Trasierra-Tierras de Granadilla será el laboratorio de un ambicioso plan para repoblar el mundo rural: "No faltan viviendas, faltan casas rehabilitadas"

La Diputación de Cáceres y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico han puesto en marcha uno de los proyectos más ambiciosos de los últimos años para combatir la despoblación en el norte de Extremadura. La vicepresidenta primera de la institución provincial, Esther Gutiérrez, y el secretario general para el Reto Demográfico, Paco Boya, presentaron este miércoles el Plan de Actuación Integrado (PAI) de Trasierra-Tierras de Granadilla, una iniciativa dotada con 4,7 millones de euros de financiación europea destinada a transformar esta comarca rural mediante políticas innovadoras de vivienda, empleo, conectividad y dinamización económica.

El proyecto, financiado a través del Programa Feder 5.2 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), se desarrollará hasta 2029 y afectará a 15 municipios de la comarca, donde residen alrededor de 8.500 habitantes. La iniciativa nace con un carácter experimental y aspira a convertirse en un modelo exportable a otros territorios de la provincia con problemas similares de pérdida de población y envejecimiento.

Esther Gutiérrez. / Pablo Parra

"Ya no es el momento de las construcciones de grandes infraestructuras en el medio rural. Ahora hay una forma distinta de trabajar", defendió Esther Gutiérrez durante la presentación. La vicepresidenta provincial aseguró que el objetivo es generar "políticas diferenciadoras" que permitan crear oportunidades reales de vida en los pueblos y cambiar la percepción negativa sobre el mundo rural.

"Lo rural tiene que dejar de ser un problema. Tenemos que dejar de hablar de forma negativa de los pueblos", afirmó. "La zona rural ofrece hoy enormes garantías de calidad de vida y grandes oportunidades que aún están por explorar".

Pilares del plan

El plan se articula sobre cuatro grandes líneas estratégicas que pretenden abordar de manera conjunta los principales problemas estructurales de la comarca: la falta de oportunidades laborales, el acceso a la vivienda, las dificultades de movilidad y la necesidad de generar actividad económica ligada al territorio.

Uno de los pilares fundamentales será la creación de un Centro de Innovación Territorial (CIT), dotado con 700.000 euros, concebido como el motor del proyecto. No será una oficina al uso, sino un espacio de coordinación y acompañamiento para emprendedores, empresas, administraciones y asociaciones locales. El objetivo es impulsar proyectos innovadores y generar sinergias económicas y sociales en el territorio.

"Queremos un equipo multidisciplinar acompañando al territorio, apoyando el emprendimiento y la innovación social", explicó Gutiérrez, quien confía en que este centro pueda consolidarse más allá de 2029.

La segunda línea de actuación, con una inversión de 1,4 millones de euros, se centrará en la revitalización demográfica y el relevo generacional. El proyecto contempla programas para atraer nuevos pobladores, fomentar el emprendimiento juvenil y femenino y rehabilitar viviendas vacías para facilitar el acceso residencial en los pueblos.

La vicepresidenta insistió en que uno de los grandes errores históricos de las administraciones ha sido descuidar el problema de la vivienda en el medio rural. "No faltan viviendas, lo que faltan son viviendas accesibles y rehabilitadas", señaló. "Por mucho empleo que exista, si la gente no tiene dónde vivir, acaba marchándose a la ciudad".

El plan incorpora además medidas destinadas a mejorar la movilidad y la conectividad digital, dos de las grandes carencias de la comarca. Para ello se destinarán 1.060.000 euros a sistemas de transporte compartido bajo demanda, la implantación de tecnología digital mediante una red LoRa y la creación de nuevos centros especializados digitales integrados en la red provincial.

"No existe un transporte organizado que garantice la movilidad entre los pueblos", reconoció Gutiérrez, quien defendió que la conectividad digital "es básica y fundamental" para que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida en el territorio.

La cuarta gran línea del proyecto apuesta por el turismo sostenible y la valorización del patrimonio natural, cultural y agroalimentario de la comarca. Con una inversión de 1.550.000 euros, el plan prevé actuaciones como la adecuación de playas fluviales, la creación de embarcaderos y miradores o el impulso de rutas gastronómicas vinculadas al sector agroalimentario.

Programa piloto

La zona de Trasierra-Tierras de Granadilla, formada por localidades como Zarza de Granadilla, Mohedas de Granadilla, La Granja, Ahigal o Santibáñez el Bajo, entre otros, y marcada por el entorno del embalse de Gabriel y Galán y sus recursos naturales, pretende convertir el turismo en uno de los motores económicos para fijar población y generar empleo.

El secretario general para el Reto Demográfico, Paco Boya, destacó durante su intervención que este proyecto supone un "hito" dentro de las políticas nacionales contra la despoblación al incorporar por primera vez una línea específica de fondos europeos orientada directamente a este problema.

"Los fondos europeos no contemplaban hasta ahora actuaciones específicas frente a la despoblación", explicó Boya. "Este programa piloto abre una ventana muy importante para que los territorios rurales puedan acceder a recursos destinados específicamente a combatir este fenómeno".

Paco Boya. / Pablo Parra

El responsable estatal subrayó además el papel clave de las diputaciones provinciales en la gestión de estas iniciativas. "Gestionar estos fondos desde la proximidad es mucho más eficiente porque existe un mayor conocimiento del territorio y de sus necesidades", afirmó.

Boya situó este proyecto dentro de la futura II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico, que será aprobada próximamente por el Consejo de Ministros y que sustituirá al conocido Plan de las 130 medidas financiado con fondos europeos.

Mejoras en la movilidad

La nueva estrategia incorporará un enfoque integral basado en lo que el ministerio denomina el "plan 30 minutos", un modelo pensado para garantizar que cualquier ciudadano del medio rural pueda acceder en menos de media hora a servicios esenciales, oportunidades laborales, vivienda o movilidad. "El objetivo es que vivir en un pueblo tenga una calidad de vida equiparable a vivir en una ciudad", resumió Boya.

El secretario general incidió también en la necesidad de apostar por soluciones innovadoras adaptadas a las particularidades de cada territorio. "El transporte público no puede funcionar igual en todos los sitios. Hay que diseñar modelos adaptados a la dispersión poblacional y a las necesidades concretas de cada comarca", indicó.

Boya, Esther Gutiérrez y Luis Fernando García Nicolás. / Pablo Parra

El proyecto contempla además la medición continua de resultados a través de indicadores específicos que permitan evaluar el impacto real de las políticas aplicadas. Entre los objetivos previstos destacan la puesta en marcha del Centro de Innovación Territorial, el apoyo a más de 30 empresas, la rehabilitación de viviendas, la mejora de la movilidad en los 15 municipios implicados y la ampliación de los servicios digitales.

Las previsiones apuntan a alcanzar más de 13.000 usuarios de servicios digitales, superar los 51.000 pasajeros en transporte rural y atraer cerca de 47.000 visitantes turísticos.

Para Gutiérrez, el verdadero desafío es demostrar que los pueblos pueden convertirse en espacios de futuro y oportunidades. "Los pueblos tienen que ser refugios de calidad de vida, lugares donde desarrollar proyectos vitales sin estar asfixiados económicamente", concluyó.