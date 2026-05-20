Berzocana te reta a conquistar Risco Gordo en una de las subidas más espectaculares del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara

Berzocana vuelve a poner a prueba la resistencia de corredores y senderistas con una nueva edición del Desafío Vertical Strata, una cita deportiva que llevará a los participantes hasta el entorno de Risco Gordo, uno de los paisajes más espectaculares del Geoparque Mundial Unesco Villuercas-Ibores-Jara. La prueba promete una jornada completa para amantes del trail, la montaña y el deporte al aire libre.

La actividad, organizada por el Ayuntamiento de Berzocana, plantea una subida hasta Risco Gordo, una de las formaciones montañosas más reconocibles del entorno berzocaniego y uno de los enclaves naturales más visitados de la comarca. Desde la organización se anuncia una jornada marcada por la exigencia física y los paisajes serranos característicos de esta zona del noreste de la provincia de Cáceres.

Una subida entre montaña y paisaje geológico

El principal atractivo del Desafío Vertical Strata será precisamente el recorrido hacia Risco Gordo, una elevación situada en el entorno montañoso de Berzocana desde la que se obtienen algunas de las panorámicas más amplias del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara.

La zona aparece marcada por un relieve abrupto, grandes crestas cuarcíticas y caminos de montaña muy vinculados al senderismo y al deporte de naturaleza. Este tipo de formaciones geológicas constituyen además uno de los elementos más característicos del geoparque cacereño, reconocido por la Unesco gracias a la singularidad de sus estructuras montañosas y su valor científico.

Risco Gordo forma parte precisamente de ese paisaje de sierras y pliegues geológicos que define buena parte del entorno de Berzocana. Desde sus zonas más elevadas pueden contemplarse extensas áreas de monte mediterráneo, valles serranos y algunas de las alineaciones montañosas más reconocibles de Villuercas-Ibores-Jara.

Berzocana y el deporte de naturaleza

Durante los últimos años, Berzocana se ha consolidado además como uno de los municipios más activos de la comarca en la organización de pruebas deportivas ligadas al medio natural. Senderismo, rutas BTT y carreras de montaña forman ya parte habitual de la programación deportiva local.

La propia ubicación del municipio, rodeado de sierras y caminos tradicionales, convierte a la zona en un enclave especialmente atractivo para actividades relacionadas con el trail running y el turismo activo.

Además del componente deportivo, este tipo de pruebas permiten mostrar algunos de los paisajes menos conocidos del geoparque a participantes llegados desde distintos puntos de Extremadura y otras comunidades autónomas.

La combinación entre patrimonio natural, montaña y deporte continúa atrayendo cada vez a más visitantes interesados en experiencias vinculadas al entorno rural y a la actividad física al aire libre.

Risco Gordo, uno de los símbolos naturales de la zona

El entorno de Risco Gordo mantiene también un importante valor paisajístico y ambiental dentro de la comarca. Las sierras de Berzocana forman parte de espacios donde todavía se conserva una importante biodiversidad ligada al monte mediterráneo.

Encinas, alcornoques, matorral serrano y zonas rocosas conforman un paisaje muy característico de Villuercas-Ibores-Jara, donde además habitan distintas especies de aves rapaces y fauna asociada a ecosistemas de montaña.

La zona ha sido utilizada históricamente como espacio de paso ganadero y comunicación entre pequeños núcleos serranos, conservando todavía antiguos senderos y caminos tradicionales muy frecuentados actualmente por excursionistas y aficionados a la montaña.

Precisamente ese entorno natural será uno de los grandes protagonistas de una prueba que busca unir esfuerzo físico y contacto directo con el paisaje.

Una cita para corredores y amantes de la montaña

El Desafío Vertical Strata se celebrará este domingo y reunirá a participantes dispuestos a afrontar una subida exigente en pleno corazón de las Villuercas. La imagen de corredores avanzando entre crestas rocosas y senderos de montaña volverá así a repetirse en Berzocana en una jornada donde deporte y naturaleza compartirán protagonismo.

Pruebas como esta también permiten descubrir una de las geografías más espectaculares de la provincia de Cáceres, allí donde las montañas de piedra continúan marcando el horizonte de pueblos que siguen viviendo muy ligados a su paisaje.