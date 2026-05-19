El Museo Vostell Malpartida celebra su 50 aniversario con un concierto por la paz

El Museo Vostell Malpartida continúa celebrando esta semanael Día Internacional de los Museos. La programación diseñada con este propósito ha estado inspirada en el lema ideado este año por el ICOM, 'Museos uniendo un mundo dividido', y como punto culminante -después de haberse celebrado una residencia artística de DéborahLavot y un taller de percusión africana- propone este jueves, 21 de mayo, el concierto titulado 'Pequeña gran Babel', que dará comienzo a las 20.30 horas. Organizado en colaboración con la Asociación Musical Diego Silva Montero, el concierto contará con la participación de la mezzosoprano Alicia Paredes y los instrumentistas Carmen Agúndez, al violonchelo, y Eduardo D. Sánchez, al piano, con el acompañamiento de vídeos de la artista visual Lourdes Germain.

Este concierto 'intermedia' propone un recorrido conceptual por grandes realidades de la existencia (como la naturaleza, el amor y la trascendencia) y busca reflexionar sobre la memoria colectiva y el legado que dejamos en el entorno.Asimismo, el espectáculo aborda el impacto de los conflictos bélicos y reivindica la reconciliación.

Para vertebrar este discurso, la música de Bach y Beethoven servirá como hilo conductor principal, guiando al público en un tránsito sonoro en el que también podrán escucharse composiciones contemporáneas y de vanguardia. El concierto integra disciplinas y combina composiciones de los periodos barroco, clásico y romántico con obras de música actual. En resumen, la música y el arte serán entendidos como lenguajes universales que facilitan la cohesión social y reivindican la paz, el diálogo, la inclusión y el respeto mutuo.

Esta programación especial del Museo Vostell Malpartida con motivo del Día Internacional de los Museos, más extensa de lo habitual, forma parte de las actividades conmemorativas con las que el centro museístico celebra su 50 aniversario.