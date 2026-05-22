El resort termal de la provincia de Cáceres donde el paisaje también forma parte del tratamiento

Situado en Hervás, en pleno Valle del Ambroz, el Balneario del Salugral se ha convertido con el paso de los años en uno de los espacios más reconocidos del turismo termal extremeño. El complejo abrió sus puertas en mayo de 2006 y desde entonces ha ampliado su oferta hasta consolidar un modelo basado en el bienestar, la desconexión y el contacto con la naturaleza.

Nacido como una propuesta termal vinculada al descanso y a las aguas mineromedicinales, ha evolucionado progresivamente hasta un resort con alojamiento, restauración, tratamientos personalizados y promociones orientadas a distintos tipos de visitantes.

Circuitos, masajes y tratamientos corporales

Entre los tratamientos más demandados destacan los circuitos termales, los masajes relajantes, las terapias faciales y corporales, las exfoliaciones y las envolturas con productos naturales. La Asociación de Balnearios de Extremadura, de la que forma parte El Salugral, señala que el complejo cuenta con piscina hidroactiva, jacuzzi, bañeras de hidromasaje, baño de vapor, sauna finlandesa, sala estética, sala respiratoria y gimnasio.

Sus aguas, declaradas mineromedicinales y de utilidad pública desde 1889, están indicadas especialmente para dolencias del aparato locomotor y afecciones crónicas respiratorias.

El resort presenta una oferta basada en masajes, tratamientos faciales, circuitos termales y paquetes de bienestar. También ofrece circuitos de 70 y 100 minutos, tratamientos de hidroterapia, baños termales, belleza corporal y facial, además de rituales relajantes pensados para equilibrar cuerpo y mente.

El Valle del Ambroz como extensión del balneario

El atractivo del Salugral no termina dentro de sus instalaciones. Su ubicación permite completar la estancia con actividades al aire libre en el Valle del Ambroz, una comarca especialmente vinculada al turismo de naturaleza. Turismo Ambroz-Cáparra destaca la existencia de rutas de senderismo y cicloturismo durante todo el año, con paisajes que van desde zonas forestales y de montaña hasta dehesas, olivares, prados y láminas de agua.

Los visitantes pueden pasear por Hervás y su barrio judío, recorrer caminos tradicionales, hacer rutas en bicicleta, practicar trail running o acercarse a otros enclaves de la provincia de Cáceres como Baños de Montemayor, con su tradición termal; Casas del Monte, con piscinas naturales y rutas de agua; o el entorno de Granadilla, uno de los conjuntos históricos más singulares del norte cacereño. Todos ellos refuerzan una idea común: el descanso ya no se entiende solo como tratamiento, sino también como paisaje, paseo y desconexión.

Una evolución ligada a más servicios

En estas dos décadas, el Salugral ha ampliado su concepto inicial. A la actividad termal se han sumado habitaciones con vistas al Valle del Ambroz, espacios de restauración, terraza, cafetería, restaurante de gastronomía típica y zonas exteriores ajardinadas. La oferta actual combina hotel, balneario, tratamientos, bienestar y naturaleza, una evolución que responde al crecimiento del turismo de salud y a la búsqueda de escapadas tranquilas en entornos rurales.

El complejo también ha reforzado su orientación hacia experiencias cerradas. Entre sus promociones figuran propuestas como el Día de Spa, con acceso completo al balneario y un tratamiento facial o corporal; la Escapada de Bienestar, con tratamientos de spa, masaje relajante y uso libre de instalaciones; y el Paquete Romántico, que incluye estancia, cena, acceso al balneario y botella de vino en la habitación.

Programas especiales y estancias para grupos

El Salugral también dispone de fórmulas pensadas para perfiles concretos. El resort participa en el Programa de Termalismo Social del Imserso, que permite a pensionistas acceder a alojamiento, manutención y tratamientos termales. Además, presenta promociones especiales diseñadas para familias, grupos de amigos, amantes del deporte y de la naturaleza.

No se trata solo de dormir y recibir un tratamiento, sino de organizar una estancia completa. Esa es la principal transformación del balneario: pasar de ser un espacio de aguas termales a convertirse en una experiencia de bienestar con alojamiento, gastronomía, naturaleza y programas adaptados. Veinte años después, El Salugral mantiene su vínculo con la salud, pero ha ampliado su carta de presentación hacia un modelo más completo, donde el descanso se combina con el territorio.