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Patrimonio histórico

Acehúche acoge una exposición con documentos históricos inéditos del siglo XVI al XX

La Diputación de Cáceres acerca el patrimonio histórico provincial a los ciudadanos con una exposición itinerante

Galería | Así es la exposición que acoge Acehúche hasta el 15 de junio

Galería | Así es la exposición que acoge Acehúche hasta el 15 de junio

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Galería | Así es la exposición que acoge Acehúche hasta el 15 de junio / Diputación de Cáceres

Pablo Parra

Cáceres

La localidad de Acehúche acoge hasta el próximo 15 de junio la exposición itinerante 'Del Arca de las tres llaves a la nube', una muestra documental impulsada por el Servicio de Archivo y Biblioteca de la Diputación de Cáceres que permite acercar a la ciudadanía parte del patrimonio histórico conservado en los archivos municipales de la provincia.

La exposición puede visitarse en el Centro de Interpretación del Queso de Cabra y las Carantoñas y reúne una selección de documentos originales que abarcan desde el siglo XVI hasta el siglo XX, piezas de gran valor histórico que reflejan la evolución administrativa, social y cultural del municipio.

Entre los documentos expuestos destacan una escritura de censo de 1544 a favor del clérigo Antón Alonso sobre el Concejo de la Villa de Acehúche; el documento relativo a la posesión del término y jurisdicción de la villa fechado en 1572; la Visitación de Don Felipe Trejo Carvajal de 1611 o una ejecutoria de pleito relacionada con el pastoreo de bueyes en la Vega de San Salvador, cuyos expedientes se extienden entre 1537 y 1584.

Galería | Así es la exposición que acoge Acehúche hasta el 15 de junio

Galería | Así es la exposición que acoge Acehúche hasta el 15 de junio / Diputación de Cáceres

La muestra también incorpora documentación más contemporánea, como planos de la fachada principal y lateral de la Casa Consistorial elaborados entre 1884 y 1886, vales de raciones destinados a tropas militares fechados entre 1809 y 1929, carteles de festejos populares de distintas épocas y un Registro de Disposiciones recibidas entre 1770 y 1779.

Exposición itinerante

Esta iniciativa forma parte del Programa de Organización de Archivos Municipales que desarrolla la institución provincial y tiene como objetivo poner en valor documentos relevantes tanto por su antigüedad como por su singularidad, contenido artístico o capacidad para retratar momentos significativos de la vida de los municipios.

La responsable del Archivo y Biblioteca de la Diputación, Montaña Paredes, ha señalado que la finalidad de esta exposición es acercar "este rico patrimonio documental a todos los ciudadanos de la provincia para dar a conocer las piezas documentales que constituyen la memoria de nuestros pueblos".

Paredes subraya además la importancia de que la ciudadanía pueda contemplar documentos originales "la mayoría desconocidos" y conservados en los archivos municipales, contribuyendo así a proteger la herencia cultural recibida de generaciones anteriores y garantizar su transmisión futura.

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'Del Arca de las tres llaves a la nube' recorre diferentes municipios cacereños como parte de una estrategia de divulgación y conservación del patrimonio documental, poniendo de relieve el papel de los archivos municipales como custodios de la memoria colectiva de la provincia.

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