Guijo de Granadilla rinde homenaje a Gabriel y Galán en el aniversario de su fallecimiento: así fue el acto

"¡Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido!", uno de los versos más recordados de José María Gabriel y Galán, resonó este domingo en Guijo de Granadilla durante el homenaje que la localidad volvió a rendir al poeta salmantino en el lugar donde falleció y donde, más de un siglo después, su recuerdo continúa profundamente arraigado.

La tradicional ofrenda floral puso el broche final a la Semana Cultural del municipio en un acto cargado de emoción, memoria y sentimiento compartido, que reunió a vecinos y vecinas de Guijo de Granadilla junto a representantes y visitantes llegados desde Frades de la Sierra, localidad natal del escritor.

Ambos pueblos mantienen desde hace años un estrecho vínculo cultural y afectivo en torno a la figura de Gabriel y Galán, considerado uno de los grandes referentes de la poesía castellana y extremeña de finales del siglo XIX y comienzos del XX. El encuentro volvió a simbolizar esa unión entre las dos tierras marcadas por la vida y obra del poeta.

Bailes tradicionales en el homenaje. / Diputación de Cáceres

El acto contó también con la presencia del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, quien quiso acompañar a los asistentes en esta jornada de convivencia y homenaje, reafirmando el respaldo de la institución provincial a las iniciativas culturales que contribuyen a preservar la memoria histórica, las tradiciones y las raíces de la provincia.

Durante la ceremonia se recordó especialmente la dimensión más humana de Gabriel y Galán y la sensibilidad social que siempre mostró hacia las personas humildes y el sufrimiento cotidiano, una mirada que quedó reflejada en muchos de sus poemas y que continúa emocionando a generaciones de lectores.

Gabriel y Galán

Nacido en Frades de la Sierra (Salamanca) en 1870, José María Gabriel y Galán desarrolló una obra profundamente vinculada al mundo rural, las tradiciones populares y la vida campesina. Maestro de profesión, encontró en Extremadura una de sus principales fuentes de inspiración tras instalarse en la comarca cacereña de Granadilla, donde escribió gran parte de sus poemas más conocidos.

Su literatura destacó por el uso de un lenguaje cercano y popular, incorporando expresiones dialectales y retratando con sensibilidad la dureza de la vida en el campo, la religiosidad, la familia y los valores tradicionales. Obras como 'El Cristu benditu', 'La pedrada' o 'El embargo' le convirtieron en uno de los poetas más leídos y admirados de su tiempo.

Centeraria estatua de Gabriel y Galán, en el paseo de Cánovas de Cáceres / EL PERIÓDICO

Gabriel y Galán falleció prematuramente en Guijo de Granadilla en 1905, a los 34 años, dejando una huella literaria que ha perdurado durante generaciones. Su figura sigue siendo hoy un símbolo de la identidad cultural de Extremadura y Castilla y León, y continúa despertando reconocimiento tanto en el ámbito académico como popular.