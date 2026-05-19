Homenaje póstumo
Guijo de Granadilla rinde homenaje a Gabriel y Galán en el aniversario de su fallecimiento: así fue el acto
El presidente de la Diputación de Cáceres asistió al homenaje en Guijo de Granadilla, reafirmando el apoyo a las iniciativas culturales que preservan la memoria histórica
"¡Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido!", uno de los versos más recordados de José María Gabriel y Galán, resonó este domingo en Guijo de Granadilla durante el homenaje que la localidad volvió a rendir al poeta salmantino en el lugar donde falleció y donde, más de un siglo después, su recuerdo continúa profundamente arraigado.
La tradicional ofrenda floral puso el broche final a la Semana Cultural del municipio en un acto cargado de emoción, memoria y sentimiento compartido, que reunió a vecinos y vecinas de Guijo de Granadilla junto a representantes y visitantes llegados desde Frades de la Sierra, localidad natal del escritor.
Ambos pueblos mantienen desde hace años un estrecho vínculo cultural y afectivo en torno a la figura de Gabriel y Galán, considerado uno de los grandes referentes de la poesía castellana y extremeña de finales del siglo XIX y comienzos del XX. El encuentro volvió a simbolizar esa unión entre las dos tierras marcadas por la vida y obra del poeta.
El acto contó también con la presencia del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, quien quiso acompañar a los asistentes en esta jornada de convivencia y homenaje, reafirmando el respaldo de la institución provincial a las iniciativas culturales que contribuyen a preservar la memoria histórica, las tradiciones y las raíces de la provincia.
Durante la ceremonia se recordó especialmente la dimensión más humana de Gabriel y Galán y la sensibilidad social que siempre mostró hacia las personas humildes y el sufrimiento cotidiano, una mirada que quedó reflejada en muchos de sus poemas y que continúa emocionando a generaciones de lectores.
Gabriel y Galán
Nacido en Frades de la Sierra (Salamanca) en 1870, José María Gabriel y Galán desarrolló una obra profundamente vinculada al mundo rural, las tradiciones populares y la vida campesina. Maestro de profesión, encontró en Extremadura una de sus principales fuentes de inspiración tras instalarse en la comarca cacereña de Granadilla, donde escribió gran parte de sus poemas más conocidos.
Su literatura destacó por el uso de un lenguaje cercano y popular, incorporando expresiones dialectales y retratando con sensibilidad la dureza de la vida en el campo, la religiosidad, la familia y los valores tradicionales. Obras como 'El Cristu benditu', 'La pedrada' o 'El embargo' le convirtieron en uno de los poetas más leídos y admirados de su tiempo.
Gabriel y Galán falleció prematuramente en Guijo de Granadilla en 1905, a los 34 años, dejando una huella literaria que ha perdurado durante generaciones. Su figura sigue siendo hoy un símbolo de la identidad cultural de Extremadura y Castilla y León, y continúa despertando reconocimiento tanto en el ámbito académico como popular.
- Encuentran sin vida a Melodi, la mujer de 38 años desaparecida en Trujillo
- La Raya portuguesa: un destino ideal y cercano a Cáceres para disfrutar de la historia, la naturaleza y la gastronomía fronteriza
- La lucha y la paciencia: las claves que da un pescador de Jarandilla de la Vera para capturar siluros imponentes en el Tajo
- El restaurante Michelin donde comer junto a una garganta de Cáceres
- Una cooperativa de Cáceres destapa una estafa de falso aceite de oliva virgen extra tras una denuncia por su mal olor y sabor
- Descubre el Torreón, el singular techo de Extremadura situado en la provincia de Cáceres con vistas que alcanzan Portugal
- Las obras del AVE disparan la demanda de alquiler y elevan los precios en Malpartida de Plasencia
- Mi mujer lucha contra dos cánceres y ahora la están ahogando con embargos': el calvario de un matrimonio de Valencia de Alcántara por una presunta deuda que niegan haber cobrado