Entre jaras, danzas y migas gratis: la fiesta que quiere hacerte sentir parte de Carrascalejo

La localidad cacereña de Carrascalejo celebrará este mes de mayo la IX edición de la Fiesta Flor de la Jara, una cita que durante los últimos años se ha convertido en uno de los encuentros festivos y culturales más reconocibles de esta zona del Geoparque Mundial Unesco Villuercas-Ibores-Jara.

Música, folclore, gastronomía popular, mercado artesanal y actividades para todas las edades volverán a formar parte de una jornada que busca reivindicar las raíces, la convivencia vecinal y la identidad tradicional del municipio.

Una fiesta nacida para mantener vivas las tradiciones

La celebración nació en 2016 impulsada por vecinos y asociaciones locales con el objetivo de poner en valor las costumbres populares de Carrascalejo y la comarca de La Jara, un territorio profundamente vinculado históricamente al monte mediterráneo y a la presencia de la jara, una de las plantas más características del paisaje de esta zona del noreste cacereño.

Con el paso de los años, la fiesta ha ido creciendo hasta consolidarse como un encuentro donde tradición, cultura popular y participación vecinal continúan teniendo un papel protagonista. El propio nombre de la celebración hace referencia a la flor de la jara, símbolo natural muy presente en el entorno serrano y en numerosos paisajes de la comarca.

La Fiesta Flor de la Jara surgió inicialmente como una propuesta destinada a recuperar el ambiente de las antiguas celebraciones populares vinculadas al mundo rural y a la convivencia entre vecinos. Desde sus primeras ediciones, la programación ha combinado música tradicional, gastronomía, artesanía y actividades relacionadas con las costumbres locales.

La implicación vecinal continúa siendo además uno de los elementos más importantes de la jornada. Asociaciones, grupos locales y numerosos habitantes del municipio participan cada año tanto en la organización como en la decoración y desarrollo de las distintas actividades programadas.

Carrascalejo, integrado dentro de la comarca de La Jara y del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, mantiene además una fuerte conexión con el paisaje de monte bajo, encinas y jarales que caracteriza esta parte de Extremadura.

Mercado artesanal, migas y folclore desde primera hora

La programación arrancará este sábado a las diez de la mañana con la apertura del mercado artesanal y la granja escuela, además del tradicional desayuno popular gratuito de migas y ajo cano elaborado por 'Pinches de la Jara'.

A las 11:15 horas tendrá lugar una exhibición de deporte adaptado ofrecida por Atandi Talavera, mientras que a las 12:00 horas se celebrará una demostración de cortador de jamón.

El escenario principal comenzará su actividad media hora después con la actuación de la 'Ronda del Poyo Largo', encargada de abrir la programación musical vinculada al folclore popular.

Ya por la tarde, a las 14:00 horas, se desarrollará un showcooking de asado de carne de caza con degustación gratuita cortesía de Cárnicas Dibe.

La música continuará a las 14:30 horas con la rondalla de Juanjo de Dandul' Canti, mientras que el saxofonista Ricardo Cruz actuará a partir de las 16:00 horas.

A las 17:40 horas llegará el turno del Grupo de Danzas Torrelamora, una de las actuaciones más vinculadas al folklore tradicional dentro de la programación.

"Flamenquito", tardeo y verbena hasta la madrugada

La jornada continuará a las 18:15 horas con la actuación 'A nuestra manera', de Miguel del Pozo, con un repertorio centrado en el "flamenquito" y la música festiva.

El ambiente continuará creciendo con el "tardeo" previsto a las 20:30 horas junto a Lucía Ropero, mientras que a las 22:30 horas comenzará la actuación de Enreda Music, encargada de transformar la plaza en una verbena nocturna.

La fiesta finalizará de madrugada, a partir de la 01:15 horas, con la sesión de DJ Pedro Cambronero.

Durante toda la jornada habrá además animación infantil, cuentacuentos, talleres, castillos hinchables y una exposición fotográfica titulada 'Una escuela bajo un árbol', perteneciente al proyecto Doga Plage.

Tradición popular entre jaras y convivencia

La Fiesta Flor de la Jara es mucho más que una programación festiva, con cada nueva edición Carrascalejo vuelve a demostrar cómo los pueblos pequeños siguen encontrando en sus tradiciones una forma de reunirse, reconocerse y celebrar lo que los une. Entre aromas de migas, música en la plaza y jaras decorando las calles, el municipio convertirá durante unas horas la primavera en una fiesta donde el paisaje, la cultura popular y la convivencia caminarán nuevamente de la mano.