabajaba en el pantano de Gabriel y Galán y también era cartero, pero, al terminar la obra, la familia decidió trasladarse a una capital donde tenía parientes y habría más posibilidades laborales.

Allí, con 16 años, conoció a Mario durante una tradición valenciana de Pascua llamada los pascueros. Eran días de pandilla, paseo y mona de Pascua. En ese ambiente, se encontraron por primera vez quienes acabarían uniendo Valencia y Villar de Plasencia a través de una vida en común.

Los padres de Pilar conservaban una casa en Villar. Cuando fallecieron, ella se quedó con la vivienda y el matrimonio empezó a acudir al pueblo durante los veranos. Aquella casa acabaría siendo conocida como La casa de Pili, como así luce en la fachada, decorada por los mosaicos de Mario.

El trencadís como refugio

Pilar explica que la relación de Mario con el azulejo venía de familia. Su padre los hacía y él creció cerca de ese oficio. Ya adulto, trabajó como delineante de la construcción, "dibujaba muy bien" y, cuando enfermó y tuvo que dejar de trabajar, convirtió la cerámica en su gran afición.

Utilizaba una técnica llamada trencadís. Pilar la explica de forma sencilla: "Lo que hacía era cortar un azulejo y deshacerlo machacándolo por colores, y después formar un dibujo como si fuera un puzle". Primero dibujaba la escena que quería representar y luego la iba componiendo con pequeñas piezas.

Además, Pilar destaca que, en Valencia, "había muchas azulejeras" y Mario recogía restos de material que esas fábricas desechaban. Los almacenaba en una finca familiar y después los transformaba en mosaicos. En verano, cargaban los trabajos en una furgoneta, los llevaban a Villar y allí los remataba o los colocaba en las paredes.

Un año para el ayuntamiento

Uno de sus trabajos más visibles nació a petición del anterior alcalde de Villar de Plasencia. Le propuso a Mario hacer una pieza para la fachada del ayuntamiento y "se pasó un año entero trabajando" en Valencia antes de trasladar la obra al pueblo.

Ese mosaico abrió camino a otros encargos y a una idea más ambiciosa: convertir Villar de Plasencia en un pequeño mapa de escenas hechas con azulejos. No se trataba solo de adornar muros, sino de contar lo que había sido el municipio y quiénes le habían dado vida.

Oficios, costumbres y lugares del pueblo

Mario ha dejado mosaicos en la ermita de San Antonio y en otros puntos del municipio, que representan una procesión, la recogida de aceitunas o la figura de un herrero, un oficio muy ligado a la propia familia de Pilar, porque su tío y su abuelo habían trabajado como herreros en la entrada del pueblo.

La intención de Mario era que cada rincón hablara de lo que había existido allí. Quería reflejar "las cosas típicas del pueblo", los oficios y las costumbres que forman parte de su memoria.

Sin embargo, por su enfermedad, no pudo completar ese proyecto. "Hubiera cambiado el pueblo totalmente si hubiera vivido unos años más", dice Pilar. Aun así, lo que dejó ha servido para que la alcaldesa actual impulse una ruta de mosaicos por Villar.

La casa convertida en museo familiar

La obra de Mario no se ha quedado solo en la calle, ya que en el interior de la casa de Pilar hay también numerosos trabajos de azulejo. Destaca que, en el comedor, tiene un mural con el puente de San Antonio y la ermita, y en los dormitorios, hay cabeceros realizados con mosaicos.

También hizo retratos familiares. Pilar recuerda que era capaz de coger la cara de una persona e ir componiéndola pieza a pieza. Así aparecen sus abuelos, su nieta, además de objetos como un gorro de montehermoseña y una fuente. En su casa de Valencia, según cuenta ella, todo está hecho de mosaico, "como si fuera de Gaudí".

Entre esas piezas personales, figura también un tamborilero. Representa al padre de la alcaldesa, otro ejemplo de cómo Mario fue uniendo nombres propios del pueblo con escenas reconocibles para sus vecinos.

El Rincón de Mario

Por todo ese trabajo, Villar de Plasencia quiso devolverle parte de ese cariño el año pasado. El pueblo le dedicó una calle en el lugar donde trabajaba, que ahora se llama el Rincón de Mario. Allí hay una placa con una imitación a la cerámica de trencadís.

Lo que queda para Pilar y para los vecinos de Villar de Plasencia es el recuerdo de quien hizo esos azulejos. Porque aunque Mario no nació en el pueblo, ha acabado dejando en él una memoria propia, la de un hombre que convirtió restos de cerámica en escenas de vida y que hizo de cada fachada una forma de permanecer.