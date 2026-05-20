El campus de guitarra que traerá a Ricardo Gallén a la provincia de Cáceres ya busca jóvenes músicos: así puedes participar

Jarandilla de la Vera será este verano un punto de encuentro para jóvenes guitarristas con la celebración del Campus de Guitarra del VI Festival Internacional de Guitarra de Arroyo de la Luz. Una propuesta formativa y musical que reunirá a alumnado y profesorado especializado este agosto en plena comarca verata. La actividad contará con plazas limitadas y estará dirigida a participantes de entre de ocho a 18 años.

El campus forma parte de la programación del Festival Internacional de Guitarra de Arroyo de la Luz, un evento que durante los últimos años se ha consolidado como una de las principales citas extremeñas dedicadas a la guitarra clásica y contemporánea. La iniciativa cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial de Cáceres y la Junta de Extremadura.

Una semana de formación musical intensiva

La edición de este año trasladará el campus hasta Jarandilla de la Vera, municipio muy vinculado durante los últimos años a actividades culturales y musicales relacionadas con formación artística y encuentros juveniles.

El programa reunirá a reconocidos guitarristas nacionales e internacionales que trabajarán durante una semana con alumnado procedente de distintos puntos de Extremadura y otras comunidades. Entre los profesores invitados figuran Ricardo Gallén, considerado uno de los guitarristas clásicos españoles con mayor proyección internacional; la intérprete griega Ioanna Kazoglou; y el grupo Pyrophorus Guitar Dúo.

Junto a ellos participarán como profesores principales Javier Lucío, Isabel Mendo y Jacinto Sánchez, músicos vinculados al desarrollo pedagógico y artístico del propio festival.

La organización ha previsto además la presencia de monitores especializados en ocio y tiempo libre con el objetivo de combinar formación musical, convivencia y actividades complementarias durante toda la estancia.

Un campus becado y con plazas limitadas

Uno de los aspectos más destacados de la iniciativa es el carácter becado del campus. Los participantes únicamente deberán asumir los costes relacionados con alojamiento y manutención, mientras que la formación musical estará subvencionada dentro del programa impulsado por el festival.

La organización ha limitado además la participación a solo 25 plazas, buscando mantener una enseñanza personalizada y un trabajo más cercano entre profesorado y alumnado.

El campus incluirá también un concurso interno destinado exclusivamente a estudiantes inscritos, con varias modalidades adaptadas a diferentes edades y niveles musicales.

La propuesta está orientada especialmente a jóvenes intérpretes que quieran ampliar conocimientos técnicos, perfeccionar repertorio y convivir durante una semana con otros estudiantes de guitarra en un entorno centrado completamente en la música.

El Festival Internacional de Guitarra

El Campus de Guitarra forma parte de la programación paralela del Festival Internacional de Guitarra de Arroyo de la Luz, una cita creada para acercar la guitarra clásica y otras disciplinas relacionadas con el instrumento a nuevos públicos dentro de Extremadura.

Durante sus anteriores ediciones, el festival ha reunido conciertos, clases magistrales, actividades pedagógicas y encuentros musicales con artistas nacionales e internacionales. La programación ha permitido además situar a Arroyo de la Luz como uno de los referentes culturales extremeños vinculados a la guitarra.

El evento nació impulsado por músicos y profesionales relacionados con la enseñanza instrumental con el objetivo de fomentar tanto la formación como la difusión de la guitarra clásica entre jóvenes intérpretes.

A lo largo de los últimos años, el festival ha contado con la participación de reconocidos concertistas y docentes especializados, consolidando además una importante línea educativa dirigida a alumnado de conservatorios y escuelas de música.

Uno de los grandes nombres de la guitarra clásica

Entre los participantes de esta edición destaca especialmente la presencia de Ricardo Gallén, uno de los guitarristas españoles más reconocidos del panorama internacional.

El intérprete ha desarrollado una amplia carrera concertística en Europa, América y Asia y ha sido premiado en algunos de los concursos internacionales de guitarra más prestigiosos del mundo. Además de su actividad como concertista, Gallén mantiene una intensa labor pedagógica en conservatorios superiores y cursos internacionales.

Su presencia supone uno de los grandes atractivos del campus junto al resto de profesores invitados.

Música y convivencia en la Vera

La elección de Jarandilla de la Vera como sede del campus permitirá además desarrollar las actividades en uno de los enclaves turísticos más destacados del norte extremeño. Entre el 24 y el 31 de agosto, jóvenes guitarristas compartirán clases, ensayos y convivencia en un entorno muy ligado a la naturaleza, el patrimonio y la actividad cultural estival de la comarca verata.

El campus busca crear un espacio donde la música sirva como punto de encuentro entre jóvenes intérpretes que encuentran en la guitarra una forma de aprender, expresarse y compartir experiencias alrededor de un mismo instrumento.