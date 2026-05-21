Esta feria gastronómica te invita a comer pulpo y marisco gallego sin salir de la provincia de Cáceres

Marisco gallego, música, gastronomía y ambiente de feria volverán a darse cita este mes de mayo en Almaraz con la celebración de la II Feria del Marisco. Un evento que durante los últimos años ha comenzado a consolidarse como una de las propuestas gastronómicas más llamativas de esta localidad cacereña.

La Plaza de España acogerá hasta el 24 de mayo una programación centrada en productos del mar, degustaciones y convivencia vecinal, en una cita que busca acercar la tradición de las grandes ferias marisqueras del norte de España hasta el corazón del Campo Arañuelo.

Una feria nacida para acercar el mar al interior

La Feria del Marisco de Almaraz surgió recientemente como una propuesta impulsada para dinamizar la actividad social y hostelera del municipio a través de la gastronomía. El objetivo principal era ofrecer durante varios días un ambiente inspirado en las tradicionales fiestas marineras y ferias gastronómicas vinculadas al marisco gallego.

La buena acogida de la primera edición permitió consolidar la iniciativa y preparar ahora una segunda convocatoria con más espacio, más productos y una programación ampliada.

Aunque Extremadura mantiene una identidad gastronómica profundamente ligada al ibérico, la dehesa y la cocina tradicional de interior, durante los últimos años este tipo de eventos especializados han ido ganando protagonismo en numerosos municipios de la región, especialmente aquellos relacionados con productos muy asociados a celebraciones populares y gastronomía festiva.

Cuatro días de marisco, tapas y ambiente festivo

La inauguración oficial tendrá lugar este jueves a las 20:00 horas con una gran mejillonada gratuita destinada a abrir el evento y animar las primeras horas de feria.

A partir del viernes, y durante todo el fin de semana, la actividad se desarrollará entre las 12:00 y las 00:00 horas de manera ininterrumpida.

Durante esos días, la Plaza de España reunirá distintos puestos gastronómicos donde podrán degustarse algunos de los productos más reconocibles de la cocina marinera.

Pulpo gallego, gambas y marisco atlántico

Entre los productos anunciados para esta edición aparecen centollos, bueyes de mar, zamburiñas, gambas, navajas, almejas, percebes, cigalas y carabineros.

Uno de los grandes protagonistas volverá a ser además el pulpo a la gallega, convertido ya en uno de los platos más demandados de este tipo de ferias gastronómicas celebradas en distintos puntos del país.

La combinación entre marisco cocido, tapas, raciones y ambiente popular busca recrear el estilo de las tradicionales carpas gastronómicas gallegas adaptadas a un formato festivo y abierto al público general.

Gastronomía como motor de convivencia

Más allá del componente culinario, la Feria del Marisco se plantea también como una actividad de convivencia vecinal y dinamización social.

Durante los últimos años, numerosos municipios extremeños han impulsado eventos gastronómicos temáticos como herramienta para atraer visitantes y reforzar la vida social local. Jornadas del queso, ferias del ibérico, fiestas de productos tradicionales o encuentros gastronómicos especializados forman ya parte habitual del calendario festivo de muchas localidades.

En Almaraz, la feria pretende precisamente unir ocio, restauración y ambiente festivo durante uno de los fines de semana más animados de la primavera.

Almaraz y las nuevas propuestas gastronómicas

La localidad, situada en el entorno del Campo Arañuelo y conocida especialmente por la Central Nuclear de Almaraz y su ubicación junto al embalse de Arrocampo, continúa ampliando además su programación cultural y de ocio mediante iniciativas orientadas al turismo y la actividad social.

Eventos como esta Feria del Marisco permiten además reforzar la actividad hostelera y comercial durante varios días consecutivos, atrayendo público tanto del propio municipio como de otras localidades cercanas.

La apuesta por este tipo de encuentros gastronómicos responde también al creciente interés que despiertan las experiencias relacionadas con comida popular, ferias temáticas y celebraciones abiertas al aire libre.

Sabor atlántico en pleno Campo Arañuelo

La Plaza de España volverá así a transformarse durante cuatro jornadas en un pequeño puerto gastronómico improvisado donde el marisco, el ambiente festivo y la convivencia compartirán protagonismo.

Entre bandejas de gambas, olor a pulpo recién preparado y terrazas llenas de vecinos, Almaraz volverá a demostrar cómo incluso lejos de la costa el mar también puede convertirse durante unos días en motivo de celebración colectiva.