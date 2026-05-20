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Condecoraciones y un desfile militar: así ha sido el homenaje a la Guardia Civil en Trujillo por sus 182 años de historia

Agentes condecorados y un desfile militar marcan la celebración del 182 aniversario de la Guardia Civil en Trujillo, destacando su labor y principios

Galería | Así ha sido el homenaje a la Guardia Civil en Trujillo

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Galería | Así ha sido el homenaje a la Guardia Civil en Trujillo / Guardia Civil

Pablo Parra

Cáceres

El calor no evitó que Trujillo pudiera celebrar los 182 años de historia de la Guardia Civil, una institución fundamental en el día a día de numerosas localidades a lo largo de las últimas décadas. Entre ellas se sitúa la conocida ciudad cacereña, cuya plaza Mayor ha sido escenario de este especial homenaje.

La celebración comenzó en torno a las 9.30 horas con una exhibición de medios que incluyó agentes de varias brigadas del cuerpo y numerosos vehículos oficiales. Ante la atenta mirada de numerosos vecinos o colegios que no quisieron dejar pasar la oportunidad, llegó el momento de las condecoraciones.

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Imagen del desfile militar. / Diputación de Cáceres

Así, varios agentes fueron condecorados y distinguidos por su labor en la Guardia Civil. Autoridades como José Antonio García, subdelegado del Gobierno en Cáceres, o el diputado de Parque Móvil y Talleres, Dionisio Vasco Juez, así como compañeros, familiares y vecinos les acompañaron.

A las 11.00 fue la parada militar que, junto con las condecoraciones, incluyó una ofrenda floral a los caídos. Ante una plaza engaloada a petición del propio Ayuntamiento, y elementos icónicos de la región como la estatua de Pizarro, sobre las 12.15 comenzó el desfile militar que fue levantando aplausos de trujillanos y turistas curiosos a su paso.

Los colegios, presentes

Previamente, se entregaron banderas de España a los niños de los colegios que allí se encontraban, siendo esta además una oportunidad para acercar el cuerpo a los más pequeños y que vean en él un aliado y no un enemigo.

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Los principios, la entrega, el compromiso y la seguridad siguen siendo máximas de la Benemérita casi dos siglos después de su fundación.

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