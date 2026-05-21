Médicos sin ambulancia y vecinos a más de una hora del hospital: el problema sanitario que denuncia la Sierra de San Pedro

En la Sierra de San Pedro, una urgencia médica puede convertirse en una carrera contrarreloj marcada por los kilómetros. En municipios como Cedillo o Valencia de Alcántara, llegar al hospital de referencia de Cáceres supone recorrer más de una hora por carretera. En algunos casos, incluso más. Esa sensación de aislamiento sanitario es la que ha vuelto a denunciar la Plataforma Ciudadana Hospital para la Sierra de San Pedro tras la sanción a una médica que acudió en su coche particular a atender una urgencia ante la falta de ambulancias disponibles.

Para los vecinos de esta comarca del oeste cacereño, lo ocurrido no es un hecho aislado, sino la consecuencia de un problema estructural que llevan años denunciando: la ausencia de un centro hospitalario cercano y la falta de recursos sanitarios suficientes para atender a una población dispersa y envejecida.

"El hospital más cercano es Cáceres. Desde pueblos como Cedillo estamos a una hora y media", explica José Marrodán, presidente de la plataforma vecinal que desde hace años reclama la creación de un Centro de Alta Resolución (CAR), una infraestructura intermedia entre centro de salud y hospital que permita acercar consultas, urgencias y especialidades médicas a la comarca.

Manifestaciones de la plataforma ciudadana por Valencia de alcántara y Mérida / Cedidas por la Plataforma Ciudadana Hospital Sierra de San Pedro

La reivindicación no es nueva. La plataforma lleva años movilizándose y reuniéndose con distintos gobiernos autonómicos (socialista y popular) para reclamar un modelo similar al que ya funciona en Trujillo. Un centro que, según defienden, aliviaría buena parte de los problemas sanitarios de la Sierra de San Pedro y evitaría desplazamientos constantes hasta la capital cacereña. "En Trujillo existe un CAR y nosotros estamos incluso más lejos del hospital que ellos", sostiene Marrodán. "No pedimos privilegios, pedimos tener acceso digno a la sanidad".

Cuando el heroísmo conlleva una multa

La falta de infraestructuras y medios quedó reflejada hace unos días en Valencia de Alcántara. Una doctora del centro de salud recibió el aviso de un paciente con fuertes dolores y decidió desplazarse hasta el domicilio en su coche particular porque durante el horario de mañana no había ambulancia operativa para atender el servicio.

"De ocho de la mañana a tres de la tarde no hay técnicos sanitarios y, por tanto, no hay ambulancia disponible", denuncia Marrodán. "Si surge una urgencia, el médico tiene que salir del centro de salud dejando sin atención al resto de la población".

La facultativa estacionó el vehículo como pudo en una calle estrecha de doble sentido mientras atendía al paciente. Un vecino alertó a la Guardia Civil sin saber que se trataba de una emergencia médica, ya que el vehículo no tenía ninguna distinción que así lo mostrara, y los agentes terminaron tramitando una denuncia administrativa por el estacionamiento.

La médica ha recurrido ya la sanción, pero el episodio ha provocado una fuerte indignación en la comarca. "No se puede castigar a quien intenta salvar una vida utilizando sus propios medios porque la administración no pone los recursos necesarios", critica la plataforma.

Sin embargo, para los vecinos el verdadero problema no es la multa, sino lo que revela sobre la situación sanitaria de la zona. La Sierra de San Pedro combina largas distancias, población envejecida y una gran dispersión geográfica. Hay pedanías y municipios donde cualquier asistencia urgente puede demorarse durante demasiado tiempo. "Vivimos con la sensación constante de estar lejos de todo", resume Marrodán.

La ambulancia a 70 kilómetros

El presidente de la plataforma relata que esta misma semana vivieron otro episodio que refleja las dificultades sanitarias de la comarca. Una familiar de su mujer falleció tras sufrir un infarto en Cedillo. Aunque los médicos les trasladaron que fue fulminante, la angustia de esperar los servicios de emergencia volvió a evidenciar la vulnerabilidad de la zona.

"La ambulancia tuvo que venir desde Santiago de Alcántara, a unos 70 kilómetros", explica. "Llegó incluso el helicóptero medicalizado, pero imagínate la desesperación de la familia esperando".

La situación afecta especialmente a las personas mayores, una parte importante de la población de la comarca. Muchos vecinos dependen de familiares, ambulancias o transporte sanitario para acudir a consultas en Cáceres.

Manifestaciones de la plataforma ciudadana por Valencia de alcántara y Mérida / Cedidas por la Plataforma Ciudadana Hospital Sierra de San Pedro

"Hay gente que sale de casa por la mañana para una cita médica y no vuelve hasta la noche", señala Marrodán. "A veces no pueden conducir o directamente les recomiendan no hacerlo por problemas de salud".

Por ello, la plataforma insiste en la necesidad de reforzar urgentemente la atención sanitaria en la Sierra de San Pedro. Reclaman ambulancias operativas durante todo el día, vehículos oficiales para los sanitarios y, sobre todo, la creación de un Centro de Alta Resolución que permita reducir el aislamiento asistencial de la comarca.

"Sabemos dónde vivimos y entendemos las dificultades del territorio", concluye Marrodán, "pero vivir en un pueblo pequeño no puede significar tener menos derecho a una atención sanitaria digna".