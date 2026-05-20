Conoce el rincón de Las Hurdes donde cada barrio puede hacerte viajar siglos atrás

Casar de Palomero no solo conserva la huella de las tres culturas en sus placas callejeras. La estrella judía, la media luna árabe y la cruz cristiana que identifican sus barrios también han terminado formando parte de la forma en que el pueblo celebra, cocina, pasea y cuenta su propia historia. El casco urbano mantiene todavía esa división histórica entre el barrio judío, el árabe y el cristiano, visible en sus calles y en algunos de sus edificios más representativos.

Fiestas con raíz cristiana y memoria compartida

Las celebraciones documentadas hoy en Casar de Palomero tienen principalmente una raíz cristiana y popular. Entre ellas destacan los Triunfos de la Cruz Bendita, patrona del municipio, que recorre en procesión las calles del pueblo.

Además de la Semana Santa, con procesiones el Jueves y Viernes Santo, otras festividades propias de la localidad son San Antonio, San Ramón Nonato, la Inmaculada Concepción, la Virgen de Fátima y la fiesta de los Toros. El ayuntamiento destaca además el Mercado Medieval y Artesanal, una cita que recupera el antiguo mercado de artesanía de primeros de mayo y que conecta con la memoria histórica del municipio.

Ese calendario no reproduce ya fiestas judías o musulmanas como tales, pero sí convive con espacios que recuerdan aquellas comunidades. La basílica de la Cruz Bendita se ha levantado sobre la antigua sinagoga, mientras que la iglesia del Espíritu Santo aparece vinculada al antiguo ámbito musulmán del municipio.

El aceite como hilo común

La gastronomía local también ha conservado parte de esa mezcla cultural a través de productos sencillos, de temporada y muy ligados al territorio. Entre los platos típicos de Casar de Palomero se encuentran el cabrito a la caldereta, el hornazo, las morcillas frescas, las tortas de patata, las patatas escabechadas, el bacalao y los productos de la matanza. Además, el municipio cuenta con varias propuestas dulces como las perronillas, los mantecados, las floretas, las cañas o los huesillos.

El aceite es uno de los elementos centrales de esa identidad. El Centro de Interpretación del Olivo, instalado en un antiguo lagar, explica el cultivo de la aceituna y el proceso de elaboración del aceite, un producto vinculado a la dieta mediterránea y a la historia económica de la comarca.

Barrios que siguen ordenando la memoria del pueblo

La vida cotidiana de Casar de Palomero continúa marcada por esos tres barrios. No se trata solo de una referencia turística: los vecinos conviven con una señalización que convierte cada paseo en una lectura histórica del pueblo. Las calles y barrios están identificados con la cruz cristiana, la media luna árabe y la estrella judía, una forma sencilla de mantener visible el pasado en el día a día.

Esa memoria también se reconoce en lugares concretos: Los Barreros, la calle Iglesia, el entorno de la iglesia del Espíritu Santo, la calle Llanete, la ermita del Santo Cordero, la iglesia de la Inmaculada Concepción y la basílica de la Cruz Bendita forman parte de ese mapa sentimental e histórico.

Cómo se transmite a los más jóvenes

La promoción de esta historia entre las nuevas generaciones se apoya sobre todo en el patrimonio visitable, las rutas por los barrios, el Museo del Olivo y las fiestas locales. Precisamente, la función principal del Museo del Olivo es interpretar el patrimonio histórico y hacerlo comprensible para el público, con especial atención a personas que desconocen esa actividad tradicional.

Así, Casar de Palomero ha convertido su historia en una herramienta cotidiana: los niños crecen viendo símbolos en las placas de las calles, participando en fiestas que recorren el casco urbano y reconociendo edificios que hablan de una convivencia antigua. La singularidad del pueblo está precisamente ahí: en que la memoria de las tres culturas no ha quedado encerrada en un museo, sino repartida por sus barrios, sus recetas, sus procesiones y sus conversaciones.