"El folclore no es cosa del pasado": el éxito de las primeras escuelas itinerantes de tamborileros en Cáceres

La gaita y el tamboril volvieron a sonar este miércoles con fuerza en Aceituna y Acehúche gracias a una iniciativa que busca evitar que una de las tradiciones más arraigadas de la provincia de Cáceres se pierda con el paso del tiempo. Ambas localidades han clausurado las primeras escuelas itinerantes de tamborileros impulsadas por la Diputación de Cáceres en colaboración con la Federación Extremeña de Folklore.

En total, 39 personas —22 en Aceituna y 17 en Acehúche— han participado en esta experiencia formativa que ha reunido a niños, jóvenes y mayores alrededor de dos instrumentos inseparables del folklore extremeño. Una imagen poco habitual que ha dejado escenas intergeneracionales compartiendo clases, ensayos y actuaciones con un mismo objetivo: mantener viva la música tradicional.

La vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, asistió al acto de clausura junto al representante de la Federación Extremeña de Folklore, Juan Vecino, y los alcaldes de Aceituna y Acehúche, Josafat Clemente y Benito Arias.

"Es un acto de suma importancia porque este es un compromiso que ya comenzó nuestra querida Charo Cordero, pero que este último año hemos querido fortalecer y ampliar con la apertura de estas dos primeras escuelas itinerantes", destacó Gutiérrez, quien subrayó la necesidad de llevar esta formación musical a localidades donde actualmente no existen recursos ni posibilidades para aprender folklore tradicional.

Para todas las edades

Durante la jornada, los propios alumnos aprovecharon para pedir continuidad para los cursos. Entre ellos estaba Noel Martín, de tan solo diez años, que reconoció haber aprendido "mucho" durante las clases. A su lado, Crecencio González, de una generación completamente distinta, admitía entre risas que quizá le había "cogido mayor", aunque añadía inmediatamente que "da igual, quiero seguir aprendiendo".

Ambos coincidieron también en destacar la figura de Sergio González, profesor de las escuelas, al que definieron como "el mejor profesor que podemos tener".

Galería | El folclore extremeño sigue vivo en pueblos de Cáceres / Diputación de Cáceres

La respuesta institucional no tardó en llegar. Esther Gutiérrez recogió la petición de los alumnos y abrió la puerta a ampliar el proyecto en futuras ediciones. "Vamos a estudiar la continuidad de los cursos e incluso la posibilidad de incluir otros instrumentos del folklore", avanzó la vicepresidenta, que anunció nuevas conversaciones con la federación para dar continuidad a esta línea de trabajo.

Para la Diputación, estas escuelas itinerantes representan mucho más que unas clases de música tradicional. Forman parte de una estrategia más amplia para proteger el patrimonio cultural inmaterial de la provincia y reforzar la identidad de los pueblos.

"Con estas escuelas comienza un sendero de aprendizaje que queremos hacer llegar a otros municipios a lo largo del año", señaló Gutiérrez. "El folklore no es cosa del pasado, es la voz de un pueblo que sigue cantando su historia".

Enraizarte

La iniciativa se enmarca dentro del programa 'Enraizarte', incluido en el convenio de colaboración que mantienen la Diputación de Cáceres y la Federación Extremeña de Folklore, cuyo presupuesto ha aumentado este último año hasta alcanzar los 100.000 euros, 40.000 más que en ejercicios anteriores.

Además de las escuelas itinerantes de tamborileros, el programa contempla talleres de danza tradicional, música o vestuario, con el objetivo de favorecer la creación de agrupaciones folklóricas en municipios donde actualmente no existen personas formadas ni clases regulares.

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El convenio también permite mantener otras actividades consolidadas como el Festival Infantil 'Ángela Capdevielle', que reúne cada año a más de 200 niños y niñas de agrupaciones folklóricas, o el Festival Folklórico de los Pueblos del Mundo, uno de los eventos culturales más veteranos de Extremadura, que alcanza ya las 39 ediciones llevando a la provincia muestras de folklore internacional.

Mientras tanto, en Aceituna y Acehúche, las últimas notas del tamboril dejaron claro que el relevo generacional de una de las tradiciones más emblemáticas de Extremadura sigue encontrando nuevos músicos dispuestos a mantenerla viva.