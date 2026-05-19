Lo que el tabaco puede estar haciendo a tu corazón: Talayuela reunirá a expertos para analizar los riesgos que tiene para la salud y cómo evitarlos

La Casa de la Cultura de Talayuela acogerá una jornada de divulgación centrada en uno de los principales retos actuales de salud pública: la relación entre el tabaquismo y el riesgo cardiovascular. Bajo el título 'Reducción de daño cardiovascular y tabaquismo', el encuentro reunirá a profesionales sanitarios, investigadores y especialistas universitarios para analizar el impacto del consumo de tabaco sobre enfermedades cardiovasculares y las nuevas estrategias orientadas a reducir sus consecuencias.

La actividad está organizada por la Cátedra de Investigación en Reducción de Riesgo Cardiovascular de Extremadura (Cirrce) junto a la Universidad de Extremadura y FundeSalud, con la colaboración del Ayuntamiento de Talayuela y la Diputación Provincial de Cáceres. Para participar en la actividad se requiere de inscripción previa.

El programa arrancará este jueves a las 17:45 horas con el acto inaugural, en el que participarán el rector de la Universidad de Extremadura, Pedro Fernández; el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; la consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán; y el alcalde de Talayuela, Roberto Baños.

El tabaquismo y su impacto en el corazón

La jornada pondrá el foco especialmente en las enfermedades cardiovasculares asociadas al tabaquismo, considerado uno de los principales factores de riesgo prevenibles según organismos como la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Española de Cardiología.

Diversos estudios médicos relacionan directamente el consumo de tabaco con patologías como infartos, hipertensión arterial, ictus, insuficiencia cardíaca o arteriosclerosis. El humo del tabaco contiene miles de sustancias químicas que afectan al sistema circulatorio, dañan las paredes de las arterias y favorecen la formación de placas que dificultan el flujo sanguíneo.

Los especialistas recuerdan además que fumar incrementa la presión arterial y reduce el oxígeno que llega a los órganos, obligando al corazón a trabajar con mayor esfuerzo. Incluso la exposición continuada al humo ambiental puede aumentar el riesgo cardiovascular en personas no fumadoras.

Precisamente uno de los objetivos de la jornada será analizar nuevas estrategias orientadas a la prevención, al abandono del tabaco y a la reducción del daño asociado al consumo en pacientes fumadores.

Conferencias con especialistas de referencia

Las ponencias comenzarán a las 18:00 horas bajo la moderación de los catedráticos de la Universidad de Extremadura Juan Francisco Sánchez Muñoz-Torrero y Juan Antonio Carrillo.

La primera conferencia llevará por título 'El peso del tabaquismo en el riesgo cardiovascular en Extremadura' y será impartida por Francisco Javier Félix, del Centro de Salud de Villanueva de la Serena.

Posteriormente, a partir de las 18:30 horas, el profesor Miguel de la Guardia, catedrático de Química Física de la Universidad de Valencia, ofrecerá la ponencia 'Nicotina versus humo: dos elementos fundamentales muy diferentes', donde se abordarán las diferencias entre la nicotina y los compuestos tóxicos generados por la combustión del tabaco.

La tercera intervención comenzará a las 19:00 horas bajo el título 'Necesidad de soluciones innovadoras para el fumador irredento', a cargo del profesor Nicolás Roberto Robles, catedrático de Nefrología de la Universidad de Extremadura.

A continuación, a las 19:30 horas, el profesor José Abellán, especialista en Medicina Interna de la Universidad Católica de Murcia, presentará el documento de consenso de distintas sociedades autonómicas sobre hipertensión, riesgo cardiovascular y tabaquismo.

La jornada finalizará a las 20:15 horas con las conclusiones de Guillermo Gervasini y Nicolás Roberto Robles, seguidas de un encuentro networking previsto para las 20:30 horas.

Cómo reducir el riesgo cardiovascular

Más allá del ámbito académico, el encuentro también pretende trasladar a la ciudadanía hábitos relacionados con la salud cardiovascular. Los especialistas coinciden en que abandonar el tabaco continúa siendo una de las medidas más eficaces para reducir el riesgo de enfermedad cardíaca.

A ello se suman otras recomendaciones fundamentales como mantener actividad física regular, controlar la tensión arterial, reducir el consumo de alcohol, seguir una alimentación equilibrada basada en productos frescos y evitar el sedentarismo.

Organismos sanitarios recuerdan además que la prevención temprana resulta clave, especialmente en pacientes con antecedentes familiares, diabetes, obesidad o hipertensión.

En Extremadura, las enfermedades cardiovasculares continúan figurando entre las principales causas de mortalidad, lo que ha llevado durante los últimos años a reforzar campañas de prevención y programas relacionados con hábitos de vida saludables.

Investigación y divulgación sanitaria en Extremadura

De esta manera, Talayuela se convertirá así durante una tarde en un punto de encuentro entre ciencia, prevención y divulgación sanitaria, en una jornada donde especialistas y ciudadanía compartirán un mismo objetivo: entender mejor cómo pequeños hábitos cotidianos pueden terminar teniendo un enorme impacto sobre la salud cardiovascular.

Porque muchas veces prevenir no empieza en un hospital ni en una consulta médica, sino en decisiones diarias capaces de cambiar silenciosamente el futuro del corazón.