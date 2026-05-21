La convivencia que mantiene unidos a los pueblos gateños llega este año a Villabuenas de Gata: estos son los municipios participantes

La Sierra de Gata volverá a convertir la convivencia, la memoria compartida y el encuentro entre generaciones en el centro de una de sus citas sociales más veteranas. Villabuenas de Gata acogerá la XL Convivencia de Asociaciones de Pensionistas de Sierra de Gata, una jornada que desde hace casi medio siglo reúne a mayores llegados desde distintos municipios de la comarca.

La iniciativa, organizada por la Federación de Asociaciones de Jubilados de Sierra de Gata junto al Ayuntamiento de Villabuenas de Gata y distintas entidades colaboradoras, se ha consolidado con el paso de los años como uno de los encuentros comarcales más importantes para el colectivo de pensionistas del norte cacereño.

Cuarenta ediciones reforzando la unión comarcal

La convivencia nació hace ya cuatro décadas con un objetivo muy concreto: favorecer el encuentro entre asociaciones de mayores de distintos pueblos de Sierra de Gata y mantener vivos los vínculos sociales dentro de una comarca marcada históricamente por pequeñas localidades dispersas entre montañas.

Con el tiempo, la jornada ha terminado convirtiéndose en mucho más que una reunión festiva. Para muchos participantes representa uno de los momentos más esperados del año, una oportunidad para reencontrarse con amigos, familiares y vecinos de otros municipios con los que comparten historia, costumbres y experiencias comunes.

A lo largo de las distintas ediciones, la convivencia ha ido recorriendo diferentes localidades de la comarca, permitiendo además que cada municipio anfitrión muestre parte de su patrimonio, gastronomía y tradiciones.

Villabuenas de Gata toma el relevo

La edición número cuarenta se celebrará este año en Villabuenas de Gata, uno de los pueblos más singulares de Sierra de Gata por su arquitectura tradicional y su estrecha relación con el paisaje serrano.

La convivencia reunirá este año a asociaciones de pensionistas procedentes de Acebo, Cilleros, Gata, Hoyos, Perales del Puerto, Valverde del Fresno, Vegaviana y la propia Villabuenas de Gata.

La Federación de Asociaciones de Jubilados de Sierra de Gata coordina desde hace años este tipo de encuentros comarcales destinados a fomentar el envejecimiento activo, la participación social y las actividades colectivas entre personas mayores.

Además del carácter festivo, la jornada busca también combatir situaciones de aislamiento y reforzar la vida asociativa dentro de pueblos donde el envejecimiento poblacional tiene un peso especialmente importante.

Comidas populares, música y reencuentros

Aunque cada edición incorpora actividades diferentes según el municipio organizador, las convivencias suelen mantener algunos elementos tradicionales ya muy reconocibles entre los asistentes.

Comidas populares, actuaciones musicales, bailes, homenajes y actividades culturales forman habitualmente parte de una programación pensada para favorecer la participación y el encuentro entre vecinos de toda la comarca.

Durante años, estas jornadas han funcionado además como espacios donde compartir recuerdos, hablar de los cambios vividos por los pueblos y mantener vivas muchas relaciones personales construidas durante décadas.

El papel de las asociaciones de mayores

Las asociaciones de pensionistas continúan desempeñando un papel especialmente importante en numerosas localidades rurales extremeñas.

Además de organizar actividades culturales y viajes, muchas de ellas funcionan como auténticos espacios de convivencia cotidiana para personas mayores, especialmente en municipios pequeños donde las oportunidades de ocio resultan más limitadas.

En comarcas como Sierra de Gata, marcadas además por el envejecimiento demográfico y la dispersión geográfica, estas asociaciones ayudan a mantener una intensa vida social entre los vecinos.

La propia Federación comarcal lleva años impulsando encuentros, talleres y actividades orientadas a reforzar precisamente ese tejido social.

Una comarca que sigue reuniéndose

La XL Convivencia de Asociaciones de Pensionistas, que tendrá lugar el 28 de mayo, volverá así a llenar Villabuenas de Gata de autobuses, conversaciones, música y mesas compartidas. En una comarca donde muchos pueblos han visto marcharse generaciones enteras con el paso de los años, encuentros como esta convivencia siguen funcionando casi como una tradición necesaria.

No solo porque llenen durante unas horas las plazas de música y mesas compartidas, sino porque permiten mantener algo mucho más difícil de conservar: la sensación de seguir formando parte de una misma Sierra de Gata construida entre recuerdos, caminos y personas que todavía encuentran en el encuentro la mejor manera de seguir sintiéndose cerca.