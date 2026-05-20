Villar de Plasencia mejora su abastecimiento de agua tras las obras impulsadas por MásMedio después del incendio del pasado verano

La localidad cacereña de Villar de Plasencia ha reforzado y modernizado su sistema de abastecimiento de agua gracias a una actuación ejecutada por el Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres, que ha permitido construir un nuevo pozo de sondeo equipado con sistemas de telecontrol, sensores inteligentes y caudalímetro para mejorar la seguridad hídrica del municipio.

La intervención se puso en marcha tras las graves consecuencias que provocó el incendio forestal del pasado verano sobre la calidad del agua del municipio, especialmente por el arrastre de cenizas y sedimentos hacia las zonas de captación tras las lluvias posteriores al fuego.

El vicepresidente del Consorcio MásMedio, Javier Prieto, visitó este martes la localidad junto a la alcaldesa, María José Pérez, para analizar los resultados de unas obras que buscan no solo responder a situaciones de emergencia, sino también mejorar de forma permanente la gestión del agua en el municipio.

Una solución tras los problemas generados por el incendio

Tras el incendio registrado el verano pasado, el Consorcio MásMedio activó distintas medidas de urgencia coordinadas con el Servicio Extremeño de Salud para garantizar la calidad del agua en las localidades afectadas.

Javier Prieto, en la visita a Villar de Plasencia. / Diputación de Cáceres

Entre las actuaciones iniciales se incluyeron controles analíticos extraordinarios, entrega de kits de análisis de turbidez y PH a operarios municipales y seguimiento técnico de los sistemas de abastecimiento.

Sin embargo, en el caso concreto de Villar de Plasencia, la situación requería una solución estructural más profunda debido a las características específicas de su sistema de abastecimiento, dependiente de un embalse situado aguas arriba.

"Decidimos acometer otra obra de urgencia para la subsanación integral del problema", explicó Javier Prieto durante la visita institucional.

Un nuevo pozo preparado para emergencias y mantenimiento

La actuación ha consistido en la construcción de un pozo de sondeo ubicado junto a la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) del municipio, incorporando además un sistema de filtración mediante grava para garantizar la calidad del suministro.

Según explicó el vicepresidente del consorcio, el nuevo pozo ha sido diseñado no solo como un recurso de emergencia, sino como una infraestructura estratégica para distintos escenarios. El sistema permitirá disponer de agua alternativa durante episodios de baja calidad en el embalse principal, situaciones de bajo consumo o trabajos de mantenimiento en la ETAP municipal.

Gracias al sistema de filtración instalado, el agua podrá derivarse directamente al depósito municipal, lo que facilitará incluso desconectar temporalmente la planta potabilizadora para realizar labores técnicas y de conservación sin interrumpir el servicio.

Tecnología inteligente para detectar fugas y prevenir incidencias

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la incorporación de sistemas de telecontrol y monitorización inteligente. La nueva infraestructura cuenta con sensores de nivel en el depósito municipal, sistemas automatizados de control y un caudalímetro que permite supervisar en tiempo real el volumen de salida del agua. Estas herramientas tecnológicas facilitarán la detección temprana de incidencias y posibles fugas en la red de abastecimiento.

Javier Prieto, con María José Pérez, alcaldesa de Villar de Plasencia. / Diputación de Cáceres

"Podemos comprobar si hay consumos elevados fuera de lo normal y, por lo tanto, buscar fugas de forma urgente, evitando el vaciado del depósito y colaborando con la protección del recurso", señaló Prieto.

La implantación de este sistema busca mejorar la eficiencia hídrica y optimizar el uso tanto del embalse principal como del nuevo pozo de sondeo, especialmente en un contexto marcado por la creciente preocupación por la disponibilidad de agua y los efectos del cambio climático.

Una inversión cercana a los 80.000 euros

La actuación ha supuesto una inversión de 78.677 euros, financiada por el Consorcio MásMedio y la Diputación de Cáceres. Esta cantidad se suma a otras inversiones de emergencia realizadas durante el verano de 2025 en distintos municipios afectados por el incendio, alcanzando un montante global cercano a los 250.000 euros.

Desde la Diputación destacan que este tipo de actuaciones forman parte de una estrategia más amplia orientada a modernizar infraestructuras hidráulicas en pequeños municipios rurales y reforzar su capacidad de respuesta ante fenómenos climáticos extremos.

En el caso de Villar de Plasencia, la obra no solo permitirá garantizar una mayor seguridad en el abastecimiento, sino también avanzar hacia una gestión más eficiente, preventiva y sostenible del agua.