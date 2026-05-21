El puente cacereño que fue clave para frenar el avance de las tropas napoleónicas y que hoy todavía puedes recorrer

El puente de Albalat, también conocido como puente de Almaraz, no ha sido únicamente una infraestructura levantada para cruzar el Tajo. Durante siglos ha funcionado como uno de los pasos estratégicos más importantes del oeste peninsular, una pieza clave dentro del antiguo Camino Real de Extremadura y un ejemplo de cómo la ingeniería, el comercio y las guerras terminaron condicionando el paisaje de la provincia de Cáceres.

La construcción del puente comenzó entre finales del siglo XV y mediados del XVI, impulsada por la ciudad de Plasencia y respaldada posteriormente por Carlos I. El objetivo era garantizar un paso estable sobre el Tajo en un punto fundamental para las comunicaciones entre Castilla, Extremadura y Portugal.

Una obra levantada para dominar el río

El emplazamiento no fue casual. El entorno de Romangordo, donde se sitúa el puente, llevaba siglos funcionando como uno de los lugares más utilizados para atravesar el Tajo. Antes del puente, los viajeros dependían de barcas, pasos inseguros o cruces condicionados constantemente por el nivel del río.

La construcción permitió consolidar una vía de comunicación estable dentro del Camino Real de Extremadura, utilizado tanto por comerciantes como por viajeros, tropas militares, ganaderos trashumantes y correos reales.

El puente terminó convirtiéndose así en una infraestructura esencial para articular el territorio en una época donde las grandes obras públicas eran todavía escasas y extremadamente costosas.

Dos arcos desiguales y un pilar central

Uno de los elementos que más llama la atención del puente de Albalat es precisamente su estructura desigual. La obra combina dos grandes arcos completamente distintos entre sí.

El situado a la derecha del curso del río presenta un arco de medio punto con una abertura aproximada de 33 metros, mientras que el izquierdo responde a una forma apuntada u ojival con unos 17 metros de luz.

Ambos descansan sobre un enorme pilar central semicircular decorado con el escudo imperial de Carlos I y el águila bicéfala, símbolos del poder de la monarquía durante el momento de construcción.

La infraestructura alcanza unos 127 metros de longitud, cerca de 6,8 metros de anchura y alrededor de 38 metros de altura sobre el cauce.

Esa combinación entre soluciones medievales y elementos renacentistas convierte al puente en una construcción muy distinta a otras grandes infraestructuras históricas cacereñas.

La resistencia de la piedra frente al tiempo

La durabilidad del puente de Albalat no es casual. Su conservación durante siglos responde a técnicas de ingeniería de fábrica muy avanzadas para la época.

La estructura utiliza grandes sillares de piedra perfectamente ensamblados, dovelas muy trabadas en los arcos y un potente sistema de apoyo basado en estribos laterales y un enorme pilar central capaz de soportar tanto el peso del tablero como la presión de las crecidas.

Uno de los detalles técnicos más singulares aparece además en el arco ojival, donde todavía pueden observarse tres filas superpuestas de dovelas, una solución poco habitual que refuerza visualmente la monumentalidad de la obra.

La elección de materiales resistentes y la adaptación de la estructura al comportamiento del río explican en gran parte cómo el puente ha conseguido sobrevivir durante siglos pese a guerras, riadas y deterioros naturales.

La guerra rompió los caminos

El puente no solo sufrió el paso del tiempo. También quedó marcado directamente por la Guerra de la Independencia.

En 1809, el general Gregorio García de la Cuesta ordenó destruir parcialmente el puente de Albalat para impedir el avance de las tropas napoleónicas. La decisión convirtió inmediatamente el entorno de Almaraz y Romangordo en un enclave militar estratégico.

La destrucción obligó a reorganizar los pasos sobre el Tajo y alteró durante años rutas comerciales y comunicaciones esenciales.

No fue un caso aislado. Ese mismo año también resultó dañado el puente romano de Alcántara, cuyo segundo arco de la margen derecha fue volado por los aliados para frenar el avance francés.

Las guerras terminaron demostrando así que controlar los puentes significaba controlar también el territorio.

Mucho más que una infraestructura

El impacto de estas destrucciones fue además económico y social. Los puentes no solo permitían mover ejércitos. También sostenían mercados, abastecimientos, desplazamientos cotidianos y relaciones entre pueblos.

En una provincia marcada por grandes ríos y relieves abruptos, pasos como Albalat condicionaron durante siglos la vida diaria de miles de personas.

Hoy, el puente de Albalat continúa funcionando como una de las grandes imágenes históricas del Tajo cacereño. Entre sillares desgastados, escudos imperiales y arcos levantados hace quinientos años, la estructura sigue recordando cómo muchas veces la historia de un territorio también se escribe sobre piedra, caminos y ríos imposibles de cruzar sin ingeniería.