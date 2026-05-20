La rehabilitación de la Galería Carlos V de Alcántara se paraliza al quedar desierta tras no recibir ofertas empresariales

La esperada rehabilitación de la Galería Carlos V del Conventual de San Benito de Alcántara ha sufrido un importante revés administrativo y tendrá que esperar para que sea una realidad. El Ayuntamiento de la localidad ha declarado desierta la licitación de las obras destinadas a transformar este histórico espacio en el futuro Centro Cultural 'Elio Antonio de Nebrija' después de que ninguna empresa presentara oferta al concurso público convocado para ejecutar el proyecto.

La actuación, considerada una de las intervenciones patrimoniales y culturales más ambiciosas previstas en el municipio en los últimos años, contaba con un presupuesto base de licitación de más de un millón de euros (1.267.821,34 euros, con IVA) y un plazo de ejecución estimado de nueve meses.

Sin embargo, el procedimiento ha concluido sin aspirantes. Según recoge el anuncio oficial publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el Ayuntamiento no recibió ofertas, motivo por el que el pleno municipal acordó declarar desierta la adjudicación el pasado 15 de mayo.

Un proyecto estratégico para revitalizar el patrimonio de Alcántara

La rehabilitación pretendía recuperar la emblemática Galería Carlos V, situada en el Conventual de San Benito, uno de los conjuntos monumentales más importantes de Extremadura y principal símbolo patrimonial de Alcántara.

El proyecto contemplaba adecuar el edificio para usos culturales y museísticos, habilitando espacios expositivos en la primera y segunda planta, mientras que la planta baja se destinaría a camerinos temporales y servicios de apoyo para actividades vinculadas al teatro y otros eventos culturales.

P. P.

La iniciativa buscaba además reforzar la proyección cultural y turística del municipio mediante la creación del Centro Cultural 'Elio Antonio de Nebrija', concebido como un espacio de divulgación histórica, artística y patrimonial.

El diseño técnico del proyecto fue redactado por el arquitecto Jesús Martín Núñez y aprobado en agosto de 2025. La memoria técnica defendía la viabilidad de la intervención y certificaba que no existían obstáculos para la ejecución de las obras.

Más de un millón de euros para rehabilitar un edificio histórico

La actuación incluía una profunda intervención arquitectónica centrada especialmente en la mejora estructural, accesibilidad, eficiencia energética e instalaciones interiores del inmueble histórico. Según la memoria del proyecto, las partidas más importantes del presupuesto se concentraban en instalaciones técnicas, climatización, ventilación, electricidad y sistemas de accesibilidad, que sumaban más de 300.000 euros.

También se contemplaban actuaciones sobre revestimientos, carpinterías, cubiertas y refuerzos estructurales, aunque el proyecto apostaba por mantener intactos los principales elementos patrimoniales del edificio.

Galería de Carlos V de Alcántara. / Mapa y mochila

Los técnicos descartaban intervenir en la cimentación original al considerar que el inmueble conserva estabilidad suficiente pese al cambio de uso museístico previsto. La rehabilitación incluía además la instalación de nuevas carpinterías de madera con doble acristalamiento, sistemas de eficiencia térmica y mejoras en accesibilidad y seguridad contra incendios.

Sin empresas interesadas

El hecho de que ninguna constructora presentara oferta refleja una situación cada vez más habitual en obras públicas vinculadas a patrimonio histórico, especialmente en municipios rurales o intervenciones técnicamente complejas.

Fuentes del sector apuntan a varios factores que podrían haber influido: el elevado coste de ejecución, la complejidad técnica derivada de trabajar sobre un edificio histórico protegido, la subida de precios de materiales en los últimos años y la dificultad para asumir determinados plazos en obras patrimoniales.

El procedimiento contemplaba una adjudicación mediante concurso abierto y valoraba principalmente la oferta económica —con un peso del 80%— y la ampliación del plazo de garantía. Pese a ello, ninguna empresa concurrió antes de que expirara el plazo de presentación de ofertas el pasado 31 de marzo.

¿Y ahora qué?

La declaración desierta obliga ahora al Ayuntamiento de Alcántara a replantear la estrategia para sacar adelante la rehabilitación. Entre las posibles opciones se encuentran revisar el proyecto técnico, actualizar precios, modificar condiciones de contratación o volver a licitar las obras en una segunda convocatoria.

La paralización temporal supone un contratiempo para una iniciativa llamada a convertirse en uno de los principales proyectos culturales y patrimoniales de la localidad, especialmente en un municipio que busca reforzar su atractivo turístico a través de la puesta en valor de su patrimonio histórico.

La Galería de Carlos V forma parte del conjunto monumental del Conventual de San Benito, uno de los edificios más representativos del municipio. El inmueble fue construido en el siglo XVI como parte de la antigua hospedería del convento y su diseño se atribuye al arquitecto Pedro de Ibarra.

Con el paso del tiempo, el espacio ha quedado prácticamente sin uso. Actualmente la planta baja se emplea de forma puntual como almacén y camerinos durante las representaciones teatrales que se celebran en la plaza de San Benito, mientras que el resto del edificio permanece cerrado.