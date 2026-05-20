Este desfile en Trujillo quiere demostrarte que la belleza también existe después del cáncer

Trujillo acogerá una jornada centrada en el impacto del cáncer de mama sobre la identidad femenina, la autoestima y la percepción corporal a través de una propuesta que combinará reflexión, testimonios y un desfile protagonizado por mujeres mastectomizadas. Bajo el título 'Mujer, cáncer e identidad: una tertulia para mirarnos sin filtros', el encuentro se celebrará en el Palacio de los Barrantes-Cervantes con entrada gratuita hasta completar aforo.

La iniciativa está impulsada por la Asociación Española Contra el Cáncer y pretende abrir un espacio de conversación sobre las consecuencias emocionales y personales que muchas mujeres afrontan antes, durante y después de la enfermedad.

Una reflexión sobre cuerpo e identidad

La jornada, que tendrá lugar el próximo 11 de junio, pondrá el foco en una realidad que va mucho más allá del diagnóstico médico. El cáncer de mama continúa siendo uno de los tumores con mayor incidencia entre mujeres y uno de los procesos que más impacto genera sobre la imagen corporal, la autoestima y la percepción de la propia identidad.

En la provincia de Cáceres, la incidencia anual supera las 300 nuevas mujeres diagnosticadas cada año, con una tasa aproximada de 154 casos por cada 100.000 habitantes. A nivel autonómico, el cáncer de mama continúa siendo el segundo tumor con mayor incidencia en Extremadura.

Precisamente uno de los objetivos del encuentro será abordar cómo la enfermedad afecta también a aspectos emocionales y sociales muchas veces menos visibles.

La programación arrancará a las 18:00 horas con una tertulia en la que participarán Elena Gil, psicóloga de la Asociación Española Contra el Cáncer en Cáceres; María del Carmen Salcedo, trabajadora social de la entidad; y Yvana Anavy Martínez, cirujana general del Hospital Universitario de Cáceres.

Las especialistas analizarán cuestiones relacionadas con la vivencia emocional del cáncer, los cambios físicos derivados de tratamientos y cirugías, la reconstrucción de la autoestima y la importancia del acompañamiento psicológico y social durante todo el proceso.

El valor del testimonio personal

Uno de los momentos más emotivos de la jornada llegará con el testimonio en primera persona de una mujer afectada por cáncer de mama.

La organización busca precisamente visibilizar experiencias reales que permitan romper silencios y compartir vivencias relacionadas con el miedo, la incertidumbre, la recuperación y la reconstrucción personal tras la enfermedad.

La Asociación Española Contra el Cáncer lleva años desarrollando programas de apoyo psicológico y acompañamiento para pacientes y familiares en distintos municipios de la provincia de Cáceres, especialmente en procesos donde el impacto emocional aparece estrechamente ligado a cambios físicos y vitales.

Un desfile como símbolo de aceptación y visibilidad

La jornada concluirá con un desfile de ropa de baño protagonizado por mujeres mastectomizadas, concebido como un acto simbólico de aceptación corporal y empoderamiento.

El objetivo de esta iniciativa pasa por visibilizar cuerpos reales marcados por la enfermedad desde una mirada alejada de complejos y estigmas.

La propuesta pretende además reivindicar la importancia de la autoimagen y de la reconstrucción emocional tras procesos quirúrgicos relacionados con el cáncer de mama.

Investigación y avances frente al cáncer de mama en Cáceres

Paralelamente a la atención sanitaria y psicológica, distintos equipos médicos e investigadores extremeños continúan desarrollando proyectos vinculados a diagnóstico precoz, tratamiento y prevención del cáncer de mama.

El Hospital Universitario de Cáceres participa actualmente en líneas de investigación clínica relacionadas con cirugía oncológica, nuevos tratamientos personalizados y mejora de técnicas diagnósticas. Además, el Servicio Extremeño de Salud mantiene programas de cribado poblacional mediante mamografías dirigidos a mujeres en franjas de riesgo para favorecer la detección temprana.

La investigación biomédica desarrollada desde centros vinculados a la Universidad de Extremadura y distintas unidades hospitalarias extremeñas también trabaja en estudios relacionados con genética tumoral, terapias dirigidas y calidad de vida de pacientes oncológicos.

Los especialistas recuerdan además que los avances registrados durante las últimas décadas han permitido aumentar significativamente las tasas de supervivencia gracias al diagnóstico precoz y a la mejora de tratamientos quirúrgicos y farmacológicos.

Mirarse sin filtros

La jornada convertirá así durante una tarde el Palacio de los Barrantes-Cervantes en un espacio donde hablar del cáncer desde una perspectiva humana, emocional y social. Más allá de la programación prevista, la jornada busca lanzar también un mensaje de normalidad, acompañamiento y visibilidad hacia muchas mujeres que afrontan el cáncer de mama en silencio.

Entre conversaciones sinceras, testimonios reales y cuerpos alejados de los estándares habituales, Trujillo acogerá un encuentro donde compartir experiencias servirá también para recordar que la fortaleza, la identidad y la belleza pueden seguir presentes incluso después de los momentos más difíciles.