Condecoraciones y un desfile militar: así ha sido el homenaje a la Guardia Civil en Trujillo por sus 182 años de historia

El calor no evitó que Trujillo pudiera celebrar los 182 años de historia de la Guardia Civil, una institución fundamental en el día a día de numerosas localidades a lo largo de las últimas décadas. Entre ellas se sitúa la conocida ciudad cacereña, cuya plaza Mayor ha sido escenario de este especial homenaje.

La celebración comenzó en torno a las 9.30 horas con una exhibición de medios que incluyó agentes de varias brigadas del cuerpo y numerosos vehículos oficiales. Ante la atenta mirada de numerosos vecinos o colegios que no quisieron dejar pasar la oportunidad, llegó el momento de las condecoraciones.

Imagen del desfile militar. / Diputación de Cáceres

Así, varios agentes fueron condecorados y distinguidos por su labor en la Guardia Civil. Autoridades como José Antonio García, subdelegado del Gobierno en Cáceres, o el diputado de Parque Móvil y Talleres, Dionisio Vasco Juez, así como compañeros, familiares y vecinos les acompañaron.

A las 11.00 fue la parada militar que, junto con las condecoraciones, incluyó una ofrenda floral a los caídos. Ante una plaza engaloada a petición del propio Ayuntamiento, y elementos icónicos de la región como la estatua de Pizarro, sobre las 12.15 comenzó el desfile militar que fue levantando aplausos de trujillanos y turistas curiosos a su paso.

Los colegios, presentes

Previamente, se entregaron banderas de España a los niños de los colegios que allí se encontraban, siendo esta además una oportunidad para acercar el cuerpo a los más pequeños y que vean en él un aliado y no un enemigo.

Galería | Así ha sido el homenaje a la Guardia Civil en Trujillo / Guardia Civil

Los principios, la entrega, el compromiso y la seguridad siguen siendo máximas de la Benemérita casi dos siglos después de su fundación.