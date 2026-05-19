El cocinero cacereño David Gibello gana el Premio de Internet 2026: "Es el esfuerzo de años para que todos se animen a cocinar"

La gastronomía casera, la autenticidad y las raíces rurales encontraron este lunes su reconocimiento en una de las instituciones más emblemáticas del país. El cocinero y creador de contenido cacereño David Gibello fue distinguido con el Premio de Internet 2026 en la categoría de Gastronomía durante la ceremonia celebrada en la Sala Europa del Senado, en un acto que reunió a referentes del ecosistema digital, institucional y tecnológico de España e Iberoamérica.

El galardón, considerado uno de los más relevantes del ámbito digital hispano, reconoce la trayectoria de Gibello como divulgador gastronómico, su capacidad para conectar con millones de usuarios a través de las redes sociales y su firme compromiso con una cocina accesible, cercana y solidaria.

La entrega se enmarcó dentro del XXII Día Mundial de Internet para España e Iberoamérica, una edición marcada por el lema 'Sostenibilidad en la era digital', en la que el jurado quiso destacar perfiles capaces de utilizar internet desde una perspectiva ética, humana y socialmente responsable.

Un premio que reconoce mucho más que recetas

El acto fue inaugurado por el vicepresidente primero del Senado, Javier Maroto, quien defendió la necesidad de construir un entorno digital sostenible no solo desde el punto de vista medioambiental, sino también social y humano. Durante la ceremonia, organizada por la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), también se presentó el manifiesto 'Por una Internet sostenible', leído por el presidente de la entidad, Miguel Pérez Subías.

La periodista Macarena Berlín condujo la gala, en la que además se reconoció la trayectoria profesional del periodista especializado en información económica y tecnológica Antonio Lorenzo.

Imagen de los premiados. / IRENE MEDINA LORENZO

Sin embargo, uno de los momentos más emotivos de la jornada llegó con la entrega del premio a David Gibello. El jurado destacó especialmente su capacidad para mantener intacta su esencia pese al éxito digital, algo que consideran cada vez menos habitual en el universo de las redes sociales.

A través de su proyecto 'La Cocina de Gibello', el cocinero extremeño ha construido una comunidad basada en la sencillez, la utilidad y la cercanía. Sus vídeos y publicaciones, alejados de artificios y tendencias pasajeras, buscan demostrar que cocinar en casa puede ser algo sencillo, económico y emocionalmente enriquecedor.

De Navalmoral de la Mata al reconocimiento nacional

Natural de Navalmoral de la Mata y afincado desde hace más de 17 años en Talavera de la Reina, David Gibello representa una historia de crecimiento construida fuera de los circuitos tradicionales de la alta cocina y la televisión gastronómica.

Autodidacta y profundamente ligado a sus raíces extremeñas y manchegas, ha convertido la cocina cotidiana en una herramienta de conexión social y emocional. Su éxito no se ha basado en recetas sofisticadas ni en técnicas imposibles, sino en recuperar el valor de la cocina de casa, los productos de temporada y el placer de compartir mesa.

El reconocimiento llega tras una larga trayectoria en el ámbito digital. Gibello fue el primer español en ganar los Facebook Gather Awards World en 2021, además de ser finalista en la edición de 2022. También recibió el título de Extremeño del Año en 2018 y ha sido finalista habitual en los Influencer Awards Spain dentro de la categoría gastronómica.

El cocinero moralo David Gibello. / Cedida

Su candidatura a los Premios de Internet fue seleccionada entre 272 propuestas y más de 43.000 votos online. Finalmente, un comité formado por 64 organizaciones eligió a Gibello como uno de los tres finalistas antes de otorgarle el premio definitivo.

"La cocina une y mejora la vida de la gente"

Tras recoger el galardón, el chef mostró una profunda emoción y quiso dedicar el reconocimiento a todas las personas que le han acompañado durante estos años. "Este galardón lo dedico a todas las personas que han hecho posible que sea quien soy hoy: mi familia, mis seguidores, los que me han acompañado en este camino y todos aquellos que creen que la cocina une y mejora la vida de la gente", afirmó.

Gibello insistió además en que el premio supone un reconocimiento colectivo a quienes defienden la cocina doméstica y las tradiciones culinarias frente a la rapidez y el consumo superficial que dominan buena parte del contenido digital actual.

"Es el esfuerzo de años para que todo el mundo se anime a cocinar en casa, recuperando las raíces y el placer de compartir mesa", señaló.

Gastronomía, solidaridad y defensa del mundo rural

Más allá de las redes sociales, el jurado quiso poner en valor el compromiso solidario y territorial del cocinero. A lo largo de los últimos años, David Gibello ha participado en eventos benéficos, iniciativas contra la despoblación rural y acciones de promoción de productos locales y economía de proximidad.

Su figura se ha convertido en un ejemplo de cómo internet puede utilizarse para fortalecer comunidades, visibilizar tradiciones y apoyar pequeños productores rurales.

Expertos en comunicación digital consultados durante el evento coincidieron en señalar que Gibello representa un modelo poco habitual dentro del ecosistema influencer actual. Frente al contenido efímero y espectacularizado, su propuesta apuesta por la autenticidad y la utilidad práctica. "David no vende solo recetas; enseña a cocinar y, sobre todo, a disfrutar del proceso", destacó uno de los miembros del jurado.

Internet, sostenibilidad y valores humanos

La ceremonia también sirvió como espacio de reflexión sobre los desafíos tecnológicos contemporáneos: la huella ecológica de la inteligencia artificial, la protección de los derechos digitales y la necesidad de construir un internet más inclusivo y transparente.

En ese contexto, perfiles como el de Gibello fueron presentados como ejemplos de un uso positivo y transformador de las plataformas digitales. Su éxito demuestra que la tradición, la cercanía y los valores comunitarios no solo tienen cabida en internet, sino que pueden convertirse en referentes nacionales capaces de generar impacto social real.

Desde 'La Cocina de Gibello', el premio se interpreta como un nuevo impulso para seguir democratizando la gastronomía y reivindicando el valor de la cocina compartida. Porque, como repite el propio cocinero, "la mejor receta es la que se comparte en casa, con la gente que quieres".

Gibello cuenta con casi 38.000 suscriptores en YouTube, 27. 000 seguidores en Instagram, 5.000 en Facebook y 3.600 en TikTok.