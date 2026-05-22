Campamentos, convivencia y fe: la propuesta de la Diócesis para vivir "un verano con Jesús"

La diócesis de Coria-Cáceres volverá a llenar este verano campamentos, convivencias y actividades para niños y adolescentes con una oferta que reunirá a cerca de 800 menores en distintos puntos de la provincia. Más de una veintena de iniciativas impulsadas por parroquias, movimientos, colegios religiosos y entidades diocesanas convertirán julio —y también parte de junio y septiembre— en un tiempo de convivencia, formación y contacto con la naturaleza.

La programación fue presentada este jueves por el obispo de la diócesis, Jesús Pulido, y por la delegada de Infancia, Begoña Iglesias, quienes defendieron el papel de estos campamentos como espacios educativos y humanos en un contexto cada vez más marcado por el aislamiento digital y las agendas saturadas.

"Son un espacio privilegiado para el crecimiento personal, la convivencia y el descubrimiento de capacidades mediante actividades lúdico-educativas y el contacto con la naturaleza", señaló el obispo durante la presentación. Pulido insistió en que, además del ocio, estas experiencias fomentan valores como "el compañerismo, la responsabilidad, la solidaridad o la autonomía personal", al tiempo que ofrecen "una valiosa alternativa al uso excesivo de pantallas".

La diócesis ha diseñado un programa que combina actividades clásicas de campamento —gymkanas, rutas, cine de verano o búsquedas del tesoro— con propuestas más actuales relacionadas con el deporte, la aventura o incluso la robótica. Todo ello bajo un mismo eje común: la convivencia y la vivencia compartida de la fe.

"La Iglesia no cuelga el cartel de vacaciones en verano", defendió el prelado, que resumió el espíritu de la programación en una idea sencilla: "de campamento con Jesús".

De Cáceres a Las Hurdes

Las actividades se desarrollarán principalmente en entornos rurales y naturales de la diócesis, con presencia en localidades como Cáceres, Casas del Monte, Perales del Puerto, Pinofranqueado, Cadalso o distintos puntos de Las Hurdes. Entre las propuestas más singulares destaca además una experiencia internacional organizada por el Grupo Scout Sant Yago en las Azores, coincidiendo con el 30 aniversario del grupo.

Para la delegada de Infancia, el entorno natural se convierte en una herramienta educativa en sí misma. "La naturaleza tiene que ser un aula", afirmó, defendiendo la importancia de que los menores puedan convivir lejos de las pantallas y en contacto directo con el entorno rural.

Imagen de la presentación. / DIÓCESIS CORIA-CÁCERES

La organización subraya además el impacto que estas actividades generan en pequeños municipios de la provincia, tanto desde el punto de vista social como económico. Los campamentos movilizan monitores, familias y participantes y contribuyen a dinamizar localidades que durante el verano multiplican su actividad gracias a este tipo de iniciativas.

Un campamentos para todos

Uno de los aspectos en los que más insistió la diócesis fue en el carácter accesible de la programación. Pulido anunció la puesta en marcha de distintas becas solidarias destinadas a facilitar la participación de menores procedentes de familias con dificultades económicas. "Queremos que ningún niño se quede fuera por motivos económicos", señaló.

Con ese objetivo solidario, la Delegación Diocesana de Migraciones celebrará el próximo 26 de junio la tercera edición del Festival de los Pueblos del Mundo en la Casa de la Cultura Rodríguez Moñino de Cáceres. El evento incluirá actuaciones musicales y una feria gastronómica intercultural, y la recaudación obtenida se destinará íntegramente a financiar plazas para menores en situación de vulnerabilidad.

La diócesis también pondrá el foco este año en la formación y seguridad de los equipos responsables de las actividades. El próximo 21 de junio se celebrará una jornada formativa dirigida a monitores y responsables de campamentos en la que se abordará la normativa aplicable a actividades con menores y las buenas prácticas en este tipo de convivencias.

La jornada concluirá con una Eucaristía de envío y bendición de los voluntarios, muchos de ellos catequistas, sacerdotes, jóvenes y educadores que dedicarán parte de su verano al acompañamiento de los menores.

"Queremos ofrecer experiencias sencillas, accesibles y centradas en lo esencial", resumió Iglesias, quien defendió un modelo de campamento basado en el crecimiento humano, espiritual y en el contacto directo entre personas, lejos de las pantallas y del ritmo acelerado del curso escolar.