La sierra de Robledollano guarda un paisaje que ahora puedes descubrir paso a paso

Senderos tradicionales, canchales de piedra, antiguas huertas y paisaje serrano volverán a convertirse en protagonistas en Robledollano con una nueva actividad de senderismo organizada dentro del Geoparque Mundial Unesco Villuercas-Ibores-Jara. La propuesta, titulada 'Las Huertas y el Canchal', se celebrará este sábado y permitirá recorrer algunos de los espacios naturales más representativos del entorno del municipio.

La actividad plantea una marcha circular de baja-media dificultad con un recorrido aproximado de entre cuatro y ocho kilómetros por caminos tradicionales próximos a Robledollano.

Un recorrido entre huertas tradicionales y grandes pedreras

La ruta comenzará a las nueve de la mañana y estará abierta tanto a personas adultas como a menores acompañados. El itinerario se desarrollará principalmente por el entorno el Canchal, vinculado históricamente al aprovechamiento agrícola y al paisaje natural del municipio.

El recorrido permitirá atravesar antiguas huertas tradicionales construidas junto a pequeños cursos de agua y zonas fértiles situadas en las laderas de la sierra. Estos espacios han formado parte durante generaciones de la economía doméstica de numerosas familias de Robledollano.

Todavía hoy pueden encontrarse muros de piedra, bancales, acequias y pequeños terrenos de cultivo que reflejan la estrecha relación histórica entre los habitantes de la comarca y el aprovechamiento del agua en un territorio marcado por la montaña.

El paisaje del canchal, una de las imágenes más reconocibles

Uno de los principales atractivos de la ruta será precisamente el paso por la zona del canchal, un paisaje formado por grandes acumulaciones de bloques de cuarcita desprendidos de las sierras.

Estos enormes fragmentos de roca constituyen una de las imágenes más características del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara. Las diferencias de temperatura, la erosión y los procesos geológicos desarrollados durante millones de años fueron modelando estas pedreras naturales que actualmente forman parte del paisaje habitual de muchas sierras cacereñas.

En Robledollano, los canchales aparecen integrados entre monte mediterráneo, pequeños bosques y senderos tradicionales, generando un entorno muy utilizado por senderistas y aficionados al turismo de naturaleza.

Geología y naturaleza en el corazón del geoparque

La zona donde se desarrollará la actividad forma parte del Geoparque Mundial Unesco Villuercas-Ibores-Jara, un territorio reconocido internacionalmente por su enorme valor geológico y paisajístico.

Las sierras de esta comarca conservan algunos de los relieves más antiguos de la Península Ibérica, con crestas cuarcíticas, valles estrechos y formaciones geológicas estudiadas por especialistas de distintos países.

Además de su interés científico, el geoparque se ha convertido durante los últimos años en uno de los grandes destinos extremeños para el senderismo, el turismo activo y la observación de naturaleza.

Robledollano ocupa además una posición especialmente vinculada al paisaje serrano de Los Ibores, donde todavía sobreviven amplias zonas de monte mediterráneo bien conservado.

Fauna, vegetación y antiguos caminos

Durante el recorrido será posible observar buena parte de la vegetación característica de esta zona del noreste cacereño. Jaras, brezos, encinas, alcornoques y madroños forman parte habitual del paisaje que rodea el municipio.

La combinación entre zonas rocosas, pequeños cursos de agua y vegetación mediterránea favorece además la presencia de distintas especies de fauna asociadas a estos ecosistemas.

Rapaces, pequeñas aves insectívoras y mamíferos como jabalíes o corzos habitan frecuentemente en los alrededores de Robledollano.

Muchos de los caminos utilizados en la ruta conservan además un importante valor histórico. Durante décadas fueron utilizados para comunicar huertas, zonas de pasto y pequeños terrenos agrícolas situados en las laderas de las sierras.

Un paseo para mirar despacio la sierra

La actividad tendrá una duración aproximada de dos horas y permitirá recorrer una parte del paisaje cotidiano que durante siglos ha acompañado la vida de Robledollano.

Entre senderos cubiertos de piedra, antiguas huertas todavía marcadas por las acequias y laderas donde el monte sigue avanzando lentamente, Robledollano conserva un paisaje que habla tanto de naturaleza como de la forma en la que generaciones enteras aprendieron a vivir junto a la sierra. La ruta de 'Las Huertas y el Canchal' permitirá precisamente recorrer ese equilibrio entre agua, agricultura y montaña que todavía continúa escondido entre los caminos de Los Ibores.