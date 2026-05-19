Avanza el proyecto de la polémica planta de biometano de Oliva de Plasencia: la Delegación del Gobierno lo somete a información pública

Siguen llegando novedades en el tema de la planta de biometano de Oliva de Plasencia. La Delegación del Gobierno en Extremadura ha sometido a información pública la solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento de utilidad pública para una nueva instalación de inyección de biometano en el gasoducto Almendralejo-Salamanca, ubicada en el término municipal de Oliva de Plasencia.

El anuncio fue publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y corresponde al expediente promovido por Enagás Transporte, dentro de su estrategia de adaptación de infraestructuras gasistas para la incorporación de gases renovables al sistema energético.

El proyecto contempla la construcción de una nueva posición denominada O-18X y una estación de medida tipo G-65 destinada a la inyección de biometano en el citado gasoducto. Entre las actuaciones previstas figura una toma en carga sobre la conducción ya existente, así como la instalación de una estación de medida integrada en un contenedor normalizado de 20 pies.

La infraestructura incluirá además sistemas de cromatografía y odorización, instalaciones eléctricas y de control, además de un vial de acceso y operación para facilitar las labores de mantenimiento y explotación. Según la documentación publicada, el presupuesto total de ejecución asciende a 899.681,09 euros.

Fincas privadas

El expediente incorpora también la relación de bienes y derechos afectados por el proyecto, que contempla afecciones sobre varias fincas privadas del municipio mediante procedimientos de expropiación forzosa, ocupación temporal y establecimiento de servidumbres de paso y vuelo relacionadas con líneas eléctricas asociadas a la instalación.

Entre los terrenos afectados figuran parcelas destinadas a pastos y diversos caminos públicos situados en el término municipal de Oliva de Plasencia.

Reunión en Oliva de Plasencia con vecinos para hablar de la planta de biometano. / TONI GUDIEL

La resolución sobre la autorización administrativa y la posible declaración de utilidad pública corresponderá a la Dirección General de Política Energética y Minas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El periodo de información pública permanecerá abierto durante veinte días hábiles, plazo en el que las personas interesadas podrán presentar alegaciones, observaciones o consultas relacionadas con el proyecto.

Años de protestas

El proyecto vinculado ahora a la nueva infraestructura de inyección de biometano en el gasoducto Almendralejo-Salamanca se enmarca en un contexto de fuerte debate social en Oliva de Plasencia desde que, en mayo de 2024, la Junta de Extremadura sometiera a información pública la solicitud de autorización ambiental integrada para una planta de biometanización de alperujo promovida por la empresa IAM Carbonzero.

La instalación proyectada contempla el tratamiento de hasta 50.000 toneladas anuales de residuos derivados de la aceituna mediante digestión anaerobia para producir biogás, posteriormente refinado en biometano e inyectado en la red gasista. La planta estaría ubicada en una parcela de 30.000 metros cuadrados junto a la carretera CC-212.

Desde entonces, una parte de los vecinos del municipio ha mantenido una oposición activa al proyecto, con concentraciones semanales que se prolongan desde hace más de 70 semanas consecutivas. Los colectivos contrarios a la planta han mostrado preocupación por posibles impactos sobre la salud, los olores, el tráfico pesado, el medio ambiente y la calidad de vida en el entorno.

Manifestación de vecinos de Oliva de Plasencia contra la planta de biometano. / CEDIDA

Junto a las protestas, vecinos y organizaciones ecologistas presentaron alegaciones al proyecto, cuestionando aspectos relacionados con emisiones, filtraciones, vertidos, ruidos o afecciones al paisaje y a las infraestructuras locales.

Por su parte, la empresa promotora ha defendido reiteradamente que las críticas parten de "información errónea" y sostiene que la instalación utilizará tecnología avanzada y procesos completamente estancos para evitar emisiones y olores. IAM Carbonzero insiste además en que se trata de una planta de biometano y no de biogás convencional, subrayando que el proyecto se basa en principios de economía circular mediante el aprovechamiento de residuos agroindustriales.

Mientras tanto, el expediente ambiental de la planta continúa en fase de tramitación por parte de la Junta de Extremadura, sin resolución definitiva hasta la fecha. El alcalde del municipio, Ángel González, se ha mostrado favorable al proyecto y ha defendido tanto su potencial económico como la creación de empleo y el incremento de ingresos municipales derivados de la actividad industrial.