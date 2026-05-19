Si tienes un proyecto creativo propio, Guadalupe te espera: el encuentro que busca conectar el talento extremeño llega este junio con mucho "jaleo"

Lo que comenzó como una reflexión compartida en redes sociales ha terminado convirtiéndose en un proyecto colectivo que busca reunir a creadores de toda Extremadura. El equipo de Estupendo Error, formado por Elena Gil y Juan Álvarez-Bolado, impulsa este junio en Guadalupe la primera edición de Estupendo Jaleo, un encuentro pensado para conectar a artistas, diseñadores y personas creativas que desarrollan sus proyectos desde distintos puntos de la región.

La iniciativa surge directamente de la experiencia personal de ambos al instalarse en Guadalupe para poner en marcha su marca de moda y accesorios. Desde allí, trabajando desde un pequeño municipio y sin demasiadas conexiones iniciales dentro del ámbito creativo extremeño, comenzaron a detectar una sensación compartida entre muchos jóvenes creadores: aislamiento, falta de espacios comunes y dificultad para generar redes dentro de la comunidad autónoma.

"Sentíamos que estábamos muy aislados", explican desde el equipo de Estupendo Error sobre aquellos primeros meses desarrollando su proyecto en el entorno rural.

Una idea nacida en TikTok e Instagram

La semilla del encuentro apareció de manera inesperada a través de redes sociales. Elena comenzó a publicar vídeos en TikTok e Instagram mostrando el día a día del proyecto, el proceso de creación de la marca y las dificultades de emprender desde un pueblo pequeño.

En uno de esos vídeos lanzó una reflexión que terminó teniendo una enorme repercusión: la necesidad de que los creativos extremeños pudieran conocerse entre ellos sin necesidad de marcharse fuera de la región.

"Extremadura es muy grande, con pueblos pequeños pero con mucha gente creando", recuerdan sobre el mensaje que compartieron entonces.

La respuesta fue inmediata. Decenas de personas comenzaron a escribir proponiendo encuentros, ferias y espacios de convivencia para artistas y creadores de distintos ámbitos. Lo que inicialmente parecía una idea imposible terminó convirtiéndose en un proyecto real. "Todo ha ido muy rápido, pero también sentimos que era algo necesario", explican.

Moda, música, fotografía y comunidad

Así nació Estupendo Jaleo, un encuentro que reunirá disciplinas muy diferentes bajo una misma idea: crear comunidad creativa en Extremadura.

Moda, ilustración, cine, música, fotografía, poesía, cómic o diseño convivirán durante dos jornadas en Guadalupe con el objetivo de generar conexiones reales entre personas que muchas veces trabajan de manera independiente desde pequeños municipios rurales.

El encuentro arrancará el viernes 12 de junio con una jornada centrada especialmente en networking y convivencia entre creativos. Al día siguiente, el sábado día 13, se celebrará una feria abierta al público con puestos de marcas y artistas seleccionados, además de actuaciones musicales, actividades y un rally fotográfico.

Desde la organización insisten en que el evento no busca únicamente convertirse en un mercado creativo, sino en un espacio donde puedan surgir colaboraciones futuras, amistades y proyectos compartidos.

Crear desde los pueblos pequeños

Uno de los mensajes más presentes detrás del encuentro es precisamente la reivindicación del medio rural como espacio válido para desarrollar proyectos culturales y creativos.

El equipo de Estupendo Error defiende que muchas veces existe la sensación de que para crecer profesionalmente dentro de sectores creativos es necesario trasladarse a grandes ciudades. Frente a eso, ellos quieren demostrar que también desde pueblos pequeños pueden construirse iniciativas con identidad propia.

"Queremos reivindicar que desde los pueblos pequeños se pueden hacer proyectos creativos muy potentes", señalan. La experiencia personal de ambos aparece muy ligada a esa idea. Desde su llegada a Guadalupe, han desarrollado tanto su marca como distintas iniciativas vinculadas a creación contemporánea, diseño y comunicación digital.

Una escena creativa que busca encontrarse

Durante los últimos años, numerosos jóvenes extremeños han impulsado proyectos relacionados con ilustración, diseño, artesanía, fotografía o creación audiovisual desde distintos puntos rurales de la comunidad. Sin embargo, muchas veces esas iniciativas permanecen dispersas y sin apenas conexión entre sí.

Estupendo Jaleo nace precisamente para intentar romper ese aislamiento y construir una red creativa más visible dentro de Extremadura.

El encuentro pretende además poner en valor una escena artística emergente que utiliza redes sociales, formatos digitales y proyectos independientes para abrirse camino desde municipios alejados de los grandes centros culturales.

Un fin de semana con mucho "jaleo"

La organización continúa ultimando los detalles de un evento que esperan convertir en un punto de encuentro para creadores de toda la región. Durante un fin de semana, Guadalupe dejará de ser solo un escenario de inspiración para convertirse también en un lugar donde ideas, proyectos y personas podrán encontrarse cara a cara.

Entre puestos creativos, conversaciones improvisadas, cámaras, canciones y cuadernos llenos de bocetos, Estupendo Jaleo intentará demostrar que muchas veces las conexiones más importantes no nacen en grandes ciudades, sino en pequeños pueblos donde alguien decidió crear algo y compartirlo con los demás.