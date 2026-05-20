¿Sabías que uno de los pájaros más coloridos de Europa puede verse en este pueblo cacereño? Esta es la jornada que te invita a conocerlo

Vegaviana volverá a convertirse este mes de mayo en uno de los principales puntos de encuentro para los amantes de la naturaleza y la observación de aves con la celebración de las II Jornadas Ornitológicas 'Vegaviana Paraíso del Abejaruco'. Se trata de una iniciativa que unirá divulgación ambiental, fotografía de naturaleza y rutas guiadas en torno a una de las especies más llamativas de la fauna extremeña.

Las jornadas buscan poner en valor la riqueza ornitológica del entorno de Vegaviana, un territorio donde la combinación de dehesas, cultivos, zonas de ribera y espacios abiertos favorece la presencia de numerosas especies de aves características del norte de la provincia de Cáceres.

Vegaviana, tierra de abejarucos

El abejaruco europeo se ha convertido durante los últimos años en uno de los grandes símbolos naturales de Vegaviana. Esta especie migratoria, conocida por sus intensos colores verdes, amarillos y azulados, encuentra en distintas zonas del entorno condiciones favorables para nidificar y alimentarse durante la primavera y el verano.

El ave, considerada una de las más vistosas de la fauna ibérica, suele instalar sus colonias en taludes arenosos y áreas abiertas próximas a cultivos o dehesas. Su presencia se ha convertido además en uno de los principales atractivos para aficionados a la fotografía y la observación de aves.

Las jornadas nacen precisamente con el objetivo de divulgar el valor ambiental de esta especie y fomentar la conservación de sus hábitats naturales.

Además del abejaruco, el entorno de Vegaviana alberga también otras aves muy vinculadas al ecosistema mediterráneo extremeño. Cigüeñas blancas, milanos, abubillas, cernícalos, golondrinas, abejeros y distintas especies de pequeñas aves insectívoras forman parte habitualmente del paisaje sonoro y natural de la zona.

Una programación centrada en la divulgación

La jornada principal arrancará este domingo a las nueve de la mañana con la recepción de participantes y un desayuno en la Plaza del Ayuntamiento.

Posteriormente, a partir de las 10:00 horas, los asistentes podrán participar en una ruta guiada por Vegaviana que incluirá también la visita al espacio expositivo organizado con motivo de las jornadas.

Uno de los momentos centrales llegará a las 11:00 horas con la conferencia sobre la situación de la avifauna en Extremadura y los espacios protegidos de la región. La charla correrá a cargo de Andrés Rodríguez, experto en naturaleza y ornitología.

A las 12:00 horas se desarrollará otra de las actividades destacadas del programa con una charla centrada específicamente en el abejaruco, su biología y la conservación de la especie. La intervención será impartida por Luis Miguel Rivas, presidente de la asociación Fotonatura Moraleja.

La programación continuará a las 12:30 horas con una ruta de observación y paseo ornitológico guiado por las zonas de hábitat del abejaruco, donde los asistentes podrán descubrir distintas especies presentes en el entorno natural de Vegaviana. Las jornadas concluirán a las 14:00 horas con una comida de clausura bajo inscripción previa.

La programación contará además con una exposición fotográfica abierta hasta el 30 de mayo en la Casa de Cultura de Vegaviana con imágenes realizadas por los fotógrafos de naturaleza Javier Florentino Simón y Óscar Cruz.

Extremadura, referencia nacional en turismo ornitológico

La comunidad extremeña está considerada uno de los principales destinos europeos para la observación de aves gracias a la diversidad de ecosistemas presentes en el territorio.

Espacios como Monfragüe, Sierra de San Pedro, los Llanos de Cáceres o las Vegas del Alagón concentran algunas de las poblaciones más importantes de aves protegidas de la Península Ibérica.

El norte cacereño mantiene además una gran riqueza ambiental ligada a zonas agrícolas tradicionales, dehesas y cursos fluviales donde todavía sobreviven numerosas especies asociadas al paisaje mediterráneo.

Durante los últimos años, el turismo ornitológico ha experimentado un importante crecimiento en Extremadura, generando además nuevas oportunidades vinculadas al turismo rural y la fotografía de naturaleza.

Fotografía, naturaleza y conservación

Las jornadas contarán también con una importante presencia de fotografía de naturaleza gracias a la exposición organizada en la Casa de Cultura de Vegaviana. Las imágenes de Javier Florentino Simón y Óscar Cruz mostrarán distintas escenas relacionadas con el abejaruco y otras especies presentes en el entorno natural extremeño.

La iniciativa pretende además sensibilizar sobre la importancia de conservar espacios naturales fundamentales para la reproducción y supervivencia de muchas aves migratorias.

Más allá de la belleza del colorido que muestra un abejaruco en pleno vuelo, jornadas como esta recuerdan que buena parte del patrimonio natural extremeño sigue viviendo en silencio entre dehesas, taludes y campos abiertos donde cada primavera las aves vuelven a marcar el ritmo de la naturaleza.