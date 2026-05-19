Malpartida de Cáceres impulsa un nuevo proyecto para formar y emplear a diez personas en el sector de la construcción

Malpartida de Cáceres volverá a beneficiarse de un nuevo proyecto colaborativo rural 'Ateneo' promovido por la Junta de Extremadura, una iniciativa destinada a mejorar la formación y la inserción laboral de personas desempleadas en el ámbito de la construcción.

El programa, denominado 'Malpartida construye', contará con una financiación de 117.758 euros y permitirá la formación de diez alumnos-trabajadores en operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción durante un periodo de seis meses.

Además de la contratación de un coordinador y el desarrollo de la acción formativa, el proyecto contempla una ayuda económica para los participantes, que percibirán el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) mientras dure el curso.

Uno de los aspectos más destacados de esta nueva edición es que ya existen diez compromisos de contratación por parte de empresas del entorno, lo que facilitará la incorporación inmediata de los participantes al mercado laboral una vez finalizada la formación.

El proceso de selección comenzó este lunes, fecha en la que el Sexpe remitió mensajes a todas las personas desempleadas preseleccionadas. Posteriormente, entre los días 19 y 21 de mayo, los candidatos deberán confirmar o rechazar su participación en el proyecto.

La lista provisional de admitidos se publicará la semana siguiente, mientras que la definitiva verá la luz el próximo 3 de junio. Las personas seleccionadas tendrán que superar posteriormente una entrevista y un examen, cuyas fechas serán comunicadas próximamente, como paso previo a su incorporación definitiva al programa.

Oportunidad de empleo rural

El alcalde de la localidad, Alfredo Aguilera, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para favorecer el acceso al empleo en sectores con alta demanda de profesionales.

Según ha señalado, los participantes obtendrán un certificado de formación profesional que les permitirá trabajar en un ámbito con importantes oportunidades laborales, como es el de la construcción. Además, recordó que todos los alumnos que participaron en la edición anterior y quisieron incorporarse al mercado laboral "tienen ya puestos de trabajo".

Aguilera animó a las personas interesadas a aprovechar esta oportunidad formativa y afrontar el proyecto "con muchas ganas de formarse y trabajar", subrayando el valor de estas acciones para fijar población y generar empleo en el entorno rural.