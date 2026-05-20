Alumnos de Erasmus franceses y de Plasencia visitan el corazón de la Diputación de Cáceres: "Es una ciudad muy maravillosa"

De Nantes a Plasencia y de Plasencia al corazón de la Diputación de Cáceres. Una veintena de jóvenes de tercero y cuarto de la ESO del IES Valle del Jerte y del liceo Jean-Perrin de Nantes han visitado este miércoles el Palacio Provincial de la diputación, en pleno centro de la parte antigua. Allí no solo pudieron recorrer los laberínticos pasillos del gran edificio, sino que conocieron el Salón de Plenos, el lugar donde se debaten y se aprueban mensualmente las medidas económicas que reciben los pueblos de la región, sino que conocieron la labor de la institución de primera mano con el presidente provincial, Miguel Ángel Morales.

La visita se enmarca dentro del programa Erasmus que ambos centros educativos desarrollan este curso y que ha permitido a estudiantes españoles y franceses convivir durante varias semanas tanto en Nantes como en Plasencia. Un intercambio que, según destacaron los docentes responsables, va mucho más allá del aprendizaje académico y lingüístico.

Inmersión cultural con Erasmus

Sara San Román, profesora de Geografía e Historia y coordinadora del programa Erasmus en el IES Valle del Jerte, explicó que en esta movilidad participan ocho alumnos franceses acompañados por dos profesoras. "Vinieron el lunes y se quedan hasta el domingo", señaló.

La docente recordó además que los estudiantes placentinos ya viajaron a Francia durante la última semana de marzo. "Hemos estado una semana allí, en Nantes, en el instituto Jean Perrin, y la modalidad es que se alojan en casas de familias", explicó. Una fórmula que, según destacó, convierte la experiencia en una inmersión cultural completa, ya que "no solamente comparten las horas del instituto, sino que están todo el día con las familias españolas", añadió.

San Román subrayó que este tipo de proyectos europeos tienen un fuerte impacto personal y educativo en los jóvenes. "El programa Erasmus tiene muchas ventajas. No solamente les permite viajar y conocer nuevas culturas, sino que también les motiva en el aprendizaje de los idiomas, les abre la cabeza a la existencia de un mundo más allá de su entorno conocido y les anima a salir de su zona de confort", afirmó.

Galería | Alumnos franceses y placentinos de Erasmus visitan la Diputación de Cáceres / Pablo Parra

La profesora aseguró que, tras participar en este tipo de movilidades, muchos alumnos regresan con una mayor madurez personal y sintiendo que "han ganado en autonomía y confianza en sí mismos porque se enfrentan a situaciones desconocidas para ellos".

La delegación francesa también quiso poner en valor la experiencia vivida en Extremadura. Alicia, profesora del liceo Jean-Perrin de Nantes, calificó la estancia como "muy maravillosa" y reconoció que tanto Cáceres como Plasencia les habían sorprendido positivamente.

"Visitamos Plasencia ayer y todo está muy increíble", explicó la docente francesa con un marcado acento, destacando también las diferencias entre la ciudad gala y las localidades extremeñas. "Nantes es una gran ciudad, el tiempo no es el mismo porque aquí hay 20 grados más, la comida tampoco es igual y aquí las ciudades son pequeñas, podemos visitar todo con tranquilidad y es más fácil", relató.

Visita al Salón de Plenos

El intercambio educativo fue precisamente uno de los asuntos centrales durante el encuentro con el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, quien defendió el valor del programa Erasmus como herramienta de convivencia y construcción europea.

"Después de la Unión Europea ha habido un cambio también en la educación y estos intercambios son fundamentales", señaló Morales, que recordó cómo la entrada de España en la Unión Europea transformó regiones como Extremadura. "Hay un antes y un después en Extremadura tras el ingreso en la Unión Europea", afirmó.

Galería | Alumnos franceses y placentinos de Erasmus visitan la Diputación de Cáceres / Pablo Parra

El presidente provincial aprovechó además la visita para lanzar un mensaje de defensa de la tolerancia y del respeto a la diversidad ante los estudiantes. "Se aprende mucho viajando, viendo otras civilizaciones, otros mundos y otra gente", aseguró.

Morales también mostró su preocupación por el auge de discursos extremistas y apeló al papel de las nuevas generaciones para preservar los valores europeos. "El respeto a la diferencia es fundamental. Uno puede ser blanco o negro, musulmán o judío, del Real Madrid o del Barcelona, pero debemos convivir desde el respeto", defendió.

La labor de la diputación

Durante la visita, los estudiantes conocieron también el funcionamiento de la Diputación de Cáceres y la labor que desarrolla en los municipios más pequeños de la provincia. Morales explicó que la institución provincial garantiza servicios básicos en localidades con menos de 20.000 habitantes (todas menos Cáceres y Plasencia, donde también trabaja pese a ello) y destacó el trabajo de técnicos, ingenieros, arquitectos y personal administrativo al servicio de los ayuntamientos.

Galería | Alumnos franceses y placentinos de Erasmus visitan la Diputación de Cáceres / Pablo Parra

Además, el presidente felicitó al IES Valle del Jerte por su reciente éxito en las las IV Olimpiadas sobre la Unión Europea, donde el centro consiguió situarse entre los cinco mejores equipos de España y fue el primero de Extremadura.

Para San Román, la jornada en la Diputación supuso además una oportunidad para acercar a los alumnos a las instituciones públicas. "Nos ha parecido muy interesante y también nos gustó mucho la acogida del presidente y sus palabras hacia los jóvenes en un momento tan delicado e importante como el actual", concluyó.