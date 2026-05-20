Habla Pilar Lucas de Tornavacas: "El acoso sexual a niñas, una lacra que persiste desde los años 60"

De niñas , allá por los mediados y finales de los 60, algunos compañeros de clase y de juegos acostumbraban a levantar las faldas a las niñas, que nos sentíamos muy violentadas con esos atropellos.

Me contaba un amigo que su hermana volvía a casa llorando del colegio porque a diario un niño le remangaba las faldas para verle las bragas. Un hermano mayor de la pequeña indagó sobre el autor, nada respetuoso, de semejante gesto de franca mala educación y le abordó a la salida del centro escolar:

- Como vuelvas a levantarle las faldas a mi hermana M., te corto los huevos - le amenazó.

El vándalo no volvió a repetir el mal gesto, muy común , como el otro de tocar las tetas.

Ciertamente, hay otras maneras más delicadas de abordar estas cuestiones, especialmente desde las casas por parte de los padres.

Pero no menos cierto es que si no hay guías cabe el aviso tajante como autodefensa , pues a veces estos hechos suceden a espaldas del profesorado y la víctima queda desprotegida. Y el infractor, impune.

Ahora viene lo grave: esto sigue pasando.

Ya en los primeros años hay que cortar estas actitudes de violentar a nadie y , en especial, a las mujeres , que ya de niñas sufren este acoso machista.

Sería interesante preguntarse por las razones que provocan que sucedan estos hechos. No cabe duda de que es un signo de atraso, de falta de respeto elemental, de pésima educación.

Ya en la niñez puede asomar el gesto de la fierecilla que requiere ser domesticada para que respete los límites. Hay sucesos que disparan las alarmas. Los árboles que se tuercen se enderezan de pequeños.

Ayer pude ver que en el 2026 los niños siguen "jugando a remangones" y a tocar el culo de las niñas. La mujer sigue siendo un colectivo vulnerable y poco amparado a veces, curiosamente, por las del mismo género. Mala cosa.

Pilar Lucas Hernández es natural del municipio cacereño de Tornavacas.