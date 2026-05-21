Guardia Civil
La Guardia Civil detiene a un hombre por el robo de 1.000 metros de cable de cobre en una fábrica de pimentón de Cuacos de Yuste
Los autores sustrajeron cerca de 1.000 metros de cable de cobre y una carretilla elevadora, causando daños valorados en más de 74.000 euros
La Guardia Civil ha esclarecido un robo con fuerza cometido el pasado mes de marzo en una fábrica de producción de pimentón de Cuacos de Yuste, en la comarca cacereña de La Vera, una actuación que se ha saldado hasta el momento con la detención de un hombre de 31 años y la identificación de otros dos presuntos implicados, cuya localización continúa abierta.
La investigación comenzó tras la denuncia presentada por la empresa afectada, que alertó de la sustracción de alrededor de 1.000 metros de cable de cobre del interior de las instalaciones, además del robo de una carretilla elevadora utilizada en la planta. Los autores también ocasionaron importantes daños materiales que obligaron a paralizar temporalmente la actividad de la fábrica.
Según la valoración realizada por la empresa, el perjuicio económico total supera los 74.000 euros, una cifra que incluye tanto el material sustraído como los daños ocasionados y las pérdidas derivadas del parón de la producción.
A lo largo de la investigación, los agentes llevaron a cabo diferentes gestiones que permitieron reconstruir parte de los movimientos realizados por los presuntos autores. En una finca cercana a la fábrica fue localizada la carretilla elevadora robada, que supuestamente habría sido utilizada para arrancar y trasladar el cableado de cobre. En el momento de su recuperación todavía presentaba restos del material sustraído.
Además, en las inmediaciones de la fábrica los agentes encontraron distintas herramientas y piezas pertenecientes a un vehículo, indicios que podrían estar relacionados con la comisión del robo y que resultaron claves para avanzar en la investigación.
Colaboración desde Madrid
Las pesquisas permitieron identificar a tres hombres como presuntos responsables de los hechos. Todos ellos residen en la Comunidad de Madrid y cuentan con antecedentes por delitos similares. La detención del principal investigado fue posible gracias a la colaboración de agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.
La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en relación con este robo.
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