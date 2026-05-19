Un trabajador de 56 años resulta herido grave en Aldeacentenera tras caerle una viga de hierro en una obra

Una persona ha resultado herida de carácter grave este martes tras sufrir un golpe en Aldeacentenera, según la información facilitada por los servicios de emergencias. Se trata de un varón de 56 años que ha resultado politraumatizado tras un accidente en una obra. Una viga de hierro cayó sobre una de sus piernas.

La llamada al 112 sucedió a las 12.24 horas y hasta el lugar del suceso se desplazaron diversos recursos sanitarios y de seguridad, entre ellos una unidad medicalizada H 3.1, personal del consultorio médico de la localidad, una ambulancia convencional y efectivos de la Guardia Civil.

Por el momento, se desconoce el alcance exacto de las lesiones sufridas en la extremidad afectada, aunque el trabajador se encontraba estable en el momento de la asistencia. Tras una primera inspección en el lugar de los hechos, fue trasladado en helicóptero al Hospital Universitario de Cáceres, aunque, finalmente, se le trasladó al homónimo de Badajoz.

Noticias relacionadas

Además, a la espera de determinar si el suceso tiene carácter laboral, se activó el protocolo correspondiente de la Dirección General de Trabajo para esclarecer las circunstancias del incidente.