La Universidad de Extremadura impulsa la primera escuela internacional sobre Ingeniería de Software Cuántico en Jarandilla de la Vera

La Universidad de Extremadura ha situado a la región en el mapa internacional de la investigación tecnológica emergente con la celebración de la primera edición de la QSE – PhD School (1st PhD School on Quantum Software Engineering), un encuentro pionero en España dedicado a la Ingeniería de Software Cuántico y que reunió en Jarandilla de la Vera a investigadores, docentes y estudiantes especializados en computación cuántica procedentes de distintos países.

La escuela doctoral se desarrolló los días 11, 12 y 13 de mayo en la Residencia Universitaria V Centenario de la UEx, ubicada en plena comarca de La Vera, un entorno que los organizadores escogieron precisamente por favorecer la convivencia académica, el intercambio constante de ideas y la creación de redes internacionales de investigación.

Más allá de un congreso tradicional, la iniciativa nació con una vocación claramente colaborativa: construir comunidad científica en torno a uno de los ámbitos tecnológicos con mayor proyección de futuro.

Extremadura se abre paso en la investigación cuántica

La QSE – PhD School surgió como respuesta al creciente interés internacional por la computación cuántica y, especialmente, por los desafíos que implica el desarrollo de software adaptado a esta nueva tecnología.

El objetivo principal de la escuela fue reunir a investigadores emergentes que trabajan en áreas relacionadas con la Ingeniería de Software Cuántico, una disciplina todavía en construcción y llamada a desempeñar un papel fundamental en el futuro desarrollo tecnológico.

Durante las jornadas se abordaron cuestiones clave como los fundamentos de la computación cuántica, la programación de software cuántico, el modelado arquitectónico, la generación de circuitos, las técnicas de optimización o los sistemas distribuidos aplicados a entornos cuánticos.

El programa científico también puso el foco en la garantía de calidad del software cuántico y en su futura integración en aplicaciones complejas a gran escala, uno de los grandes retos actuales del sector.

Un cartel internacional con expertos de Europa y Asia

La escuela contó con un plantel de 13 ponentes internacionales procedentes de algunas de las universidades y centros tecnológicos más relevantes en este ámbito. Entre las instituciones participantes figuraron la Universidad de Pisa (Italia), la Universidad de Jyväskylä (Finlandia), el Simula Research Laboratory de Oslo (Noruega), King’s College London (Reino Unido), la Universidad Tecnológica de Ciencias Aplicadas de Regensburg (Alemania), la Universidad Johannes Kepler de Linz (Austria), la Universidad de Beihang (China), la Universidad de Kyushu (Japón) o el Munster Technological University (Irlanda).

Foto grupo al aire libre. / UEx

A ellos se sumaron investigadores de la propia Universidad de Extremadura, consolidando una red científica internacional que situó durante varios días a Jarandilla de la Vera como punto de referencia europeo en investigación cuántica.

La acogida superó las previsiones iniciales. Más de 35 estudiantes e investigadores participaron en esta primera edición, llegados desde universidades nacionales e internacionales interesadas en uno de los campos con mayor potencial tecnológico de las próximas décadas.

El papel del SPILab y la apuesta tecnológica de la UEx

La organización del encuentro corrió a cargo del Social and Pervasive Innovation Lab (SPILab) de la Universidad de Extremadura, grupo de investigación liderado por los profesores Juan Manuel Murillo y José García Alonso.

Con esta iniciativa, la UEx refuerza su estrategia de posicionamiento en tecnologías emergentes y consolida su presencia en el ámbito científico internacional, apostando por disciplinas que marcarán la evolución futura del desarrollo de software y de la computación avanzada.

La computación cuántica representa actualmente uno de los grandes desafíos tecnológicos globales debido a su capacidad potencial para resolver problemas imposibles para los ordenadores tradicionales, especialmente en campos como la inteligencia artificial, la criptografía, la medicina o la optimización industrial.

Ciencia en plena naturaleza de La Vera

Uno de los aspectos más valorados por los asistentes fue precisamente el formato residencial e inmersivo de la escuela, diseñado para fomentar la interacción continua entre investigadores. Además del programa académico, la organización preparó actividades paralelas orientadas a fortalecer la convivencia y el intercambio informal de conocimiento.

Entre ellas destacaron una noche temática de juegos relacionados con computación cuántica organizada por miembros de la Universidad de Pisa, una ruta senderista por el paraje del Trabuquete —conocido por sus pozas naturales y paisajes de montaña— y una cena institucional celebrada en el Parador de Jarandilla de la Vera, ubicado en un histórico castillo del siglo XV.

La combinación de ciencia, patrimonio, naturaleza y convivencia internacional fue uno de los elementos diferenciales del encuentro.

Una disciplina llamada a transformar el futuro

La celebración de esta primera escuela doctoral internacional refleja cómo la computación cuántica ha dejado de ser únicamente un ámbito experimental reservado a grandes laboratorios tecnológicos para convertirse en una línea estratégica de investigación universitaria.

Con iniciativas como la QSE – PhD School, la Universidad de Extremadura busca situarse en la primera línea de una disciplina que, según numerosos expertos, transformará profundamente la manera de desarrollar software y procesar información en las próximas décadas.

Y lo hace desde un enclave rural como Jarandilla de la Vera, demostrando también que la innovación científica de vanguardia puede desarrollarse lejos de los grandes polos tecnológicos tradicionales.