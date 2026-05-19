La Guardia Civil celebra 182 años de historia en Trujillo con un desfile militar y una exhibición de medios

La localidad de Trujillo celebrará el próximo miércoles 20 de mayo el acto institucional conmemorativo del 182º aniversario de la fundación de la Guardia Civil, una jornada que tendrá como escenario la plaza Mayor de la ciudad y que reunirá a autoridades, efectivos del cuerpo y ciudadanía en un homenaje a la trayectoria y servicio de la institución.

El programa previsto arrancará a las 9.30 horas con una exhibición de medios de la Guardia Civil. Posteriormente, a las 11.00 horas, se celebrará una parada militar y, a las 12.15 horas, tendrá lugar el desfile militar por el centro histórico trujillano.

Desde el Ayuntamiento de Trujillo se ha realizado un llamamiento a vecinos, asociaciones, entidades y empresas de la localidad para participar en esta conmemoración y acompañar a la Guardia Civil en un acto que reconoce "su trayectoria, servicio y compromiso con la ciudadanía".

Por otro lado, el consistorio ha animado especialmente a las personas residentes en la emblemática plaza presidida por la estatua ecuestre de Francisco Pizarro y la iglesia de San Martín a engalanar sus balcones con banderas de España para "realzar y solemnizar la celebración", además de solicitar la colaboración ciudadana y el respeto a las indicaciones del personal de organización y seguridad durante el desarrollo de los actos.

Casi dos siglos de historia

La Benemérita cumple así 182 años, ya que fue fundada oficialmente en 1844 mediante un Real Decreto impulsado durante el Gobierno de Ramón María Narváez. El nacimiento del cuerpo respondió a la necesidad de garantizar la seguridad pública y proteger personas y propiedades en un contexto de gran inestabilidad social y territorial en España.

La organización de la nueva institución fue encomendada al mariscal de campo Francisco Javier Girón y Ezpeleta, conocido como el II Duque de Ahumada, considerado el gran impulsor y organizador del cuerpo. Bajo su dirección, la Guardia Civil se estructuró como una fuerza armada de carácter nacional, dependiente tanto del Ministerio de la Guerra como del Ministerio de la Gobernación.

El Duque de Ahumada impulsó un modelo basado en la disciplina, la preparación y la excelencia profesional. Su filosofía quedó reflejada en la célebre 'Cartilla del Guardia Civil', aprobada en 1845, considerada el código moral de la institución y donde se recoge una de sus máximas más conocidas: "El honor es la principal divisa del guardia civil; debe, por consiguiente, conservarlo sin mancha. Una vez perdido, no se recobra jamás".

Cuartel de la Guardia Civil de Trujillo. / E.P

Desde entonces, la Guardia Civil se ha consolidado como una de las instituciones más emblemáticas del país, desempeñando funciones esenciales en ámbitos como la seguridad ciudadana, la vigilancia del medio rural, el tráfico, la lucha contra el crimen organizado, la protección de la naturaleza o el auxilio en situaciones de emergencia.

Con esta conmemoración, Trujillo se suma a los actos de reconocimiento a una institución con casi dos siglos de historia y una profunda vinculación con el territorio y la sociedad española.