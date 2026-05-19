Acehúche acoge una exposición con documentos históricos inéditos del siglo XVI al XX

La localidad de Acehúche acoge hasta el próximo 15 de junio la exposición itinerante 'Del Arca de las tres llaves a la nube', una muestra documental impulsada por el Servicio de Archivo y Biblioteca de la Diputación de Cáceres que permite acercar a la ciudadanía parte del patrimonio histórico conservado en los archivos municipales de la provincia.

La exposición puede visitarse en el Centro de Interpretación del Queso de Cabra y las Carantoñas y reúne una selección de documentos originales que abarcan desde el siglo XVI hasta el siglo XX, piezas de gran valor histórico que reflejan la evolución administrativa, social y cultural del municipio.

Entre los documentos expuestos destacan una escritura de censo de 1544 a favor del clérigo Antón Alonso sobre el Concejo de la Villa de Acehúche; el documento relativo a la posesión del término y jurisdicción de la villa fechado en 1572; la Visitación de Don Felipe Trejo Carvajal de 1611 o una ejecutoria de pleito relacionada con el pastoreo de bueyes en la Vega de San Salvador, cuyos expedientes se extienden entre 1537 y 1584.

Galería | Así es la exposición que acoge Acehúche hasta el 15 de junio / Diputación de Cáceres

La muestra también incorpora documentación más contemporánea, como planos de la fachada principal y lateral de la Casa Consistorial elaborados entre 1884 y 1886, vales de raciones destinados a tropas militares fechados entre 1809 y 1929, carteles de festejos populares de distintas épocas y un Registro de Disposiciones recibidas entre 1770 y 1779.

Exposición itinerante

Esta iniciativa forma parte del Programa de Organización de Archivos Municipales que desarrolla la institución provincial y tiene como objetivo poner en valor documentos relevantes tanto por su antigüedad como por su singularidad, contenido artístico o capacidad para retratar momentos significativos de la vida de los municipios.

La responsable del Archivo y Biblioteca de la Diputación, Montaña Paredes, ha señalado que la finalidad de esta exposición es acercar "este rico patrimonio documental a todos los ciudadanos de la provincia para dar a conocer las piezas documentales que constituyen la memoria de nuestros pueblos".

Paredes subraya además la importancia de que la ciudadanía pueda contemplar documentos originales "la mayoría desconocidos" y conservados en los archivos municipales, contribuyendo así a proteger la herencia cultural recibida de generaciones anteriores y garantizar su transmisión futura.

'Del Arca de las tres llaves a la nube' recorre diferentes municipios cacereños como parte de una estrategia de divulgación y conservación del patrimonio documental, poniendo de relieve el papel de los archivos municipales como custodios de la memoria colectiva de la provincia.