El rock contra la despoblación: estos son los festivales cacereños que hacen de la música un grito contra el abandono rural

"Estos eventos, además de la actividad musical, representan un grito de auxilio del entorno rural. Nos hemos sentido muchas veces abandonados". Con esta contundente reflexión, Andrés Montejo, representante del Torrock Festival de Torre de Don Miguel, resumía el espíritu que da sentido a la Federación Extremeña de Festivales Autogestionados (FEFA), una red cultural que ha logrado convertir pequeños municipios rurales en referentes de la música alternativa y la autogestión comunitaria en Extremadura.

Lejos de los grandes macrofestivales comerciales, FEFA agrupa proyectos nacidos desde asociaciones vecinales, colectivos juveniles y plataformas culturales rurales que utilizan la música como herramienta de dinamización territorial, convivencia y reivindicación social. Punk, rock, ska, reggae, rap o metal sirven aquí como hilo conductor de una filosofía mucho más amplia: demostrar que los pueblos también generan cultura contemporánea, identidad y oportunidades.

La Diputación de Cáceres respalda esta iniciativa con una aportación económica de 40.000 euros destinada a apoyar los siete festivales que se celebran en la provincia bajo el paraguas de FEFA. Precisamente este martes, el presidente provincial, Miguel Ángel Morales, participó en la presentación oficial del FEFA Tour 2026, donde se dieron a conocer fechas, carteles y programación de los distintos eventos culturales que recorrerán el territorio durante los próximos meses.

Cultura alternativa para combatir la despoblación

Durante su intervención, Morales defendió el papel que desempeñan estos festivales como motores culturales, turísticos y económicos para el medio rural extremeño. La filosofía de FEFA va mucho más allá de organizar conciertos. Los festivales se han convertido en espacios de encuentro intergeneracional y comunitario donde convergen la música independiente, la artesanía, la gastronomía local y la reivindicación territorial.

Marcos Andújar, organizador del Centenera Rock, explicó que la federación comparte una serie de principios comunes: accesibilidad cultural —la mayoría de los festivales son gratuitos—, apoyo a bandas extremeñas emergentes y consolidadas, presencia de proyectos liderados por mujeres y creación de espacios seguros mediante iniciativas como los Puntos Violeta y campañas de sensibilización.

Miguel Ángel Morales, en la presentación. / Carlos Gil

La apuesta también tiene una importante dimensión económica. Durante varios días, pequeños municipios multiplican su población gracias a miles de asistentes que consumen en bares, alojamientos rurales, comercios y negocios locales. En muchos casos, estos festivales representan uno de los principales acontecimientos anuales de la localidad.

Bellota Rock: Valdencín vuelve a convertirse en capital alternativa

Una de las grandes citas del calendario será el Bellota Rock Fest, que celebrará su novena edición los días 28, 29 y 30 de mayo en Valdencín, pedanía de Torrejoncillo. El festival afronta este año una nueva etapa tras trasladar su celebración al mes de mayo, buscando condiciones más cómodas y sostenibles tanto para el público como para las bandas y la organización.

Bellota Rock mantiene intacta su esencia autogestionada y comunitaria: zona de acampada gratuita, mercadillo artesano, food trucks, sesiones vermut, exposiciones y catas de cerveza artesana convierten el evento en una experiencia cultural completa más allá de los conciertos.

El cartel destaca por su diversidad estilística y por reunir nombres destacados de la escena alternativa estatal como Juantxo Skalari & La Rude Band, Crim, Alfredo Piedrafita, Machete en Boca o Bourbon Kings, junto a proyectos emergentes y bandas extremeñas. El precio del abono completo anticipado será de 28 euros.

Tüpitanga Fext: juventud rural y cultura comunitaria

Deleitosa acogerá los días 17 y 18 de julio una nueva edición del Tüpitanga Fext, uno de los festivales más representativos del relevo generacional dentro de FEFA. Impulsado por jóvenes vinculados al territorio, el evento reivindica la posibilidad de generar propuestas culturales contemporáneas desde pequeños municipios rurales. Bajo el lema 'Lo mejor de Extremadura en un solo fin de semana', el festival combinará música, tradición popular y convivencia comunitaria.

El cartel incluirá bandas como Kamikazes, Periferia —que actuará por primera vez en Extremadura—, Deklibe, Skafolding o Awakate, junto a grupos extremeños como Divina Papaya, Los Odiosos, 26H o Pedrá, tributo a Extremoduro.

La programación incorporará además charangas, actividades vinculadas al carnaval extremeño, mercado artesanal y gastronomía tradicional, reforzando el carácter participativo del festival.

Centenera Rock y el vínculo cultural entre Extremadura y Euskadi

Aldeacentenera volverá a llenarse de música los días 31 de julio y 1 de agosto con una nueva edición del Centenera Rock, uno de los festivales gratuitos más consolidados del circuito rural extremeño.

La programación estará encabezada por Albertucho y contará también con bandas como Dura Calá, Las Moskas Retrompeteras, Edu el Podenco o Penadas por la Ley, formación argentina que aportará dimensión internacional al evento.

Marcos Andújar, organizador de Centenera Rock. / Diputación de Cáceres

Uno de los momentos más simbólicos será la actuación de Sukena, banda que canta en euskera y que actuará por primera vez en Extremadura. La organización ha querido convertir este concierto en un homenaje a los históricos vínculos migratorios y culturales entre Extremadura y Euskadi.

Además de los conciertos, el festival celebrará el VI Certamen de Cantautores 'Puño y Letra – Pepe Extremadura', acompañado de batucadas, DJs y actividades de calle.

Ceclarock, Rock in Pino y GrimalRock consolidan el circuito rural

El verano continuará el 7 de agosto en Ceclavín con Ceclarock, cuyo cartel estará liderado por referentes históricos del punk estatal como Último Ke Zierre y Envidia Kotxina. El evento incluirá además magia, puestos de artesanía y un homenaje especial a Robe Iniesta como icono de la música extremeña.

Pinofranqueado acogerá el 21 de agosto la decimotercera edición de Rock in Pino, uno de los festivales más veteranos del norte extremeño. Bandas como Non Servium, Parabellum o XpresidentX compartirán escenario con grupos extremeños como Los Niños de los Ojos Rojos o Punk Kon Txorizo.

El festival mantendrá además su tradicional Guerra de Bandas Extremeñas, plataforma creada para impulsar el talento emergente regional.

FEFA Tour 2026. / Diputación de Cáceres

Por su parte, GrimalRock pondrá el broche final al verano el 29 de agosto en Grimaldo con un cartel encabezado por Gritando en Silencio y el regreso de la banda gallega Forraje. También actuarán Dinamita, Txintxes, Greskand y los extremeños Ayahuasca.

El festival mantendrá su esencia abierta y popular con acampada gratuita, food trucks, mercado artesano y restauración a precios asequibles.

Mucho más que festivales de música

Desde FEFA insisten en que estos eventos no deben entenderse únicamente como citas musicales. Su verdadero valor reside en la capacidad de movilizar comunidades rurales enteras, crear redes culturales y combatir la sensación de abandono institucional que existe en muchos pequeños municipios extremeños.

En un contexto marcado por la despoblación, el envejecimiento y la falta de oportunidades para los jóvenes, la música alternativa se ha convertido en una herramienta inesperada de resistencia rural.

Mientras las grandes ciudades concentran buena parte de la oferta cultural, FEFA reivindica que los pueblos también pueden ser espacios de innovación, creatividad y cultura contemporánea. Y lo hacen desde la autogestión, la implicación vecinal y la convicción de que la cultura puede convertirse en una forma de supervivencia para el mundo rural extremeño.