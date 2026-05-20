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Cuatro personas resultan intoxicadas por monóxido de carbono en el incendio de una vivienda en Casar de Cáceres

La Policía Local y los bomberos del Sepei intervinieron tras recibir el aviso del incendio y la posterior intoxicación de cuatro vecinos

Efectivos del Sepei.

Efectivos del Sepei. / Carlos Gil

Pablo Parra

Cáceres

Cuatro personas han tenido que ser atendidas este miércoles después de resultar heridas leves en un incendio en una vivienda de la calle Vera de la localidad de Casar de Cáceres. Se trata de una intoxicación de monóxido de carbono, un gas inodoro, incoloro y altamente tóxico que puede llegar a provocar la muerte.

Los afectados son dos mujeres de 69 y 62 años y dos hombres de 50 y 38 años de edad. Una de ellas fue también atendida por salpicaduras en la mano y el antebrazo.

Se movilizaron patrullas de la Policía Local del municipio cacereño y bomberos del Sepei, siendo el aviso recibido en torno a las 14.00 horas. Los heridos fueron atendidos en el centro de salud de Casar de Cáceres y ya han sido dados de alta.

Los peligros del CO

El monóxido de carbono, conocido como CO, es uno de los gases más peligrosos que pueden generarse durante un incendio o por sistemas de calefacción y combustión defectuosos. Su principal riesgo radica en que es completamente imperceptible para las personas: no tiene olor, color ni provoca irritación inmediata, por lo que puede inhalarse sin ser consciente de ello.

Cuando entra en el organismo, el CO impide que el oxígeno llegue correctamente a los órganos y tejidos, pudiendo causar síntomas como dolor de cabeza, mareos, náuseas, debilidad, somnolencia o pérdida de conocimiento.

En exposiciones prolongadas o concentraciones elevadas, la intoxicación puede derivar en daños neurológicos graves, parada cardiorrespiratoria e incluso la muerte.

Noticias relacionadas y más

Los expertos recomiendan mantener una correcta ventilación en viviendas, revisar periódicamente calderas, estufas y chimeneas y abandonar inmediatamente cualquier estancia donde exista humo o sospecha de acumulación de gases.

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