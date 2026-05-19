El grupo Cáceres Viva acusa al alcalde de Cuacos de Yuste de "censura" y "comportamientos antidemocráticos"

Cruce de reproches en el pleno de Cuacos de Yuste. El Grupo Municipal Cáceres Viva en el Ayuntamiento de la localidad de la comarca de La Vera ha denunciado públicamente lo que considera una "dinámica sistemática" de vulneración de los derechos de la oposición durante las sesiones plenarias del consistorio. La formación acusa al alcalde del municipio, José María Hernández, de impedir deliberadamente la intervención de sus concejales y de mantener comportamientos "contrarios a los principios básicos de la democracia".

La denuncia se centra especialmente en el pleno extraordinario y urgente celebrado el pasado 15 de mayo. Según explica el grupo en un comunicado, la polémica se produjo durante el tercer punto del orden del día, cuando la concejala de Cáceres Viva, Isabel Pérez, solicitó intervenir para fijar la posición política de su formación respecto a una ordenanza debatida en la sesión.

De acuerdo con la versión ofrecida por el grupo municipal, el alcalde interrumpió la intervención antes de que pudiera finalizar su exposición, retirándole el uso de la palabra e impidiendo que continuara detallando las "deficiencias y vacíos legales" que, según la formación, presenta la ordenanza aprobada finalmente con los votos favorables del Partido Popular y del Partido Socialista.

La formación asegura además que, lejos de reconducir el debate institucional, el regidor respondió "en tono burlesco" invitando a la concejala a publicar sus críticas en redes sociales, una actitud que consideran una falta de respeto hacia el funcionamiento democrático del pleno municipal.

Acusaciones de censura y limitación del debate político

Desde Cáceres Viva sostienen que lo ocurrido no constituye un episodio aislado, sino parte de una situación que, aseguran, vienen sufriendo "de manera reiterada" desde hace tiempo. El grupo denuncia dificultades constantes para intervenir durante los turnos de ruegos y preguntas y afirma que existe una voluntad expresa de limitar las cuestiones planteadas por la oposición.

En el comunicado, la formación llega incluso a señalar que este tipo de situaciones también afectan a miembros del propio equipo de gobierno municipal. Según relatan, durante el último pleno uno de los concejales del ejecutivo local habría visto igualmente restringida su intervención.

Hernández, en un pleno del ayuntamiento. / Diario de la Vera

La formación considera "de extrema gravedad" cualquier intento de silenciar a representantes elegidos democráticamente y sostiene que impedir la intervención de la oposición supone también "una falta de respeto" hacia los vecinos que respaldaron a sus concejales en las urnas.

"Un pleno debe ser un espacio de debate, donde todas las opiniones puedan expresarse con libertad, y no un escenario donde el alcalde decida unilateralmente quién tiene derecho a hablar y quién no", señala el texto difundido por el grupo municipal.

Apelación al reglamento de funcionamiento de las entidades locales

Cáceres Viva fundamenta su denuncia en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, recogido en el Real Decreto 2568/1986. La formación recuerda que esta normativa reconoce expresamente el derecho de los grupos municipales y de sus concejales a intervenir en los debates plenarios, fijar posición política y ejercer el derecho de réplica durante las deliberaciones.

Por ello, el grupo exige al alcalde el "cese inmediato" de este tipo de comportamientos y reclama el cumplimiento de las normas que garantizan la participación política de todos los miembros de la corporación municipal.

El alcalde niega los hechos

Por su parte, el regidor niega rotundamente estos hechos denunciados y los tilda de "falacias y mentiras". Según afirmó a este diario cuando se puso en contacto con el edil, "el alcalde es el que concede o quita la palabra en el pleno. La ley está hecha así".

Por otro lado, asegura que en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento se puede leer el acta de todos los plenos y comprobar el trato que da.

Además, señala que el grupo parlamentario Cáceres Viva cuenta con solo dos concejales y que uno de ellos, el portavoz, "no suele venir al pleno", alegando "temas laborales". Según dice el alcalde, "la Constitución ampara que si tiene que ir al Pleno puede faltar a su trabajo".

Así, suele acudir solo una representante, Pérez, que "se defiende muy bien". También recuerda que se forman "grandes debates" con este grupo y que siempre permite que hablen "largo y tendido".

De este modo, el Ayuntamiento de Cuacos de Yuste niega rotundamente que los hechos denunciados por Cáceres Viva sean ciertos y que cualquiera puede comprobarlo en las actas plenarias.

José María Hernández es alcalde de Cuacos de Yuste desde hace más de 10 años. Licenciado en Derecho, ha construido gran parte de su perfil político alrededor de la defensa del patrimonio histórico y turístico de Cuacos de Yuste, una localidad muy vinculada al Monasterio de Yuste y a la figura del emperador Carlos V.

José María Hernández, alcalde de Cuacos de Yuste / E. P.

Durante sus mandatos ha impulsado proyectos relacionados con el turismo cultural, la promoción de La Vera y la presencia institucional del municipio en redes europeas vinculadas a las rutas históricas del emperador.

Políticamente, Hernández es una figura con bastante peso local y suele aparecer ligado a eventos institucionales importantes celebrados en el Monasterio de Yuste, especialmente los relacionados con la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y la entrega del Premio Europeo Carlos V.