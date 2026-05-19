Navatrasierra te propone un viaje en miniatura por su arquitectura tradicional

El municipio de Navatrasierra acoge la exposición 'Casitas de Pizarra', una muestra artesanal creada por Jesús Álvarez que permitirá descubrir pequeñas maquetas inspiradas en la arquitectura tradicional de la comarca.

La propuesta reunirá distintas reproducciones elaboradas de manera artesanal utilizando principalmente pizarra, uno de los materiales más característicos de la arquitectura popular del entorno. Las maquetas recrean viviendas tradicionales vinculadas al paisaje serrano del noreste cacereño, donde durante siglos este tipo de construcciones formaron parte de la vida cotidiana de numerosos pueblos de montaña.

La muestra busca además poner en valor un tipo de arquitectura rural profundamente ligada a la identidad visual de municipios de la comarca, especialmente en zonas donde la piedra y la pizarra continúan marcando buena parte del paisaje urbano y agrícola.

Arquitectura tradicional en miniatura

Jesús Álvarez, vecino de Navatrasierra, falleció el pasado mes de noviembre de 2025. Con esta exposición desde el municipio quieren rendir homenaje a su labor, basada en difundir la historia, costumbres, lenguaje y naturaleza del municipio. Sus piezas reproducen con detalle elementos habituales de las antiguas viviendas serranas: tejados de barro, muros de piedra oscura, pequeñas ventanas de madera, chimeneas tradicionales o construcciones vinculadas a la vida rural.

Este tipo de edificaciones han formado parte históricamente de muchos municipios del Geoparque Mundial Unesco Villuercas-Ibores-Jara, un territorio donde la utilización de materiales del entorno condicionó durante siglos la forma de construir viviendas, corrales y refugios agrícolas.

La arquitectura tradicional de pizarra continúa siendo además uno de los elementos patrimoniales más reconocibles de numerosas localidades del norte y este de la provincia de Cáceres. En muchos casos, estas construcciones nacieron adaptadas a un entorno montañoso, húmedo y aislado, utilizando recursos naturales fácilmente accesibles en la zona.

Las maquetas presentadas en la exposición no solo reproducen edificios, sino también una forma de vida vinculada al mundo rural extremeño y a la memoria de generaciones que crecieron entre sierras, huertos, ganado y caminos tradicionales.

El Centro de Interpretación de los Fósiles

La exposición llegó al Centro de Interpretación de los Fósiles de Navatrasierra el pasado viernes y podrá visitarse hasta el próximo 15 de junio. Este es un espacio dedicado a divulgar el importante patrimonio geológico y paleontológico de esta zona del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara.

El centro reúne restos fósiles y materiales relacionados con la evolución geológica del territorio, donde hace millones de años existió un antiguo fondo marino. Entre los elementos más destacados aparecen trilobites, crucianas y otros vestigios paleontológicos hallados en distintos puntos del entorno.

Navatrasierra se encuentra además integrada dentro de uno de los espacios geológicos más importantes de Extremadura, reconocido internacionalmente por la UNESCO gracias a la singularidad de sus formaciones rocosas, pliegues y huellas fósiles.

El centro se ha convertido en los últimos años en uno de los principales puntos de divulgación científica y turística de la zona, combinando naturaleza, patrimonio y educación ambiental.

Un paisaje marcado por la pizarra

La relación entre Navatrasierra y la piedra forma parte también de la propia historia del municipio. Muchas de las antiguas construcciones tradicionales de la zona fueron levantadas utilizando pizarra y barro, materiales abundantes en el entorno serrano.

La propia evolución histórica del pueblo aparece vinculada a pequeñas construcciones rurales dispersas entre montes, colmenares y antiguos caminos ganaderos. Todavía hoy buena parte de la identidad visual del municipio continúa marcada por los tonos oscuros de la piedra y por una arquitectura muy integrada en el paisaje natural.

En este contexto, la exposición de Jesús Álvarez conecta no solo con el trabajo artesanal, sino también con la conservación de una estética tradicional que en muchos lugares ha ido desapareciendo con el paso del tiempo.

Patrimonio, memoria y artesanía

La exposición se convierte así también en un homenaje a la mirada de Jesús Álvarez sobre Navatrasierra y sobre la vida serrana que quiso conservar a través de sus creaciones.

Entre piedras en miniatura, chimeneas y tejados oscuros, sus maquetas vuelven a levantar un pequeño universo rural donde todavía sobreviven las costumbres, los paisajes y la memoria de un pueblo que durante generaciones aprendió a construirse con lo que le ofrecía la montaña.