¿Necesitas desconectar? Este balneario cacereño lleva 20 años convirtiendo el descanso en su mejor carta de presentación

El Balneario del Salugral, situado en el municipio de Hervás, cumplió el pasado 15 de mayo veinte años desde su apertura consolidado como uno de los complejos termales y turísticos más reconocidos de Extremadura. El proyecto empresarial impulsado por Termahostour S.L. celebró esta efeméride este martes con un acto conmemorativo en sus instalaciones que reunió a distintas personas vinculadas a la historia del complejo.

Desde su puesta en funcionamiento el 15 de mayo de 2006, el Salugral ha desarrollado una trayectoria muy ligada al turismo de bienestar, al aprovechamiento de los recursos termales y a la dinamización económica del entorno rural del norte de Cáceres. Dos décadas después, el complejo mantiene su actividad convertido en un espacio asociado al descanso, la naturaleza y la salud en pleno Valle del Ambroz.

Veinte años de turismo termal en el norte de Cáceres

La historia del Balneario del Salugral aparece vinculada al aprovechamiento de aguas mineromedicinales en una zona históricamente relacionada con la cultura termal. El complejo se ubica junto al manantial de aguas bicarbonatadas y de débil mineralización conocido como Fuente del Salugral, cuyas propiedades ya eran conocidas desde hace décadas.

La apertura del actual resort termal supuso además uno de los proyectos turísticos más importantes impulsados en esta parte del norte extremeño durante los primeros años del siglo XXI. La iniciativa apostó por combinar instalaciones hoteleras, tratamientos termales, gastronomía y entorno natural en una comarca muy vinculada al turismo rural y de naturaleza.

A lo largo de estos veinte años, el complejo ha recibido a miles de visitantes procedentes tanto de Extremadura como de otras comunidades autónomas, especialmente atraídos por programas de salud, descanso y escapadas relacionadas con el bienestar.

Un proyecto ligado al empleo y al territorio

Más allá de la actividad turística, desde la empresa destacan también el impacto que el Balneario del Salugral ha tenido sobre el empleo y la economía local. Durante estos años, el complejo ha generado puestos de trabajo directos e indirectos vinculados tanto a la hostelería como al mantenimiento, restauración, tratamientos termales y servicios turísticos.

La actividad del resort ha contribuido igualmente al movimiento económico de distintos municipios del entorno, reforzando la oferta turística del Valle del Ambroz y favoreciendo la llegada de visitantes durante distintas épocas del año.

El aniversario pretende precisamente poner en valor ese recorrido desarrollado desde la hospitalidad, la atención personalizada y la vinculación con el territorio extremeño.

"Veinte años después, el Balneario del Salugral celebra no solo su permanencia, sino también todo lo que ha sido capaz de representar en este tiempo", destacan desde la empresa, destacando el "bienestar, empleo, hospitalidad y turismo" como los principales aspectos que reflejan su valor para Extremadura.

Un espacio centrado en salud y bienestar

Las instalaciones del Salugral han ido evolucionando durante estas dos décadas adaptándose a nuevas demandas vinculadas al turismo de salud y bienestar. Actualmente, el complejo combina servicios hoteleros con tratamientos termales, circuitos de aguas, programas de relajación y propuestas orientadas al descanso en plena naturaleza.

El auge del turismo termal ha permitido además reforzar el posicionamiento de Extremadura dentro del sector del bienestar y los balnearios, una actividad históricamente muy presente en distintas zonas de la comunidad autónoma gracias a la existencia de aguas mineromedicinales y manantiales naturales.

En el caso del Salugral, el entorno natural del Valle del Ambroz se ha convertido también en uno de los principales atractivos para visitantes que buscan tranquilidad, paisaje y desconexión lejos de grandes núcleos urbanos.

Un aniversario para mirar al futuro

El acto conmemorativo ha sido el punto de encuentro ideal de todas aquellas personas que han acompañado al proyecto desde sus inicios. Desde trabajadores hasta clientes, colaboradores e instituciones que han formado parte de su evolución durante estos veinte años.

La celebración coincide además con un momento donde el turismo vinculado al bienestar continúa creciendo dentro del sector turístico nacional, especialmente en entornos rurales y espacios relacionados con naturaleza y salud.

Veinte años después de su apertura, el Balneario del Salugral continúa demostrando cómo el turismo ligado al bienestar puede convertirse también en una forma de dar vida al medio rural. Entre aguas termales, montañas y visitantes llegados de distintos puntos del país, el complejo ha terminado formando parte de la identidad turística del Valle del Ambroz, un territorio donde descanso, naturaleza y hospitalidad siguen encontrando en lugares como este una manera de crecer sin perder la calma que define al norte de Cáceres.